El artista que cultiva una comunidad judía en el extremo norte de América y se hizo famoso gracias a la estatua de Jesús crucificado

Rafael Gribetz ha vivido en Fresco Eyal desde 1985, cuando él y su difunta esposa se mudaron aquí desde un lugar aún más remoto, Portage Lake (número de residentes: 391).

En este pequeño pueblo vive un artista que abre sus mañanas envuelto en un talit y tefilín, pasa la mayor parte de sus días creando obras de arte inspiradas en la Biblia y por las noches se pasa la noche tocando las sonatas de Schubert en el piano.

La ciudad de Fresco Eyal está a 160 km, pero de hecho a una distancia mundial y llena de imágenes del faro perfecto en las icónicas playas rocosas del estado de Maine. Pero esta no es la primera vez que Gribetz ha optado por no ir a un rodera.

A pesar de su compromiso con las costumbres judías diarias, eligió vivir en una ciudad que solo tiene débiles indicios de la vida judía, y se encontró inesperadamente, convirtiéndose en el líder espiritual de la comunidad judía en la ciudad. Y aunque crea arte saturado de imágenes del Antiguo Testamento, quizás su obra más famosa sea una formidable cruz encargada por un sacerdote católico con quien está de vacaciones en los bosques de Maine.

“Supongo que soy un santo mártir”, dijo Gribetz. “Pero he sufrido. Y sigo sufriendo”. Es difícil darse cuenta de esto al ver su sonrisa ligera y su carácter vigoroso.

A los 68 años, Gribetz pasa sus días en ocupaciones que le han dado a su vida un sentido desde que era joven: música, escultura y pintura. Los lugareños, por quienes se le conoce como Ray, hablan de su dedicación a la aptitud física y el agotador régimen de carreras al que se adhiere durante todo el año, a pesar del brutal invierno de Maine, y antes de que dos cirugías de reemplazo de cadera lo obligaran a cambiarse al ciclismo. Gribetz equipa su bicicleta con neumáticos resistentes para que puedan servir como medio de transporte principal incluso en los días de nieve. Está orgulloso de decir que no ha llenado el tanque de combustible de su minivan durante meses.

Su infancia ortodoxa, que pasó en el área de Riverdale del Bronx, Nueva York, fue difícil. La familia de su madre huyó de Alemania después de la Kristallnacht y sufrió lo que Gribetz y su hermano describen como un caso grave de síndrome de culpa de los supervivientes. Su padre, un médico que creció en una rígida familia ortodoxa en Brooklyn, sabía cómo leer la porción de la Torá de cada semana sin preparación previa, y más de una vez les daría a los sobrevivientes del Holocausto que carecen de atención médica, su atención y cuidados gratuitos.

Gribetz dice que la broma común durante su infancia fue que los niños de la yeshivá eran golpeados tres veces al día: los matones que los pasaban de camino a la escuela, los maestros de la escuela y sus padres cuando regresaban a casa. Pero eso no fue una broma.

A pesar del duro ambiente hogareño, Gribetz vivió en la casa de sus padres hasta los veinte años, tratando de abrirse camino como artista en Nueva York. En una época en la que no podía permitirse alquilar un apartamento, encontró un trabajo como limpiador de oficinas por la noche, donde, si terminaba temprano, lograba robar algunas horas de sueño.

A fines de la década de 1970, mientras trabajaba como taxista, conoció a una inmigrante de Puerto Rico, madre de tres hijos que luego se convertiría en su esposa. Gribetz sacó a Nilda del taxi una noche y, afortunadamente, respondió una llamada para que la recogiera en su casa esa misma noche. (Nilda finalmente fue convertida por un rabino conservador en Massachusetts, y se desempeñó como presidenta de la Sinagoga Fresco Eyal durante diez años).

“Conduje a la misma persona en mi taxi dos veces esa noche, y me dije que estaba ‘en la camisa’ (destinado a ser)”, dijo Gribetz, quien incorpora frases en yiddish en la conversación en curso.

En busca de una vida más fácil, Gribetz y Nilda partieron hacia el norte, primero a Provincetown, Massachusetts, y luego a Maine, pero incluso allí sigue luchando por su existencia.

El fresco de Eyal no es lo que imagina cuando piensa en Maine. A más de cuatro horas en automóvil al norte de Portland, Maine simplemente se refiere al vasto y escasamente poblado condado de Arostock como el “condado”. No tiene playas mágicas, solo desierto y campos de papas que se extienden hasta el horizonte. Fresco Eyal, con sus 9,000 residentes y campus universitario, es una verdadera metrópolis en términos del condado, y cuenta con dos calles comerciales en el centro y una sucursal de Walmart.

Gribetz vive en una pequeña casa de dos dormitorios, a tres cuadras de Main Street, colina arriba, al otro lado del carril bici. En una fría noche de octubre, recibe a sus invitados con una camisa de franela a cuadros y abotonada hasta el escote y pantalones de chándal turquesa metidos en calcetines que no combinan, uno de ellos con un enorme agujero en el talón.

El arte de Gribetz está en todas partes. Dos esculturas de cerámica vidriada en forma de hombre y una granja en la estantería. Una pintura abstracta en la pared con lo que parecen libros en un estante. Un dibujo de un soldado israelí envuelto en tefilín mirando al cielo con un rifle M-16 en la espalda. El rifle también apunta al cielo. Y en la trastienda, que también funciona como el estudio de Gribetz, trabaja en una estatua de Abraham tratando de consolar a Isaac después de que casi lo sacrifica según el mandato de Dios.

Gribetz no es un religioso convencional, ni guarda el sábado ni las leyes kosher. Pero el judaísmo penetra en todos los aspectos de su ser. Se pone tefilín antes de meditar todas las mañanas, estudia la Torá hasta altas horas de la noche, esparce generosamente frases en hebreo y citas de la Torá en sus monólogos sobre la vida y el arte.

“Utiliza la religión para sobrevivir”, dijo Jonathan, el hermano menor de Gribetz. “No sé cómo habría funcionado si no lo hubiera tenido. Creo que es muy importante para sobrevivir”.

Pero como corresponde a una persona que vive en una ciudad donde de hecho es el único judío, el judaísmo de Gribetz no se detiene en ninguna de las fronteras tradicionales. Desarrolló amistades cercanas con el clérigo cristiano local, con quien estudia Torá, después de pasar años juntos estudiando meditación budista y cruzar de Nueva Inglaterra a Canadá con regularidad para asistir a clases y talleres.

“El judaísmo es la forma que nos permite expresar compasión por todos”, dijo Gribetz. “No es algo independiente. Lo que se destaca por sí mismo es cómo nos sentimos acerca de otros seres humanos. Tengo la bendición de que en los días más difíciles de mi vida tenga esta conexión”.

Cuando Gribetz llegó por primera vez a Fres Eyal, había una pequeña pero activa presencia judía allí, lo que no es tan absurdo como parece. Durante cientos de años, las familias judías han vivido en un puñado de pequeñas comunidades esparcidas a lo largo de la carretera de dos carriles que serpentea hacia el norte a través del condado de Holton, la última parada de la I-95 antes de la frontera con Canadá. Un documento de 1955 que aparece en un sitio web que documenta la judería de Maine (Documentación de la judería de Maine) enumera docenas de judíos en pueblos pequeños desde Holton hasta Fort Kent, con la gran comunidad que vive en Fresco Eyal.

Con antecedentes de estudiante de yeshivá, Gribetz pronto asumió el papel de líder espiritual del Centro Comunitario Hebreo de Aroostook. Cuando la sinagoga fue vandalizada con esvásticas en 1998, justo antes de Rosh Hashaná, el Boston Globe citó a Gribetz diciendo que el acto era un “insulto a Estados Unidos”. Cientos de lugareños asistieron a las oraciones navideñas ese año para demostrar su apoyo.

En los últimos años, la comunidad se reúne solo en las fiestas judías. Gribetz a veces dirige las oraciones de Yom Kipur para 30 personas. A veces solo llegan dos. A pesar de los muchos recursos económicos de que disfrutan algunos de los judíos que viven en la zona, el estado de la sinagoga se ha ido deteriorando gradualmente y se encuentra en un estado de abandono.

“Ray fue quien realmente mantuvo la unidad de corazón y alma de la comunidad”, dijo Tony Edelman, quien creció en las cercanías de March Hill y cuyo abuelo, Hiram Edelman, fue el anfitrión de la reunión en la que se decidió la sinagoga en 1937. “Incluso cuando la sinagoga estaba demasiado fría en invierno,” como no queríamos calentar todo el edificio, él enseñó lecciones desde su casa. Él era la fuente “.

Debido a la escasez de vida judía en Fresco Eyal, Gribetz creó una relación profunda con el clero cristiano: pudo vincularse con ellos gracias al amor que compartían por el texto bíblico.

“Creo que tenía hambre de conversaciones y estudios, y eso no es algo que se pueda hacer con cualquiera”, dijo Robert Grove-Markwood, quien dirige la Iglesia Congregacionalista local, y formó amistades con Gribetz poco después de ser nombrado para el cargo en 1988. “Puede enseñar a los miembros de su comunidad.” Pero no tiene la intención de sentarse y hablar con estos tipos de la misma manera que puede hablar con alguien que ha dedicado tiempo a estudiar el texto “.

El sufrimiento es un motivo recurrente en el arte de Gribetz. Los personajes de sus obras son a veces corruptos, sus rostros contorsionados por el dolor y sus miembros colocados en ángulos imposibles. Quizás esto explique por qué Thomas Lacin, un ex pastor de la comunidad católica y también un amigo cercano, le pidió a Gribetz en 2002 que esculpiera la figura de Jesús crucificado para la iglesia. Gribetz esculpió a Jesús gráficamente, con sangre fluyendo por su rostro y la parte superior del cuerpo. No a todos en la iglesia les gustó, pero Lacin no le dio a Gribetz instrucciones precisas sobre la estatua y dejó la elección a la intuición de Gribetz.

Gribetz trabajó en la escultura durante meses, y los miembros de la comunidad solían pasar regularmente y monitorear el progreso del trabajo. Cuando la estatua estuvo terminada, Gribetz salió a la iglesia para ver la estatua instalada en su lugar. Cuando el instalador regresó a la iglesia después de un descanso, se arrodilló ante la estatua de Gribetz que representa a Jesús crucificado en la cruz. Incluso hoy Gribetz derrama lágrimas mientras describe la escena.

“Vi en mi trabajo un intento de hacer mi mejor esfuerzo y traer aquí la presencia de Dios, tan tangible y llena de vida como pueda”, dijo Ha. “La Torá está llena de historias maravillosas sobre la presencia de Dios, sus decepciones, el conflicto entre nosotros como ‘pueblo santo’ y lo que se requiere de nosotros para dar un ejemplo de santidad, cómo trabajamos con todas las naciones del mundo, y cómo la humanidad – todos somos iguales y todos iguales Ese era mi trabajo “.

Fuente: Jewish Telegraphic Agency

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai