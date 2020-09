Una campaña reclama la restitución de propiedades robadas por los nazis

Durante el Holocausto, los nazis robaron a millones de judíos en toda Europa todas las posesiones que tenían, desde sus hogares y negocios hasta joyas y pinturas.

Este año, 75 años después del Holocausto, la Organización Judía Mundial de Restitución (WJRO), una organización que se ocupa de la restitución de la propiedad judía en Europa, lanzó por segundo año consecutivo la campaña de redes sociales #MyPropertyStory: The Next Generations.

Muchas personas, a través de redes sociales, se animaron a contar historias que tuvieron que vivir en el holocausto, historias que narraban como todas aquellas familias judías fueron despojadas de sus posesiones sin ningún motivo.

WJRO pide a los participantes que publiquen sus historias a través de videos, fotos, declaraciones o dibujos, a través de Facebook, Twitter e Instagram y que incluyan el hashtag #MyPropertyStory y etiqueten a @WJRORestitution.

“Tras el éxito de la campaña de redes sociales #MyPropertyStory del año pasado, nos sentimos honrados de lanzar una versión ampliada este año, centrada en los hijos y nietos de los sobrevivientes que perdieron tanto”, dijo Gideon Taylor, presidente de operaciones de la Organización Judía Mundial de Restitución.

Como deja en claro el innovador informe de la Ley de Justicia para Sobrevivientes No Compensados Hoy (JUST) publicado recientemente por el Departamento de Estado de los EE. UU., muchos países europeos no han cumplido sus compromisos sobre la restitución de propiedades de la era del Holocausto. La campaña #MyPropertyStory ayudará a elevar el tema para que los sobrevivientes del Holocausto puedan buscar una medida de justicia durante su vida.

“Seguiré dando prioridad a este esfuerzo”, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Polonia es el único país de la Unión Europea que no ha aprobado una legislación integral para la restitución o compensación de la propiedad privada tomada durante el Holocausto por los nazis.

