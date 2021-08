Linoy Ashram: “Me encanta que soy diferente a otras gimnastas”. Orgullosa de mis orígenes

La medallista de oro olímpica Linoy Ashram habla de su viaje a la cima de la gimnasia rítmica, el drama con su rival rusa durante la puntuación en la final de Tokio y el hecho de que desafía la imagen asociada con su deporte.

“Todavía no puedo comprenderlo” , dice con una sonrisa una cansada Linoy Ashram, una campeona olímpica recién acuñada , poco después de aterrizar en Israel el miércoles. Su ciudad natal de Rishon Letzion la recibió con carteles con su imagen, así como los de los medallistas olímpicos Peter Paltchik y Artem Dolgopyat, en toda la ciudad.

Se colgó un gigante “Bienvenido a casa” en el modesto edificio donde reside la familia Ashram. El apartamento en sí está lleno de flores, chocolates y globos que reflejan el orgullo de la primera mujer israelí en ganar una medalla de oro en gimnasia rítmica.

“Todavía estoy viviendo el sueño”, dice. “Sólo que ahora, lentamente, empiezo a comprender la magnitud del logro.

“Vine a Tokio con el objetivo de darlo todo y vivir el momento y la sensación de estar allí, en los Juegos Olímpicos. Sabía que, si lo hacía bien, podía volver con algún tipo de medalla, pero no lo hice”. imagina de qué color sería. La idea de que sería dorado no se me pasó por la cabeza “.

P: ¿Qué sentiste después de los tensos momentos de esperar el marcador de tu rival, la rusa Dina Averina?

“Lloré. Lloré con Ayelet [la entrenadora de Ashram] y lloré cuando mi mamá y mi papá me acompañaron en una entrevista, y lloré en mi primera conversación con mi novio. Él me dijo lo orgulloso que estaba de mí y cómo mucho me amaba, fueron momentos increíbles, tuve un gran y largo abrazo con Ayelet, lo lejos que habíamos llegado hasta este momento, lo mucho que me había abrazado.

“Estábamos tan felices y todavía estamos tan felices. En la ceremonia de entrega de medallas, cuando vi a mis amigos de la delegación israelí que se habían quedado, cuando los escuché aplaudirme y cantar el himno, fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida.

“Esa noche, después de que me otorgaron la medalla, no dormí nada. Tal vez me quedé dormido durante 40 minutos. La medalla estuvo a mi lado todo el tiempo”.

P: ¿Cree en Dios?

“Sí. Fui con Ayelet al Muro Occidental antes de volar a Japón y coloqué una nota allí. Enciendo las velas en Shabat, ayuno en Yom Kipur, y me recitaba ‘Shemá Israel’ antes de cada rutina”.

Hace dos semanas, cuando acababa de aterrizar en Japón, las cosas no estaban tan bien para Ashram. En la segunda noche para ella y el equipo que la acompañó, mientras aún estaban en el campo de entrenamiento en la ciudad de Ichihara, su entrenadora Ayelet Zussman sintió que algo no estaba bien.

“Cuando llegamos a Japón, una semana antes de la competencia, tuvimos noches blancas”, recuerda Zussman. “Esa noche no pude dormir por el desfase horario y sentí que Linoy también estaba despierta. A las 4:30 am, decidí verificar cuándo la habían visto por última vez en WhatsApp y vi que estaba en línea. Veinte minutos después, vi que estaba de nuevo en WhatsApp y me di cuenta de que no podía dormir.

“Subimos a la azotea del hotel. La ciudad se extendía ante nosotros, comenzaba la mañana y tuvimos una charla de corazón a corazón, donde ella me contó toda la presión que estaba bajo ella”.

P: ¿Qué te dijo ella?

“Que estaba estresada, que tenía miedo de decepcionar al país y a mí también. La tranquilicé y le dije: ‘No me decepcionas. El camino que tomaste, que tomamos, hasta ahora, que es lo importante. Aquí solo tienes que divertirte. ‘ Le dije cuánta fe tenía en ella, en su capacidad, en quién es.

“Recordamos sus éxitos en los últimos años, y desde esa noche vi que se soltaban cosas en ella. Todo pasó. Su funcionamiento mejoró, durmió bien por la noche, sentí que se calmó”.

La campeona olímpica sonríe. “Ayelet me siente a cada momento, tal vez me entiende incluso más que mi madre. Sin decir una palabra, sabe que no me voy a quedar dormida, sabe qué decirme. Es muy considerada conmigo.

“Las otras noches también, se sentaba conmigo hasta que me duermía. Es realmente especial. En general, no sé cómo hubiera pasado el período de la corona sin ella. Estoy segura de que hubiera sido mucho más difícil de superar este año, el aplazamiento de las Olimpiadas, que básicamente significó hacer otro año de entrenamientos y competencias, hasta la cima ”.

Después de cuatro días en Ichihara, llegaron a un piso de cuatro habitaciones en la Villa Olímpica de Tokio. Allí se quedaron cuatro mujeres: Ashram, la brillante Nicole Zilkman, que también llegó a la final, Zussman, y Ela Samofalov, la entrenadora de Zilkman. Un equipo unido, cariñoso y solidario unos a otros. Cada uno tenía su propia habitación. Estaban juntos cuando querían, y cuando lo necesitaban, se retiraban a su dormitorio, para estar solos un rato.

Cuando llegaron a Tokio, Zussman reclutó más apoyo mental para Ashram, esta vez de Ofek (21), su novio.

“Intenté, tanto como pude, aislar a Linoy de todo el ruido que la rodeaba”, explica. “Pero yo sabía lo importante que era para ella su teléfono móvil, a través del cual recibió el apoyo de su increíble familia, de sus amigos y de su novio, que es realmente la sal de la tierra.

“Le pedí que pusiera una alarma, para que llamara a Linoy todas las noches a la 1:30 am, hora israelí. En Tokio eran las 7:30 de la mañana, así que ella comenzó el día, con un ‘buenos días’ de su novio y una gran y dulce sonrisa. Sabía cuánto bien le haría a Linoy, y él fluyó conmigo y fue brillante “.

Cuando comenzaron las eliminatorias, Ashram tuvo un error en su primera rutina con el aro.

“Ayelet sabía exactamente qué decirme para que volviera a concentrarme”, recuerda Ashram, quien terminó en el puesto 15, subiendo al tercer lugar al final de las eliminatorias. Ella me dijo ‘Linoy, cálmate, el objetivo aquí es solo llegar a la final, solo al top 10. Tienes otras tres rutinas que superar, para hacer todo a pesar de lo que pasó’. Después me sentí completamente concentrado y lleno de propósito, y no pensé en nada más que en las rutinas.

“Seguí dando lo mejor de mí, con el objetivo de llegar a la final”.

P: ¿Qué hiciste por la noche entre las eliminatorias y la final?

“Yo, las mellizas rusas y las gimnastas bielorrusas nos quedamos en la arena para entrenar. Éramos solo nosotras. No sé por qué vinieron; vine a repasar mis rutinas. Después cené y hablé con Ayelet sobre de lo que pasó en las eliminatorias y de cómo puedo levantarme para dar mi máximo en la final. Hablamos de lo importante que es levantarse con nuevas y buenas energías ”.

Ojos en el premio

La mañana de la final, Ashram y Zussman se despertaron de buen humor.

“Pusimos canciones divertidas y rítmicas, desayunamos, incluso piña, que fue lo más sabroso que comí allí, bailamos y éramos felices”, dice Ashram. “Estuvimos juntas todo el tiempo, Nicole, su entrenadora Ela, Ayelet y yo. Realmente llegué a la final con el mejor ánimo posible”.

P: ¿Llegaste a la final con el objetivo de ganar el oro?

“No. Y no me sentía como si estuviera camino a la medalla de oro. Sabía que estaban el equipo ruso y el bielorruso, y que cada vez que estaba primero en la clasificación, sabía que no había terminado.

“Durante las rutinas, entendí que obtendría una medalla, y después de la rutina de la cinta supe que estaba en primer lugar, y luego fue increíblemente estresante. La espera fue uno de los momentos más tensos de mi vida, y jugaron música con tambores de fondo. Pero sabía que no importa qué, tenía una medalla olímpica. Fui tercero en muchas competiciones, después de los rusos, por lo que el acto mismo de ganar una medalla fue un logro y solo esperé para ver el resultado.

“La tensión era enorme. Nicole me susurró al oído: ‘Cumplimos un sueño, no importa cuál sea la puntuación, has ganado una medalla y has hecho todo lo posible’. Siempre somos así, nos animamos unos a otros, y durante el transcurso de la competición fuimos un cuarteto unido, junto con los entrenadores. Nunca hubo una conexión tan fuerte, tanto entre entrenadores como entre gimnastas. Nos ayudamos unos a otros. , y Ela, la entrenadora de Nicole, también me ayudó después de la rutina del aro en las eliminatorias “.

P: ¿Qué pensaste después de dejar caer la cinta en la última rutina? ¿Se te pasó por la cabeza el pensamiento de “lo arruiné todo”?

“Era pesimista. Sentí que tal vez perjudicaría mi puntaje final y me haría caer un poco en el ranking, pero continué porque así soy, doy mi máximo incluso cuando algo no sale bien. En algún nivel, incluso me reinicia, y eso es también lo que sucedió con la cinta. En un segundo, logré volver a mí misma. Después de la rutina, Ayelet me dijo que mi nivel de dificultad era muy alto y que el error no debería No dañes demasiado mi puntuación, y ella tenía razón “.

P: Sus principales rivales, las mellizas rusas Dina y Arina Averina, no se llevaron tan bien la derrota . ¿Hablaste con ellas?

“Al final de la final me acerqué a Dina, que terminó segunda, y quería felicitarla. Pero ella estaba llorando y no estaba en condiciones de hablar. Desde entonces, no hubo oportunidad de hablar ni de contactarme. En las competiciones nos saludamos y nos deseamos buena suerte, y después de la competición nos felicitamos unos a otros al final “.

P: ¿Qué opinas de las críticas de Rusia, las afirmaciones sobre los jueces y la apelación?

“No me ocupo de lo que dicen los demás. Yo hice mi logro, y es mío junto con Ayelet y el equipo profesional. Quien quiera, puede decir lo que quiera, estoy contento con lo que logré.

“En el Campeonato del Mundo de 2018, a Dina se le cayó el listón y todavía me venció. No dijimos una palabra. Ese es el juicio, y eso es los Juegos Olímpicos. Es decir, el juicio más justo que hay. También escuché que Dina dijo que no es mi culpa “.

P: ¿Recibiste respuestas desagradables? ¿Antisemitismo? ¿Algún tipo de acusaciones?

“No sé por qué tiene que alcanzar el nivel de antisemitismo. Hay personas que piensan de una manera y hay personas que piensan de otra manera”.

P: ¿Has visto el desafío ruso Tiktok que intenta ridiculizarlo?

“No lo he visto. Está sucediendo porque no están acostumbrados. Sus gimnastas siempre ganan , y de repente sucedió. Tal vez pensaron que estaba en su bolsillo”.

P: ¿Cree que demostró su valía ante aquellos que no creían en usted?

“Creo que sí.”

P: Antes de su competencia, ¿vio el oro de Artem Dolgopyat?

“Por supuesto. Nos sentamos juntos en el entrenamiento y vimos la final de Artem, y cuando ganó, nos levantamos y nos volvimos locos. Lo llamamos para felicitarlo inmediatamente después, fue genial saber que alguien había logrado ganar el oro. Sabíamos que era capaz, solo necesitaba realizar su mejor rutina”.

P: ¿Su medalla te animó?

“Sí. Pasó por mi cabeza la idea de que yo también lo quería, que ya quería competir. Artem había competido, ya lo había experimentado, y todavía no habíamos estado en la Villa Olímpica, porque solo llegamos el 2 de agosto de 2”.

P: ¿Hubo un cambio en las reglas que le ayudó a alcanzar su punto máximo?

“A partir de 2017 las reglas empezaron a cambiar en beneficio de trabajar con el aparato. Cuanto más rápido eres, tu nivel de dificultad aumenta y puedes cumplir más con los requisitos. Antes de eso, había una restricción de elementos en la rutina. de saltar, siempre era posible en el pasado hacer más saltos, pero en el pasado, no pensábamos en hacerlo “.

P: ¿Y qué pasa con la música en las diferentes rutinas? ¿Realmente se elige con tanto cuidado?

“En Tokio elegimos la canción Big in Japan , por el país anfitrión, por supuesto, y Hava Nagila por su importancia y el hecho de que es sinónimo de Israel. Es una canción con la que he trabajado durante un año. Aparte de eso Soy fan de Beyonce y tenía dos de sus canciones. Por cierto, en cuanto a la apariencia externa, para los concursos hago mi propio maquillaje y me hago mi propio cabello “.

Linoy ya llegó a Tokio con un guardarropa lleno de medallas: medallas de plata y bronce de los Campeonatos del Mundo de 2018 y 2019, una medalla de oro, plata y bronce de los Campeonatos de Europa de 2020 y medallas de bronce de los Campeonatos de Europa de 2017, por nombrar algunas. .

Los que la ayudaron durante todo el camino fueron sus padres, Oren (49), un soldado de las FDI de pie, y Hedva, maestra de jardín de infancia, sus hermanas Chen (25) e Hila (9), y su hermano Idan (24).

“Mi madre creyó en mí toda mi vida”, dice. “Cuando me llevó al gimnasio por primera vez, le dijo a mi entrenador: ‘Ya verás, esta será la israelí Nadia Comaneci’. El entrenador pensó que mi mamá no entendía, porque Comaneci era gimnasta instrumental, pero mi mamá lo sabía, solo lo decía por sus logros.

“Cuando tenía 13 años, pasé por una crisis. Ya había tenido suficiente y lo dejé, y recuerdo que de repente no entendí por qué necesitaba todo esto. Sentí que merecía ser alguien diferente. Decidí que Quería pasar a la natación, pero después de un mes me aburrí de pasar todo el día en el agua. Sentí que faltaba algo, que no es lo que quiero, así que fui a ver a mi mamá y lloré para que me llevara de regreso. a la gimnasia “.

P: ¿En Tokio, estuvo en estrecho contacto con sus padres?

“Traté de enviarles fotos y hablar con ellos. Prefiero fotos en WhatsApp y no llamadas de voz, porque me entienden, y antes de las competencias, me dan espacio y tratan de molestarme lo menos posible. Tienen miedo de que me impedirá concentrarme, pero cuando envío algo, responden de inmediato “.

P: ¿Hubieras preferido que estuvieran contigo allí? ¿Y en general, que las competencias se realicen frente a una audiencia en vivo?

“Sí, una competencia con fanáticos es más divertida. Pero estaba concentrado en mí y en la competencia, así que no me cambió. Por supuesto, si hubiera sido posible, hubiera querido que mi familia viniera a ver.

“No pensé que mi padre vendría al Campeonato de Europa. Me llevó al aeropuerto cuando estaba molesto, y luego descubrió que habían abierto media caseta y llamó para organizar las entradas. Después de dos días, así como así , mi papá, mi mamá y mi hermana Hila aterrizaron repentinamente allí “.

P: Su familia no pudo ir a Tokio, pero los medios, que se reunieron en su casa durante la final, capturaron su entusiasmo.

“La noche anterior a la final no dormimos, ni la noche anterior”, dice su padre Oren. “Nos sentamos mucho a ver televisión, hicimos deporte e hicimos todo lo posible para lidiar con la presión y calmar los nervios.

“Antes de la final le envié un mensaje a Linoy: ‘Creemos en ti y te amamos, haz lo que sabes hacer y pase lo que pase’. Los Juegos Olímpicos siempre fueron su sueño, pero hasta el undécimo grado le dijimos ‘primero de todos los estudios’. Cuando llegó al undécimo grado, Hedva me dijo: “Oren, déjate ir. Déjala hacer lo que ama ‘, y en undécimo grado la dejé ir, la dejé hacer lo que era buena “.

P: ¿Te preocupó cuando dejó caer el aro en las eliminatorias?

“Estábamos muy ansiosos. No me preocupé, pensé que estaba estresada y no sabíamos exactamente por lo que estaba pasando, pero mejoró muy rápido, volvió a sí misma y a su sonrisa y se estaba divirtiendo en el arena.”

P: ¿Qué sentiste al ver la final?

“Estábamos estresados, pero cuando vi que estaba de buen humor supe que iba a ganar una medalla. No sabíamos qué medalla, pero sabíamos que lograría algo. Entendemos a nuestra niña incluso con nuestros ojos”. cerrado.

“Ahora estoy eufórico. Tranquilo, y tengo tiempo para mí. Hay tiempo hasta los próximos Juegos Olímpicos, la vida es buena. Si Linoy decide continuar, volaremos a los próximos Juegos Olímpicos. Por supuesto, incluso ahora lo habría hecho”. volado si hubiera sido posible, incluso a costa de atrapar la corona “.

P: Obviamente, también la apoyaste económicamente.

“Siempre estuvimos allí para apoyarla, llevarla a entrenar y buscarla, a mí, a Hedva, a la abuela y al abuelo y a mi hijo, como una empresa de taxis. Compramos los disfraces, tomamos préstamos e hicimos todo bajo el título”. Linoy “.

“Antes tenía éxito a nivel internacional, y el gremio se ocupaba de ella y los patrocinadores se interesaban, todo estaba en nosotros. Desde los seis años hasta los 14, durante ocho años, pagamos por todo: ropa para concursos, vuelos y hoteles. Todo cuesta miles de shekels. En resumen, gastamos mucho dinero, cientos de miles de shekels “.

P: ¿Alguna vez pensó en dejar? ¿Que quizás no valga la pena?

“No. Ella siempre quiso hacer gimnasia, con o sin lesiones. Quería continuar a cualquier precio, nada le molestaba. Seis semanas antes del Campeonato de Europa, hizo una rutina con un menisco desgarrado. Dos días antes de regresar a competencia y ganó una medalla. Esa es su terquedad, tal vez sea de mi parte “.

Ashram aún no ha tenido la oportunidad de leer los miles de mensajes que recibió en las redes sociales y, al igual que sucedió con la medallista de bronce Avishag Samberg, la cantidad de personas que la siguen en Instagram se ha disparado desde la victoria.

“Hasta la final tenía 64.000 seguidores, ahora tengo 180.000 y es muy divertido para mí”, sonríe. “Realmente me conmovió hablar con el presidente Herzog y el primer ministro Bennett, y recibir miles de mensajes y compartidos. También vi el saludo de Shalom Michaelshwilli al estilo del entrenador ruso, y me hizo reír.

“Esta atención es linda y demuestra que mucha gente me conoce, que estoy en su conciencia y que me aprecian y se alegran de mi éxito. Por otro lado, también soy tímida, y no me queda bien”. ser famosa. Me gusta el anonimato y la privacidad “.

P: ¿Es por eso que bloqueaste tu Instagram para recibir respuestas?

“Bloqueé principalmente porque me dijeron que sería mejor que no todos pudieran seguirme. Ahora tengo que aprobar a todos los que quieran seguirme y tengo miles de mensajes y solicitudes esperándome. ¿Alguien quiere ven y aprueba en mi lugar? ”

Linoy le da un crédito especial por su logro a su entrenador, Zussman (42), y a todo el equipo profesional, que incluye a su gerente personal Ophir Even y a la fisioterapeuta Natali Bertler (36), quienes han acompañado a Ashram y Zilman durante los últimos años en diariamente.

“Ayelet lo fue todo para mí”, dice Ashram, “hizo todo por mí y lo da todo por esta relación. La relación entre un entrenador y una gimnasta se convierte en una relación como una segunda madre o una hermana mayor. Yo no lo soy”. en casa la mayor parte del tiempo, pero con ella, por lo que es la primera persona a la que recurre y ayuda en todo “.

“Linoy empezó muy mal las etapas de clasificación”, explica, volviendo por un momento al lado profesional de las cosas. “Falló en el aparato de aro, pero eso no me sorprendió para nada. Sabía que le podía pasar a ella al principio, porque también pasó en el pasado, pero también sabía que se recuperaría. Sí , cuando estaba en el puesto 15 me estresó, pero le dije: “Tú eres Linoy Ashram y eres capaz de más. Es tiempo de dinero y puedes hacerlo”.

“No estaba enojada con ella, porque sabía que eso la levantaría y que se pondría de pie, agudizaría sus sentidos y volvería a ser ella misma. Incluso antes de la competencia, sabía que habíamos creado una gran brecha con los demás competidores”, gracias al nivel de dificultad que estaba llevando a cabo Linoy en sus rutinas, y no tenía ninguna duda de que estaría en la final.

“Después de la rutina del aro, Linoy se levantó como un gigante y demostró con qué tipo de material de campeona estaba formada. Yo estaba feliz porque el gol era la final y sabía que a partir de ahí todo estaba abierto. Al final de las eliminatorias ella Me quedé para entrenar, comí y me fui a dormir a las diez de la noche. Eché un vistazo a su habitación para ver que realmente estaba durmiendo “.

P: ¿Cómo te sentiste después de la victoria?

“Las dos lloramos, nos miramos y hablamos con los ojos, sin palabras. Le dije básicamente: ‘¡Lo hiciste!’ Ella me miró y dijo con los ojos: “¡Soy campeona olímpica!” Estábamos en la nube nueve.

“Linoy es una súper deportista, lo que ha hecho es fantástico. Después de su mal comienzo en las eliminatorias, demostró lo gran deportista que es, y más que eso”.

“En la final estuve tranquila, porque vi que Linoy estaba afilada y concentrada. Hizo excelentes rutinas con un alto nivel de dificultad”.

“Y te diré algo más. Nos preparamos para cada escenario, para cada otoño – ¡Dios no lo quiera! – en una de las rutinas y cómo levantarse de inmediato y continuar. Pero cuando Linoy perdió su cinta en la última rutina, y Vi cómo se levantó de inmediato y continuó con su increíble rutina, entendí lo fenomenal que es. Fue una vista tan asombrosa y conmovedora. Por un momento me preocupé de que se dijera a sí misma ‘Perdí la medalla’ y eso la impactaría, pero luego vi su ejecución espectacular después del error y supe que tenía una campeona “.

El viaje de Ashram hacia el oro olímpico también recibió un impulso significativo de sus patrocinadores: el gigante del mercado de puertas Rav Bariach, Bank Hapoalim, la marca global de productos de higiene Always y el colosal deportivo Adidas, a los que se unió el fabricante de alimentos Talma, eligiendo a Linoy como su representante de la marca “. Cornflakes of Champions “.

“Todos mis patrocinadores siempre me felicitaron, me desearon éxito y me preguntaron si necesitaba algo. Tuve mucha suerte de conseguirlos”, dice.

“Estoy orgullosa de mis orígenes”

Entre el entrenamiento y las competencias, y especialmente con la relación y el estricto régimen nutricional, Ashram no tiene mucho tiempo para pasatiempos u otros placeres de la vida, pero realmente lo intenta.

P: ¿Cuál es tu placer culpable?

“Ahora como chocolate, pero todavía tengo que vigilar mi peso y mi figura. Ahora puedo comer algunas cosas más, pero me seguiré vigilando. No quiero engordar ni hincharme”. . En este momento estoy en un descanso y de vacaciones hasta que decida lo que sigue. Por el momento, me tomaré un par de semanas libres y luego hablaré con Ayelet. Es demasiado pronto para hablar sobre los Juegos Olímpicos de París. en 2024, todavía estoy viviendo el momento de Tokio “.

P: ¿Tiene tiempo para una vida social? ¿Para reunirse con amigos? ¿Ver la tele?

“Hasta ahora estaba muy metido en los entrenamientos y los Juegos Olímpicos, pero a veces salía. Durante las vacaciones, viajo a Israel con mi novio y con mis amigos o veo programas de televisión. Me gusta mucho Grey’s Anatomy ; me emborraché y vi todo 17 temporadas “.

P: No todo el mundo sabe que tienes novio. ¿La gente habla contigo en las redes sociales?

“Sucede, pero no les respondo”.

P: En el mundo de la gimnasia, te llaman la “Pantera Negra”. ¿Cómo conseguiste ese apodo?

“Cuando tenía 14 años, participé en una competición, y uno de los miembros del personal de apoyo de un deportista azerbaiyano me llamó ‘Pantera Negra’, porque todos menos yo eran blancos y rusos. Dijo que yo era el primero en llegar en el pasillo y el último en salir, y realmente estuve allí todo el día y la noche. Cuando me dijeron sobre el apodo, me reí “.

P: ¿Te molesta un apodo que refleja el color de tu piel?

“Definitivamente no. Amo el color de mi piel. Estoy orgullosa de mis orígenes, el lugar de donde soy y en quien soy. Mi padre tiene raíces en Yemen y mi madre es de origen griego, y ambos de ellos nacieron en Israel “.

“Muestro mi israelidad y me encanta que soy diferente a otras gimnastas, que tengo algo diferente en mí, algo refrescante, diferente. Mi singularidad también encuentra expresión en el color de mi piel y mi mirada, porque está claro que yo No soy ruso, y creo que eso prueba aún más que, a pesar de no ser ruso, estoy logrando logros. Tanto en Israel como en el extranjero no he encontrado racismo, solo simpatía.

“Amo mi apodo y veo a la pantera negra como un animal fuerte y belicoso, un animal que no se rinde, que siempre se encuentra por encima de todos y, si es necesario, también puede devorar”.

Fuente: Israel Hayom

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai