La DAIA cumple 85 años

Hoy se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Radio Jai habló con su presidente, Jorge Knoblovits, quien expresó el orgullo por los 85 años de la institución. “Estamos muy felices de cumplir 85 años porque además es la trayectoria de todos los fundadores. Nosotros seguimos cumpliendo con la misión del estatuto de la DAIA”, comenzó relatando.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas fue creada el 5 de octubre de 1935 entre 28 instituciones que expresaban una amplia representación de todas las expresiones judías del país. Entre todas se unieron y conformaron la DAIA con el objetivo de representar políticamente a la comunidad judía en su lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación.

En la fecha de aniversario, y en el contexto de la pandemia que azota al mundo entero, Knoblovits aseguró que la organización “nunca estuvo tan presente con las instituciones como en este momento”. Y agregó: “Hemos puesto las instituciones de la comunidad judía para hacer centros de vacunación, de internación. Establecimos que teníamos que cumplir realmente lo que la DAIA tenía que hacer, que es vincular a las instituciones y al mundo judío con el Estado”

Con respecto al origen de la entidad, el actual Presidente dijo que entre los años 1930 y 1940, hubo una presencia muy fuerte del partido nazi en la Argentina, y que de hecho “el acto nazi más importante fuera de Alemania se hizo en el Luna Park”. Por lo tanto la DAIA se creó para hacer frente a tanto odio. “Había que ponerle una barrera a ese avance”, argumentó Knoblovits.

También hizo referencia al tema del antisemitismo digital, ya que con el avance de la tecnología, mucha gente abusa de su libertad de expresión y postea numerosos mensajes de odio hacia determinados grupos, en forma completamente anónima y sin dejar rastros.

El presidente de la DAIA señaló que esa es una de las mayores preocupaciones “porque es un odio anónimo, entonces no tenés ni siquiera la herramienta jurídica para poder determinarlo. Cuando vos tenés un antisemita con nombre y apellido, tenés a alguien identificado, entonces podes recurrir a la Justicia”. Además aseguró que “no tiene ningún tipo de limite” y que deben trabajar en ellos ya que “es una tarea que tenemos pendiente”.

Por último, hizo referencia a la presencia de “grietas” dentro de las instituciones de la comunidad. “La grieta está bien porque todos pensamos distinto. No hay que llevarlo al extremo y pensar que si no pensás como ellos, sos un traidor”, explicó. Además dijo: “Cuando vos no tolerás que el otro piense distinto, y no estás dispuesto a tener una discusión franca y en el tono adecuado, el tema no es la grieta, el tema es el vocero de la grieta”. A pesar de todo, dio la tranquilidad de que dentro de la organización están “muy bien” con ese tema y que entre ellos tienen un “vínculo muy fluido”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.