La mayoría de los judíos estadounidenses se casan con no judíos, pero la mayoría de sus hijos se convierten en judíos

(JTA) – Hace años, Judy Bromberg conoció a una mujer en un evento judío que dijo que tenía que pasar por 65 rabinos hasta que encontró un rabino que accedió a celebrar su ceremonia de matrimonio con su esposo no judío.

La historia no sorprendió a Bromberg. Su pareja es católica, y al comienzo de su matrimonio fue “muy difícil”, dijo, encontrar una sinagoga que se adaptara a su familia.

Han pasado dieciséis años desde que conoció a su esposa y Bromberg todavía está comprometida cuando se convirtió en judía. Su familia está activa en una sinagoga en Massachusetts, y Bromberg dirige 18Doors, una organización que ayuda a familias mixtas a encontrar un lugar en la vida judía. Sin embargo, sabe que hay otras familias similares a la suya que han renunciado a intentar encontrar su lugar en la comunidad judía.

“A menudo escuchamos historias de personas que han sido completamente rechazadas por la comunidad porque su familia dijo algo inapropiado, o experimentaron humillación u hostilidad por ser una pareja o familia mixta, como suele ocurrir en la vida e instituciones judías, y hay mucho más trabajo por hacer aquí “, dijo Bromberg. “Todavía estamos aquí, pero hay muchas personas que no se quedaron en la comunidad judía porque llegaron a la conclusión de que simplemente no valía la pena”.

Bromberg y su pareja son parte de un grupo creciente de parejas mixtas que intentan hacer oír su voz en una comunidad donde todavía hay amigos que ven a familias como la suya como una amenaza inmediata para la supervivencia continua de la comunidad judía de Estados Unidos. En una conferencia de Federaciones judías celebradas en 1991, los matrimonios mixtos se compararon con el Holocausto.

Pero los judíos que se han casado en matrimonios mixtos y los académicos que tratan el tema dicen que este no es el caso y que la mayoría de los judíos de familias mixtas quieren seguir siendo parte del mundo judío y criar a sus hijos en la comunidad judía. Ahora, los datos que surgen de un nuevo estudio de judíos estadounidenses realizado por el Instituto de Investigación Pew confirman esta afirmación.

Según el estudio, la mayoría de los judíos que se casaron en la última década se casaron con cónyuges no judíos, pero la mayoría de las parejas mixtas que tienen hijos crían a sus hijos como judíos y otro 12% cría a sus hijos como judíos hasta “cierto punto”. “

En general, el estudio encontró que dos tercios de las parejas involucradas están criando a sus hijos con una identidad judía particular, y la tasa parece aumentar con el tiempo. Además, casi la mitad de los adultos mayores de 50 años cuyo padre es judío se identifican a sí mismos como judíos.

Para las familias mixtas y aquellos que las apoyan, estos números sugieren que las profecías apocalípticas sobre los matrimonios mixtos se han hecho realidad y que los esfuerzos para hacer que las comunidades judías sean más inclusivas con respecto a las familias mixtas ahora pueden estar dando frutos.

“El matrimonio mixto y la continuación de la identidad judía no se niegan”, dice la Fundación McGinniti, un conferencista que se desempeñó como el primer director del programa de posgrado “Participación judía de familias mixtas” en el Hebrew College en los suburbios de Boston. “Los adultos jóvenes nacidos de padres de matrimonios mixtos, por definición, nacieron recientemente y experimentaron los efectos de aquellos que abogan por una comprensión mejor y más precisa de los matrimonios mixtos en todos sus matices”.

Esta influencia se siente principalmente fuera de la corriente ortodoxa que prohíbe por completo los matrimonios mixtos. Las instituciones judías centrales han cambiado su enfoque, y muchas de ellas ahora están recurriendo de manera proactiva a familias mixtas. El movimiento reformista, que representa más de un tercio de los judíos estadounidenses, acepta familias mixtas y sus rabinos mantienen matrimonios mixtos.

Mientras que el movimiento reformista reconoce como judíos a los niños nacidos de padre o madre judía, el movimiento conservador y el movimiento ortodoxo solo reconocen a los nacidos de madre judía, una barrera que impide la inclusión de familias mixtas.

Pero el movimiento conservador, al que pertenece el 17% de los judíos estadounidenses, recientemente tomó medidas para ser más inclusivo, permitiendo que los no judíos se conviertan en miembros de la comunidad de la sinagoga, y en 2018 permitió que sus rabinos participaran en matrimonios mixtos, aunque pudieran hacerlo. Aún no se realiza una ceremonia de matrimonio El movimiento contrató recientemente los servicios de McGiniti como experto en matrimonios mixtos, con el objetivo de ayudar a los rabinos y las comunidades a aceptar parejas más abiertas con los brazos abiertos.

“Cuando un judío se casa con una persona de diferente origen cultural o religioso, su identidad puede fortalecerse”, dijo McGinniti. El mismo hecho de que él o ella sea el único padre judío en la relación tiene un “potencial para fortalecer su propia identidad”.

Es esta línea de pensamiento la que llevó a los líderes judíos y estadounidenses hace dos años a criticar al Ministro de Educación israelí que reiteró la comparación entre los matrimonios mixtos y el Holocausto.

Según él, una encuesta encontró diferencias en la identidad judía entre los niños que crecieron con padres en un matrimonio mixto y los niños cuyos padres eran judíos. La encuesta encontró que las parejas en las que ambos cónyuges son judíos tienen una mayor tasa de parejas que crían a sus hijos como judíos en comparación con las parejas mixtas, y más a menudo su educación se caracteriza por lo que los investigadores de Pio asocian con la afiliación religiosa.

Casi todos los niños de familias donde ambos cónyuges son judíos, el 93%, son educados con una identidad religiosa judía. Entre las parejas involucradas, el 28% cría a sus hijos con una identidad religiosa judía, y otro 29% cría a sus hijos como “judíos no religiosos”, como los llama el Instituto Pío, o judíos seculares.

Bromberg dice que el número relativamente bajo de niños de matrimonios mixtos que son educados como “judíos por religión” indica cuán infeliz ha sido el espacio religioso judío en su pasado.

Pero Samira Mehta, que estudia las familias de razas mixtas, dice que la causalidad es bidireccional: en primer lugar, hay una menor probabilidad de que los judíos casados ​​en matrimonios mixtos sean observadores.

“Para muchas personas, una de las razones por las que no es un gran problema para ellos casarse con un miembro de otra religión es porque no eres una persona que necesariamente quiere que su vida gire en torno a alguna afiliación religiosa”, dice Mehta, autor de Beyond Chrismukkah. : La familia interreligiosa cristiano-judía en los Estados Unidos. “No creo que el problema esté en las parejas mixtas. Creo que la pregunta es si las sinagogas y, francamente, las iglesias también, hacen un buen trabajo y ayudan a las personas a comprender por qué siguen siendo relevantes en la sociedad actual”.

Al mismo tiempo, dice, los jóvenes judíos que se casan con no judíos o aquellos que provienen de familias mixtas pueden estar más ansiosos por identificarse como judíos en comparación con las generaciones anteriores, porque el judaísmo les permite sentirse diferentes en los Estados Unidos. En contraste, los adultos mayores han crecido creyendo que Estados Unidos es un “crisol” que premia la asimilación.

“Para las personas mayores de 50 años, el objetivo real en muchos sentidos era asimilarse a la sociedad”, dice Mehta. Pero para las personas menores de 50 años, que crecieron en una época de política de identidades y multiculturalismo, les dio la oportunidad de ser una étnica estadounidense “.

Algunos judíos se han casado en un matrimonio mixto, criaron hijos judíos y aún celebran las fiestas cristianas de una forma u otra, como una comida familiar de Navidad o la caza de huevos en Pascua.

“Creo que hay muchas personas que se identifican solo como judíos, pero tienen tradiciones en torno a la Navidad y otras fiestas”, dice mucho Dennis Handlersky, un rabino humanista secular de Toronto que está casado en un matrimonio mixto y cría a sus hijos como judíos. . “No hay ningún sentido de conflicto aquí”.

Mehta dice que las parejas mixtas que celebran la Navidad y la Pascua pueden sentir que no les molesta criar hijos judíos porque estas fiestas están muy arraigadas en la cultura estadounidense. En otras palabras, leer el libro “Himno de Navidad” de Charles Dickens en diciembre todavía puede verse como algo estadounidense en lugar de una expresión activa de una identidad cristiana.

“La noche del seder da la sensación de que eres parte del judaísmo”, dice. “Si estás celebrando la Navidad con Dickens y no con el evangelio según Lucas, probablemente dirás ‘No enseñamos el cristianismo a nuestros hijos'”.

Independientemente de lo que hagan las familias mixtas en diciembre, los datos de la encuesta muestran que el enfoque correcto es alentarlos activamente a participar en la comunidad judía, dice Len Sachs, director del Centro Cohen de Estudios Judíos Modernos de la Universidad Brandeis. Las sombrías predicciones, dijo, se hicieron realidad.

