El ‘brillante’ sobreviviente del Holocausto, Zigi Shipper, muere en su cumpleaños 93

Se están rindiendo homenajes a Zigi, quien ha sido descrito como “un hombre lleno de espíritu con una historia devastadora que contar”.

Por Ben Bloch/ thejc.com

Se están rindiendo tributos al “enérgico, carismático y brillante” sobreviviente del Holocausto Zigi Shipper, quien falleció esta semana en su 93 cumpleaños.

Zigi Shipper fue un sobreviviente del gueto de Lodz y de los campos de concentración de Auschwitz y Stutthof. Llegó al Reino Unido en 1947 y ha pasado más de dos décadas compartiendo su testimonio en escuelas de todo el país, y recibió una Medalla del Imperio Británico en 2016 por su trabajo con Holocaust Educational Trust (HET).

Zigi era un entusiasta del fútbol y en 2012 tuvo uno de los mayores honores de su vida cuando tuvo la oportunidad de contar su historia al equipo de Inglaterra antes de la Eurocopa de 2012, donde el equipo tenía su base en Cracovia y visitó Auschwitz.

Five years to the day since Zigi addressed the England squad pic.twitter.com/AUbMFcE9MU

— Darren Richman (@darrenrichman) June 1, 2017