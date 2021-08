Atentado suicida: Al menos 13 muertos en la explosión del aeropuerto de Kabul

Los talibanes dicen que hay niños entre los muertos; decenas de heridos más, incluidos 3 soldados estadounidenses. El incidente se produce después de las advertencias terroristas y en medio de los esfuerzos de evacuación masiva.

Un funcionario talibán dijo a Reuters que el atentado con bomba frente al aeropuerto de Kabul mató a 13 personas, incluidos niños. Numerosos guardias talibanes se encuentran entre los heridos, dice el funcionario.

Hoy jueves se produjo una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se reunieron para intentar huir de Afganistán en puentes aéreos occidentales desde que los talibanes tomaron el poder a principios de este mes.

John Kirby, secretario de Presidencia del Pentágono confirmó la explosión e Twitter.

Un funcionario estadounidense le dijo a Fox News que la explosión cerca de una de las puertas del aeropuerto en Kabul fue una combinación de atentado suicida y tiroteo. El medio dijo que al menos tres soldados estadounidenses resultaron heridos y que también hubo víctimas afganas.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021