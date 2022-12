Terrorista transformado instantáneamente en “víctima”

Los representantes de la ONU y la UE aceptaron acríticamente la versión distorsionada de los hechos que los palestinos hicieron circular de inmediato.

Editorial de Jerusalem Post

La reacción de funcionarios de muy alto rango de la ONU y la Unión Europea ante la ola actual de terrorismo palestino es inquietante, por decir lo menos. Tomemos el caso de los eventos del fin de semana pasado en Huwara, justo al sur de Nablus, donde el viernes pasado tuvo lugar un atentado terrorista en la autopista 60, la principal vía que atraviesa Judea/Samaria (Cisjordania).

Un palestino armado con un cuchillo intentó irrumpir en un vehículo en el que viajaba una pareja israelí: primero trató de forzar la puerta, que estaba cerrada por dentro; luego trató de romper la ventana con una piedra. En ese momento, el conductor, un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel fuera de servicio, disparó e hirió levemente al atacante. A continuación, el terrorista se lanzó contra una patrulla de la policía fronteriza, golpeando con un cuchillo a uno de los agentes en la cara. Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran el momento en el que otro agente intenta bloquear al terrorista sin recurrir a las armas, mientras otros dos palestinos intentan liberarlo de las garras del oficial que en cambio intenta apartarlo. Todo sucede en cuestión de segundos: el terrorista logra liberarse por un momento e intenta agarrar la ametralladora del agente. En ese momento, el oficial saca su arma y golpea fatalmente al atacante. Estos son los hechos.

El mismo día, ignorando por completo la secuencia de eventos, el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, tuiteó: “Horrorizado por el asesinato de un palestino hoy durante una pelea [sic] con un soldado israelí cerca de Huwara en el Cisjordania ocupada. Mi más sentido pésame a su afligida familia. Estos incidentes deben ser investigados de manera oportuna y los responsables deben rendir cuentas”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel Nahshon, respondió calificando la declaración de Wennesland como una “distorsión total de la realidad”. Y escribió: “¡Esto no es una pelea, esto es un ataque terrorista!”.

Ya es bastante malo que Wennesland haya descartado como una escaramuza menor un ataque terrorista que puso en peligro la seguridad y la vida de varias personas. Pero el hecho de que haya llegado tan lejos como para expresar “más sentido pésame” a la familia del terrorista y exigir de inmediato que los agentes israelíes que arrestaron a un terrorista violento sean criminalizados, es asombroso. En pocas palabras, Wennesland ha abrazado por completo la “historia” palestina.

El Coordinador Especial de la ONU no fue el único que se apresuró a defender al terrorista “desamparado”. El representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tuiteó: “La Unión Europea está muy preocupada por el creciente nivel de violencia” en Cisjordania, y agregó que “en los últimos días diez palestinos han sido asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes y el trágico asesinato de ayer un palestino por un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes fue el último ejemplo”. Así que el atacante pasó de ser un terrorista que atacaba a los israelíes a alguien que sufrió un destino “trágico” a manos de las fuerzas de seguridad israelíes. Parece entender que, desde el punto de vista de Borrell.

No es suficiente. En las respuestas automáticas de los funcionarios de la ONU y la UE, falta otro elemento de contexto: los terroristas han demostrado ampliamente (y no solo aquí, sino también en Europa y otros países, ed.) que una herramienta punzante y un automóvil robado son más que suficiente para cometer ataques mortales

El mes pasado, un terrorista condujo un vehículo contra soldados en Nablus y, aunque le respondieron, no se detuvo. Poco después, el terrorista mató a tres civiles israelíes: uno apuñalado en una gasolinera, los otros atropellados deliberadamente con un coche robado antes de morir él mismo. La semana pasada, una joven soldado resultó gravemente herida cuando un automóvil la atropelló deliberadamente en la autopista 60. ¿Necesitamos continuar con los ejemplos?

La reacción al ataque de funcionarios de las Naciones Unidas y la Unión Europea es alarmante. Pero también lo es la forma en que Israel lo ha manejado. Aunque el ataque fue filmado, los palestinos fueron los primeros en publicar el video, convenientemente recortado para mostrar solo el intento de arresto, pero no lo que lo precedió. Las Fuerzas de Defensa de Israel, la policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionaron solo después de que la “historia” palestina ya se había establecido. Que el accidente haya ocurrido un viernes por la noche no es excusa. El nuevo Jefe de Estado Mayor y el nuevo gobierno deben tener claro que la batalla por la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación no es menos importante que cualquier otro aspecto de la lucha contra el terrorismo.

