Cerebros de pacientes graves con COVID-19 similares a los de 71 años: estudio

Los investigadores recomiendan que se realice un seguimiento neurológico para los pacientes recuperados de COVID-19.

La COVID-19 grave provoca cambios en el cerebro que reflejan los cambios en el cerebro que generalmente se presentan con la vejez, según un nuevo estudio revisado por pares publicado en Nature Aging, la semana pasada.

Si bien el COVID-19, causado por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, es una enfermedad respiratoria, se ha demostrado que tiene efectos neurológicos, y muchos pacientes experimentan problemas cognitivos como confusión mental o pérdida de la memoria incluso después de recuperarse del virus . .

Varios estudios previos registraron los efectos neurológicos de la enfermedad y notaron su similitud con el envejecimiento, pero faltaba evidencia sobre los cambios moleculares en el cerebro.

Para tratar de encontrar evidencia molecular del efecto de envejecimiento de COVID-19, los investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC) analizaron 54 muestras post mortem de la corteza frontal.

Las muestras se tomaron de 21 personas con COVID-19 grave, una persona asintomática de entre 23 y 84 años, 22 personas de control no infectadas emparejadas por edad y sexo, una persona no infectada con la enfermedad de Alzheimer (para emparejar una de las personas infectadas que sufría de Alzheimer), y un grupo de control adicional de nueve personas no infectadas con antecedentes de UCI o tratamiento con ventilador.

Luego, los científicos utilizaron la secuenciación de ARN para medir los niveles de cada gen expresado en las muestras de tejido y compararon los cambios en la expresión génica entre los pacientes con COVID-19 y los individuos no infectados.

Genes vinculados a la cognición expresados ​​en niveles más bajos en pacientes con COVID-19

Los investigadores encontraron que los genes asociados con la inflamación y el estrés estaban en niveles más altos en los cerebros de los pacientes con COVID-19 en comparación con los individuos no infectados, mientras que los genes relacionados con la cognición y la formación de conexiones entre las células cerebrales estaban en niveles más bajos que en los no infectados. muestras

El análisis de las muestras también mostró que los cerebros de los pacientes graves con COVID-19 tenían cambios cerebrales similares a los cerebros de las personas no infectadas que tenían 71 años o más.

“El nuestro es el primer estudio que muestra que el COVID-19 está asociado con las firmas moleculares del envejecimiento del cerebro”, dijo la coprimera y coautora correspondiente Maria Mavrikaki, instructora de patología en BIDMC y la Escuela de Medicina de Harvard, en un comunicado de prensa de BIDMC. liberar. “Encontramos similitudes sorprendentes entre los cerebros de pacientes con COVID-19 y personas mayores”.

El coautor Jonathan Lee, PhD, investigador posdoctoral en BIDMC y la Escuela de Medicina de Harvard, agregó que “si bien no encontramos evidencia de que el virus SARS-CoV-2 estuviera presente en el tejido cerebral en el momento de la muerte, nosotros descubrió patrones inflamatorios asociados con COVID-19. Esto sugiere que esta inflamación puede contribuir a los efectos similares al envejecimiento observados en los cerebros de pacientes con COVID-19 y COVID prolongado. ”

El autor principal y coautor correspondiente Frank Slack, PhD, director del Instituto de Medicina del ARN en BIDMC y profesor de investigación médica Shields Warren Mallinckrodt en la Escuela de Medicina de Harvard, declaró que el equipo de investigadores recomienda que se realice un seguimiento neurológico para los pacientes recuperados de COVID -19 pacientes.

“Abre una plétora de preguntas que son importantes, no solo para comprender la enfermedad, sino para preparar a la sociedad sobre cuáles podrían ser las consecuencias de la pandemia” , dijo Marianna Bugiani, neuropatóloga de los Centros Médicos de la Universidad de Amsterdam

“Y es posible que estas consecuencias no estén claras durante años”.

Un estudio anterior encuentra problemas cognitivos causados ​​por COVID-19 similares a los de 20 años de envejecimiento

En mayo, un estudio encontró que los casos graves de COVID-19 pueden afectar el cerebro de manera similar a los 20 años de envejecimiento.

Según ese estudio, basado en las primeras evaluaciones y comparaciones rigurosas de los efectos secundarios graves de COVID-19, el daño resulta en un deterioro cognitivo sostenido por personas de entre 50 y 70 años de edad y es equivalente a perder 10 puntos de coeficiente intelectual.

