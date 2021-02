“Los derechos humanos son de la gente y para la gente”

La provincia de Formosa en la Argentina da para hablar largo y tendido. Lamentablemente, allí las violaciones a los Derechos Humanos son constantes desde hace mucho tiempo, es por eso que Radio Jai dialogó con Claudio Avruj, ex Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación entre el 2015 y 2019.

Rápidamente el ex funcionario comentó que piensa sobre la situación en la provincia Argentina: “En Formosa se violan los Derechos Humanos, no de ahora, sino que es una cultura arraigada y que fue legitimada por el Senador por Formosa, José Mayans la semana pasada cuando dijo que – en pandemia no hay derechos –. Después de esa declaración, no hay mayores discusiones al tema.

“Si uno mira un poco más en profundidad, Mauro Ledesma se ahogó en el Río Bermejo queriendo llegar a Formosa porque tenía prohibido el ingreso por el gobierno formoseño y miles de formoseños quedaron sin poder ingresar y esto causó desarraigo, enfermedades y muertes. Después, los centros de aislamiento a donde se llevan a la gente compulsivamente, donde no hay separación entre sintomáticos, negativos, positivos, es toda una mezcla. De hecho, hay una cuestión de represión porque son detenciones con fuerte cerrojo de la policía y pésimas condiciones higiénicas, de salud y alimentarias, por lo cual; estamos en una situación muy grave de violación de DDHH”.

En las últimas horas, se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si la Justicia Federal o la de Formosa investigará las denuncias: “Si interfiere la justicia de Formosa van a decir que no hubo ningún tipo de violación a los DDHH. El poder esta completamente concentrado, donde la justicia y los legisladores responden al poder absoluto de (el gobernador) Insfrán. Siempre puede haber sospechas, pero también ser consientes frente a que situación autoritaria uno se está enfrentando. Pero esto no es nuevo. Gildo Insfrán tiene el apoyo del ejecutivo Nacional y a nivel institucional desde el Partido Justicialista, que sale a defenderlo y a sostenerlo. Yo aspiro a que existen dos presentaciones dentro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y espero que esto se de pronto y se le requiera al Estado Nacional que responda como corresponde y se abra un proceso para que ayude fundamentalmente a los formoseños. No tenemos que perder de vista la situación de los habitantes de Formosa y la señal grave que implica para la democracia de todos los argentinos”, sentenció el ex Secretario de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación

Muchos son los casos en los que las entidades dedicadas a los Derechos Humanos responden, pero en otros tantos, no: “Los DDHH son de la gente y para la gente.

La gran desgracia que tenemos en nuestro país es cuando son utilizados ideológicamente y esto es lo que viene sucediendo desde que llegó el Kirchnerismo al poder, primero con Néstor y luego con Cristina. Esto es lo que está sucediendo inclusive hoy, cuando se niega la realidad de Formosa, se acomoda el discurso de los DDHH cuando es útil o servicial al poder de turno y si ese poder de turno está alineado ideológicamente”, afirmó Avruj.

“Nosotros hemos denunciado muchas veces situaciones de violencia institucional y en esto también hay que corregir a las declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Caffiero, cuando dijo hoy – No hay violación de DDHH, lo que estamos haciendo es asistir la violencia institucional -, son actos. Las consecuencias de los actos en consecuencia a la violencia institucional son violaciones a los Derechos Humanos. Donde hay un exceso de acción de la policía o la fuerza que sea, son violaciones a los DDHH, que es lo que estamos viendo. Son del gobierno porque la policía formoseña, en este caso, responde al gobierno de Insfrán”.

Cuando nosotros éramos gobierno, hicimos el primer plan nacional de acción en DDHH. Lo firmaron dieciocho provincias, oficialistas y opositoras. Formosa se negó sistemáticamente a recibirla y a firmarla”, sentenció Claudio Avruj.

“Los DDHH ocupán un lugar central en lo discursivo, en lo que se llama el relato. Pero la gente puede contrastar que no es lo que sucede en la realidad. Nosotros vimos durante la pandemia lo que sucedió en Santiago del Estero con Abigail, la chica que falleció y que el padre tuvo que cruzar la frontera con ella en brazos porque los funcionarios de turno no le permitieron ingresar. Hubo violaciones de DDHH en Córdoba y hubo un silencio apabullante cuando la chica falleció de cáncer sin que el padre pudiera ir a verla. Hay un silencio absoluto con lo que pasó en el Sur, hay muchísimas situaciones que se van dando y el gobierno va hablando o silenciando según el interés político, es muy llamativo y reafirma todo lo que está sucediendo, el silencio de organismos e instituciones de DDHH”, sentenció el ex secretario.

Para finalizar, Claudio Avruj, habló sobre el silencio del CELS, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: “Ese silencio me duele, mas que sorprenderme. Porque uno conoce la historia de creación del CELS, la trágica y la grandeza historia de fundación de Abuelas y duele cuando los organismos de DDHH se ideologizan de esa manera, dejando por fuera, a muchísimas personas en cuanto a los principios que ellos persiguen. ¿Quién está en contra de la búsqueda de los niños secuestrados fuera de la ley y que son los nietos que hay que recuperar? ¿Quién está en contra de los castigos y los juicios contra los militares que cometieron actos de lesa humanidad? Nadie en su sano juicio puede estar en contra del pedido de justicia, verdad y memoria. Por eso digo que duele cuando frente a situaciones concretas de DDHH, por relación con el gobierno, por connivencia o intereses, se callan.

Esto le hace mucho daño a ellos y a la democracia. También sepamos que el CELS está muy metido dentro del gobierno, muchísimos de sus cuadros profesionales integran distintos estamentos del gobierno Nacional, por lo cual es muy difícil la realidad”, concluyó Avruj.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.