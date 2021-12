Israel podría levantar las restricciones a los viajes internacionales la próxima semana

Con la cepa Omicron extendiéndose rápidamente por todo el país y provocando un nuevo brote de COVID-19, el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, dijo el domingo por la noche que Israel pronto eliminaría muchas restricciones a los viajes en avión desde y hacia el país que se impusieron para retrasar la llegada de la nueva cepa.

“En el momento en que las infecciones se están propagando, no tiene sentido detener la entrada desde el extranjero”, dijo Horowitz a la emisora ​​pública Kan en una entrevista. “La apertura de los cielos [de Israel] no llevará mucho tiempo, posiblemente la semana que viene”.

El domingo temprano , un panel de expertos que asesoraron al gobierno pidió que se elimine la lista de países a los que los israelíes tienen prohibido viajar. Los expertos dijeron que en dos semanas, las infecciones por Omicron superarían los casos de Delta en la mayor parte del mundo, haciendo obsoleta la lista de los llamados países “rojos” con altas tasas de infección.

A finales de noviembre, Israel cerró sus fronteras a los ciudadanos extranjeros en un intento de contener la variante y desde entonces ha ampliado su lista de países “rojos”. Israel ya ha considerado de alto riesgo a casi 70 países, incluidos Estados Unidos, Turquía y la mayor parte de Europa y África.

El Ministerio de Salud dijo el sábado que la gran mayoría de las 1.118 infecciones confirmadas por Omicron en Israel se detectaron entre viajeros que regresaban del extranjero. Está prohibido viajar a los ciudadanos israelíes a países de alto riesgo a menos que se les otorgue un permiso especial de un comité de exenciones.

En su entrevista del domingo, Horowitz también dijo que el Ministerio de Salud y el gobierno estaban discutiendo la opción de cancelar la cuarentena obligatoria actual para las personas vacunadas que entran en contacto con un paciente confirmado de Omicron.

Tanto Kan como las noticias del Canal 12 citaron a expertos en salud que anticiparon que si las reglas actuales sobre el asunto permanecen en su lugar, cientos de miles de israelíes se aislarán en unas pocas semanas, lo que equivale a un “bloqueo efectivo”.

Hasta el domingo, unos 85.000 israelíes estaban en cuarentena, incluido el primer ministro Naftali Bennett . Las cadenas de televisión citaron a expertos que dijeron que el número probablemente se duplicará en una semana, y que en dos o tres semanas podría llegar a 600.000-800.000.

Si bien los primeros estudios sugieren que Omicron puede no producir síntomas tan graves como la variante Delta, menos transmisible, los expertos en Israel dicen que debido a la velocidad a la que el virus se está propagando en el país, la gran cantidad de casos probablemente seguirá causando una carga sobre hospitales.

Los funcionarios se estaban preparando para un posible escenario en el que el 50% de la fuerza laboral del país pronto estaría en cuarentena, por temor a la escasez de bienes y servicios vitales.

“No queremos llegar a un bloqueo efectivo a través de la cuarentena”, dijo el Canal 12 citando a un alto funcionario del Ministerio de Salud no identificado.

Kan informó que se estaban sopesando varias opciones, incluida la eliminación del requisito de cuarentena para los recién vacunados, o acortar la cuarentena a tres días o hasta que el resultado de la prueba sea negativo.

Según el Canal 12, el Ministerio de Salud recomendará rechazar por completo la cuarentena para los vacunados, y se espera que la medida se plantee durante una reunión del lunes con Bennett. El informe dijo que se espera que entre en vigor dentro de 7 a 10 días.

Itamar Grotto, el ex subdirector del Ministerio de Salud, sugirió el domingo que podría ser beneficioso para los israelíes infectarse con la variante Omicron.

“Podría ser que debamos pensar en una política así … de permitir que las personas se infecten”, dijo Grotto a Kan. El ex funcionario de salud sugirió que, frente a la variante ultra contagiosa, la política de cuarentena, incluso para aquellos que no están vacunados, ya no es eficaz.

Argumentó que los primeros datos del extranjero muestran que, si bien muchos israelíes se infectarán, las tasas de hospitalizaciones no se dispararán “como lo hicieron en la última ola; no volveremos a ver eso”.

“Tiene que convertirse más en un problema individual que en un problema público”, dijo Grotto, lamentando la constante cuarentena de los estudiantes en edad escolar cuando sus compañeros dieron positivo.

Mientras tanto, se establecieron nuevas restricciones en los centros comerciales que entrarían en vigencia a la medianoche de domingo a lunes y durarían nueve días, hasta el 4 de enero.

Las nuevas reglas, aprobadas el domingo por la noche por el Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, limitan el hacinamiento en los centros comerciales a una persona por cada 15 metros cuadrados.

Las reglas del Green Pass, que limitan la entrada solo a aquellos que han sido vacunados o recuperados de COVID-19 en los últimos seis meses, o dieron negativo en las últimas 72 horas, se aplicarán a los clientes y empleados en todas las tiendas de más de 100 metros cuadrados. en centros comerciales cubiertos o al aire libre, excepto en lugares que brinden servicios vitales.

Entre ellos se incluyen las tiendas que venden productos de higiene, productos ópticos y productos de asistencia médica, así como supermercados y tiendas de abarrotes. Esos lugares seguirán limitando las multitudes a una persona por cada siete metros cuadrados.

Las reglas del Green Pass también se aplicarán a los restaurantes en los centros comerciales. Los puestos de comida en los centros comerciales solo permitirán comida para llevar, y solo para aquellos con un Pase Verde.

Por separado, las noticias del Canal 12 informaron el domingo que no se hicieron cumplir las reglas aprobadas previamente que limitaban el sector público a no más del 50% del trabajo desde la oficina. Las reglas simplemente estaban siendo ignoradas, decía el informe.

El gobierno ha hecho de la vacunación su estrategia central para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Actualmente, las vacunas están disponibles para todas las personas en Israel de 5 años en adelante.

Según las cifras del Ministerio de Salud el domingo, de la población de Israel de aproximadamente 9,5 millones, 6,504,631 han recibido al menos una inyección de la vacuna, de los cuales 5,879,056 han recibido dos dosis y 4,194,405 también han recibido una tercera inyección o refuerzo.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai