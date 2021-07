El segundo judoka se retira de los Juegos Olímpicos en aparente movimiento para evitar enfrentarse a Israel

Mohamed Abdalrasool de Sudán se salta la pelea con Tohar Butbul, quien gana la próxima pelea pero pierde oportunidades de medalla más tarde. Se retiró de la competencia de judo de los Juegos Olímpicos aparentemente para evitar enfrentarse al israelí Tohar Butbul, días después de que su oponente programado en una ronda anterior fuera suspendido por hacer lo mismo.

Butbul fue catalogado como “Sin competidor” en lo que debería haber sido una pelea con Mohamed Abdalrasool de Sudán en la división masculina de 73 kg. Los funcionarios olímpicos dicen que Abdalrasool no se presentó para enfrentar a Butbul en su ronda, a pesar de haber intervenido para la pelea antes.

La Federación Internacional de Judo no anunció de inmediato una razón por la que Abdalrasool no compitió, y el organismo rector no respondió a las solicitudes de comentarios. Los funcionarios olímpicos sudaneses tampoco hicieron comentarios de inmediato.

En enero, Sudán firmó los Acuerdos de Abraham con Estados Unidos, allanando el camino para que el país africano normalizara los lazos con Israel, pero un informe a principios de este mes decía que Sudán estaba decepcionado con el resultado del acuerdo de normalización. El acuerdo fue objeto de numerosas protestas en Sudán.

Abdalrasool es el judoka número 469 del mundo en su categoría de peso, mientras que el consumado Butbul es el séptimo. “Estas son cosas que a veces ocurren en el judo, así que no fue tan extraño para mí”, dijo Butbul. “Solo tenía que esperar, mantenerme concentrado y esperar mi primera oportunidad”.

Butbul luego derrotó a Victor Stepru de la República de Moldavia en un combate de eliminación, pero luego perdió ante Changrim An de Corea del Sur en los cuartos de final y nuevamente ante el canadiense Arthur Margelidon en la repesca, poniendo fin a sus esperanzas de medalla.

Butbul se negó a hablar de política después de su ajetreado día y, en cambio, lamentó sus defectos atléticos.

“Vine con el objetivo puro de ganar una medalla, y es muy difícil para mí soportar que no cumplí con mis propias expectativas”, dijo Butbul. “Ese fue el objetivo que puse en toda mi carrera. Todavía es demasiado pronto para comprender lo que sucedió. No fui preciso en la ejecución de mi plan, pero en el judo a veces hay una brecha entre cómo planeas y lo que es en realidad “.

La semana pasada, Abdalrasool estaba programado para enfrentarse a Fethi Nourine de Argelia. El ganador del choque fue enfrentar a Butbul, pero Nourine se retiró del concurso antes de su pelea para evitar la posibilidad de encontrarse con el israelí en la lona.

A Nourine y su entrenador Amar Benikhlef se les retiró la acreditación olímpica el sábado y fueron enviados a casa.

El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Judo (IJF) anunció que habían suspendido temporalmente a Nourine y Benikhlef. En respuesta, el Comité Olímpico de Argelia retiró su acreditación y se esperan nuevas sanciones.

La IJF dijo que la postura de Nourine estaba “en total oposición a la filosofía de la Federación Internacional de Judo”. “La FIJ tiene una estricta política de no discriminación, promoviendo la solidaridad como principio clave, reforzada por los valores del judo”, agregó.

“El judo se basa en un código moral sólido, que incluye el respeto y la amistad, para fomentar la solidaridad y no toleraremos ninguna discriminación, ya que va en contra de los valores y principios fundamentales de nuestro deporte”.

En declaraciones a una estación de televisión argelina el jueves por la noche, Nourine dijo que su apoyo político a la causa palestina le hacía imposible competir contra un israelí.

“Trabajamos mucho para llegar a los Juegos Olímpicos … pero la causa palestina es más grande que todo esto”, dijo, y agregó que su decisión fue “final”.

No es la primera vez que Nourine se retira para evitar enfrentarse a un oponente israelí, después de realizar un movimiento similar en el campeonato mundial de 2019, también en Tokio.

En los juegos de 2016, el judoka egipcio Islam El Shahaby abandonó el deporte, pocas horas después de negarse a estrechar la mano de su victorioso rival israelí Or Sasson en la primera ronda de la competencia masculina de más de 100 kg en los Juegos Olímpicos de Río.

Los judokas iraníes también han sido criticados por negarse a competir contra sus homólogos israelíes.

En abril, la Federación Internacional de Judo emitió una prohibición de cuatro años contra la Federación de Judo de Irán por las demandas de Teherán de que sus atletas se niegan a enfrentarse a oponentes israelíes.

La prohibición se retrasó para comenzar en septiembre de 2019, cuando el judoka Saeid Mollaei dejó el equipo iraní durante el Campeonato Mundial en Tokio, revelando que se le ordenó perder partidos y retirarse de las competiciones para evitar enfrentarse a los israelíes.

Otra esperanza de medalla de judo israelí, Timna Nelson-Levy, llegó de manera similar a los cuartos de final de la competencia femenina de 57 kg el lunes, pero fue derrotada por Tsukasa Yoshida, una de las favoritas de la competencia.

También perdió su combate de repechaje, perdiéndose el combate por la medalla de bronce.

Fuente: The times of Israel

