Docuserie israelí con confesiones nunca antes escuchadas de Adolf Eichmann llega a Amazon Prime Video

Los estadounidenses suscritos a Amazon Prime Video ahora pueden escuchar grabaciones nunca antes escuchadas de Adolf Eichmann confesando sus crímenes, con su propia voz.

Por Jackie Hajdenberg / JTA

“The Devil’s Confession: The Lost Eichmann Tapes” es una serie documental de tres partes que combina entrevistas de sobrevivientes del Holocausto, testigos clave en el juicio de Eichmann, historiadores y expertos en el Holocausto con recreaciones de eventos históricos. La serie, que se emitió por primera vez en la emisora ​​pública israelí Kan el año pasado, cuenta la historia del papel de Adolf Eichmann en la orquestación de la Solución Final durante el Holocausto.

Eichmann, a quien Israel ejecutó en 1962, pasó gran parte de su juicio afirmando que era un mero burócrata que seguía órdenes. Pero las 28 horas de confesiones grabadas, que fueron grabadas en 1957 en entrevistas con el periodista y propagandista nazi Willem Sassen mientras los dos vivían en Buenos Aires después de la guerra, indican claramente que Eichmann, de hecho, coordinó la Solución Final y, a menudo, llevó a cabo cumplir con sus deberes con entusiasmo.

Tan solo en el primer episodio, se puede escuchar a Eichmann diciendo: “Ni siquiera me importaban los judíos que deporté a Auschwitz. No me importaba si estaban vivos o ya muertos”.

Después de la captura de Eichmann en Argentina por el Mossad en 1960, Sassen vendió las transcripciones de sus grabaciones a la revista LIFE , que publicó extractos de las cintas.

La Corte Suprema de Israel no aprobó las transcripciones como prueba, lo que exigió que la acusación se basara en otras formas de documentación para condenar a Eichmann, y el contenido del resto de las cintas siguió siendo un misterio durante décadas. Asegurados en los Archivos Federales de Alemania, no se tocaron hasta 2020, cuando Yariv Mozer y Kobi Sitt, los cineastas detrás de “The Devil’s Confession”, obtuvieron acceso para comenzar la producción de la película.

“Esta es una prueba contra los negadores del Holocausto y una forma de ver el verdadero rostro de Eichmann”, dijo Mozer al New York Times en julio. “Con toda modestia, a través de la serie, las jóvenes generaciones conocerán el juicio y la ideología detrás de la Solución Final”.

