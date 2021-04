Se inauguró sinagoga en el lugar de la masacre de Babi Yar en Ucrania

El Centro Conmemorativo del Holocausto de Babi Yar (BYHMC) ha presentado el primer espacio de oración judío en la zona. La estructura simbólica de la sinagoga se inauguró el jueves, Día de la Conmemoración del Holocausto, en una ceremonia que incluyó oraciones especiales dirigidas por Ucrania y el Gran Rabino de Kiev, Yaakov Dov Bleich, junto con otros nueve rabinos.

En las fosas comunes de Babi Yar fueron asesiandos 33.771 judíos baleadas por los nazis en solo dos días, del 29 al 30 de septiembre de 1941. Posteriormente, decenas de miles de ucranianos, gitanos y discapacitados fueron fusilados en Babi Yar durante la ocupación nazi de Kiev. El número estimado de víctimas asesinadas es de alrededor de 100.000, lo que la convierte en la fosa común más grande de Europa.

Diseñada por el reconocido arquitecto internacional Manuel Herz, la sinagoga simbólica se inspira en el libro emergente y las sinagogas ucranianas de madera de los siglos XVII y XVIII.

La sinagoga simbólica es la primera construcción que se completará en el complejo conmemorativo planeado de Babi Yar, que se extenderá a lo largo de 150 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los centros conmemorativos del Holocausto más grandes del mundo. “Babi Yar es un lugar de memoria”, dijo Ilya Khrzhanovsky, director artístico de BYHMC. “La historia está literalmente absorbida en el suelo aquí. Queríamos crear un espacio que permitiera que la historia del fuera más cercana y relevante para todos, independientemente de su nacionalidad, género, edad o religión. Las personas que visiten este complejo inevitablemente se verán expuestas y comprenderán mejor la tragedia que ocurrió aquí”.

Khrzhanovsky continuó: “Los últimos supervivientes del Holocausto, que son testigos de esos horrores, están falleciendo. En poco tiempo, la conexión directa con los eventos pasados ​​desaparecerá, las generaciones futuras perderán la oportunidad de conocer, comprender y sentir lo que sucedió hace 80 años. La tragedia de Babi Yar y l la Segunda Guerra Mundial se desvanecerán en la historia y se convertirán en un evento abstracto. Nuestra tarea es evitarlo ”.

El rabino Bleich dijo que “durante muchos años, Babi Yar no ha tenido una piedra o un monumento adecuado. Me parece revelador que la primera estructura del monumento sea un lugar para la introspección y la oración diseñado simbólicamente como una sinagoga. Esto ayudará a los visitantes a relacionarse con el asesinato en masa que tuvo lugar aquí y no olvidar la espiritualidad o los orígenes de los judíos asesinados en la víspera y el mismo día de Yom Kipur”.

