Falleció de Coronavirus el director del centro Jabad Lubavitch de Hannover

El Rabino Binyamin Wolff, Z’L, director del centro Jabad Lubavitch de Hannover, Alemania, falleció a causa del coronavirus el viernes por la noche a la edad de 43 años. Tenia, 8 niños pequeños, quienes ahora deberán vivir únicamente con su madre.

Era israelí y representaba a uno de los grupos religiosos más importantes del mundo. Su padre, Berke Wolff, fue una de las personas más influyentes en Israel, pues dirigió la principal red de yeshivot, construyó varios los barrios religiosos judíos. Su hermano, Abraham Wolff, es ahora el rabino jefe de Odessa y el sur de Ucrania. Su otro hermano, Yossef, es el rabino jefe de la región de Kherson. En marzo de 2004, el Gran Rabinato de Ucrania nombró a Binyamin Wolff como el principal rabino de Sebastopol.

El Rabino Wolff fue extremadamente exitoso como director de Jabad en Hannover y con los años logró dar un giro completo a la identidad judía en la ciudad.

