Muchas veces se ayuda de forma discreta, “estamos en Medio Oriente”

La situación por el Coronavirus en Israel preocupa, pero a su vez, la velocidad en la cual se está vacunando a la población para evitar una mayor cantidad de casos positivos de Covid asombra y genera esperanza. Es por eso qué Radio Jai dialogó con Ruth Yishai que es Directora del Departamento de Laboratorios del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud de Israel.

Rápidamente la especialista comentó del alto porcentaje que tiene la vacuna Pfizer: “La campaña de vacunación progresa muy bien y se ha establecido la eficacia de la vacuna de Pfizer entre un 93 y 95%. Lo que está pasando es que se está completando el efecto positivo de la vacunación con las variantes de la cepa que han ingresado al país, sobre todo la de Reino Unido y la de Sudáfrica. Estas variantes producen contagios más rápidos. Se calcula que entre el 40 y 50% de los casos positivos están causados por la variante de Reino Unido, pero se comprobó que la vacuna de Pfizer es eficaz frente a la cepa Britanica y un poco menos con la sudafricana”.

“En este momento todo el mundo, se tiene que vacunar. Si las vacunas tienen un 50% de eficacia, sobre el virus, vale la pena vacunarse, no importa con cual. Mantener poblaciones sin vacunas es un error, todos los países tienen que recibir la vacunación”.

En las últimas horas, el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, afirmó que recibirán 50.000 dosis: “Desconozco la cantidad de vacunas que Israel va a entregarle a la Autoridad Palestina, no tengo los datos precisos. Pero puedo decirles que estoy segura qué el gobierno de Israel va a pasar las necesarias y si son 50.000, no es una cifra tan alta. Se que hay contacto permanente entre el Ministerio de salud de Israel y las Autoridades Palestinas. Desde el comienzo de la pandemia yo estuve involucrada y en contacto con la gente de los laboratorios de Palestina para ayudar.y se ayuda todo el tiempo a varios niveles, no solo en la parte de vacunación. Pero estoy segura de que probablemente en el futuro, cuando Israel pueda, pasarán mayor cantidad de vacunas al gobierno palestino”, confirmó la Directora del Departamento de Laboratorios del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud de Israel.

En la noche de ayer se dio a conocer que un joven de 19 años sufrió complicaciones a menos de una semana de recibir la segunda dosis de la vacuna: “Sabemos de algunos casos en el que hubo complicaciones, gracias a Dios no son muchos. El problema es cuando das la vacuna y la persona contrae el virus, porque no se sabe en que momento lo contrajo. Seguramente el chico estaba debilitado a nivel inmunológico y creo que tenía problemas de salud secundarios o latentes. Por mala suerte, a pesar de la vacunación, contrajo el virus. Pero el aspecto más positivo de la vacunación es que si hay gente que contrae el virus, a pesar de la vacunación, la enfermedad es mucho más leve. Se recomienda vacunar a la población porque de esa forma, si están expuestos al virus, la enfermedad es con síntomas más leves”, confirmó Ruth.

Para finalizar afirmó: “Ya llegamos a un poco más del 30% de la población, calculo que en fines de marzo o abril tendremos vacunados a toda la población. Tengan en cuenta que las vacunas de Pfizer y Moderna todavía no están autorizadas para menores de 16 años. Yo diría que un 20% de la población israelí que está constituida por chicos de 16 para abajo, no se van a poder vacunar, pero tanto Pfizer como Moderna están viendo como adaptar la vacuna, si es por dosis más pequeñas o que forma para que también puedan vacunarse”.

“Se está hablando de que mas o menos se alcanzaría una inmunidad de rebaño si se alcanza un 60 o 70% de vacunación de la población. Esperemos que lleguemos pronto a eso, es muy importante”, concluyó Yishai.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.