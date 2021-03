Jefe de los Juegos Olímpicos de Irán implicado en el asesinato de prisioneros

Los disidentes iraníes acusaron al presidente del Comité Olímpico Nacional de la República Islámica de Irán, Seyed Reza Salehi, de matar a presos políticos kurdos y azerbaiyanos mediante tortura mientras se desempeñaba como oficial de inteligencia.

“¿Los Juegos Olímpicos son conscientes de que hay informes horribles sobre Seyed Reza Salehi, el presidente del CON de Irán? Durante su tiempo como director senior del Ministerio de Inteligencia, se hacía llamar Seyed Reza Fallah y estuvo involucrado en la tortura y asesinato de prisioneros ”, tuiteó Sardar Pashaei, ex entrenador en jefe del equipo grecorromano de Irán y un mundo. medallista de oro en lucha grecorromana, la semana pasada.

Pashaei agregó que “Nosotros, los atletas iraníes, pedimos a los Juegos Olímpicos que prohíban la entrada del presidente del CON iraní para asistir a Tokio 2020 debido a su historial de seguridad en el Ministerio de Inteligencia. Ha arrestado y torturado a muchos opositores al régimen iraní ”.

El ex entrenador de lucha grecorromana vive en los EE. UU. Y es parte de la campaña United for Navid que lleva el nombre de Navid Afkari, quien fue ejecutado por el régimen de Irán en septiembre de 2020. Los atletas iraníes de élite de United for Navid han instado al Comité Olímpico Internacional a retirar el tapón de la participación del régimen iraní debido a la ejecución extrajudicial de Afkari por su protesta de 2018 contra la corrupción del régimen.

En un artículo en persa de 2018 de Pedram Ghaemi en el sitio web de IranWire, informó sobre una transmisión de televisión de Voice of America en la que un historiador del régimen iraní llamado Abdollah Shahbazi le dijo a alguien cercano a la administración del entonces presidente Mohammad Khatami que Ebad (Ali Rabei ) le contó sobre la asfixia de azerbaiyanos en ataúdes. Ali Rabei, que usó el nombre de Ebad cuando era funcionario de inteligencia, trabajó con Salehi.