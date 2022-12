“Los iraníes siguen buscando desestabilizar la región y exportar el terrorismo a todos lados” – Carlos Gurovich

Carlos Gurovich, periodista de I24 News, dialogó en Radio Jai sobre las últimas noticias pertinentes al Estado judío. Se refirió al panorama político en relación a la demora para la formación de una coalición de gobierno bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, comentó sobre el incremento de tensiones entre Israel y el Líbano y destacó un informe inquietante sobre el futuro de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Gurovich explicó que frente a las continuas dificultades para alinear sus alianzas, Bejamín Netanayhu, “el primer ministro entrante, ha pedido una extensión al presidente Herzog para terminar de conformar gobierno”. Remarcó que a pesar de las pasadas declaraciones de Netanyahu alegando que conseguiría establecer un nuevo gobierno bajo su liderazgo en unos pocos días, “en las veces anteriores que Netanyahu ganó las elecciones y formó gobierno […] la historia mostró que siempre tardó entre 45 y 80 días”.

Sin embargo, “el reloj de arena le corre en contra, tiene hasta el 21 de diciembre. Cuando empiece el invierno en Israel, si no forma gobierno, se presenta una situación interesante en la que él pierde la posibilidad de hacerlo y el presidente puede pedirle a otro que intente conseguir los números”. No obstante, es probable que el presidente no consiga ningún otro candidato con posibilidades de conseguir el apoyo necesario en la Knesset para formar gobierno, por lo cual Israel quedaría condenado a una nueva llamada a elecciones. En aquel contexto, destacó: “Es importantísimo que se forme gobierno y que empiecen a gobernar, porque la palabra clave es estabilidad; estabilidad en lo político, estabilidad en lo social, estabilidad en lo económico y estabilidad en las relaciones que tiene Israel con los vecinos”.

Por otro lado, Gurovich se refirió a la instauración de “una nueva línea aérea en el recorrido Teherán-Beirut”. Detalló que aquello generó rispideces entre Beirut y Jerusalem, debido a que Israel teme que sea una estrategia del régimen persa ayatolá para transportar armamentos hacia el Líbano en “un sistema hormiga, de a poquito en vuelos comerciales”. Se trata de un ejemplo más de como “los iraníes siguen buscando desestabilizar la región y exportar el terrorismo a todos lados”, remarcó el entrevistado.

Por último, el periodista se refirió a un inquietante informe sobre el futuro de las Fuerzas de Defensa de Israel, en el que pronostican que “el número de soldados a reclutarse dentro de 30 años, en el 2050, va a ser menor a la cantidad de los no reclutados por una cuestión del crecimiento de la población religiosa que no va al ejercito”. Aquella situación “genera una gran pregunta, de si es el ejército del pueblo o si Israel debe cambiar la modalidad para instaurar un ejército profesional”.

