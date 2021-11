El regreso del festival judío a la región de los Urales de Rusia es motivo de celebración

JTA- La última vez que Limmud FSU celebró un festival en Kazán, en 2016, cientos de judíos de toda la vasta región del Volga-Urales acudieron en masa al evento en la quinta ciudad más grande de Rusia.

En aquel entonces, el mayor obstáculo para la participación era la distancia geográfica, sin embargo, acudieron unas 600 personas.

Este mes, Limmud FSU regresó a Kazán para una convención de tres días, pero esta vez los desafíos fueron bastante diferentes en medio de otra ola del coronavirus. A pesar de las preocupaciones por la pandemia que llevaron a los organizadores a limitar la asistencia a varios cientos, parecía no haber límite para el entusiasmo de los participantes por una celebración judía después de casi dos años de distanciamiento social en esta ciudad histórica a unas 510 millas al este de Moscú.

Bajo los fríos y nítidos cielos de octubre, los judíos de habla rusa, jóvenes y viejos, se reunieron en un retiro campestre ubicado a lo largo del río Volga en el pueblo de Borovoye Matyushino, a media hora en auto de Kazán, que es la capital de la República Rusa de Tartaristán.

“Este fue nuestro primer Limmud desde 2016 y el coronavirus”, dijo Katya Zueva, voluntaria de Limmud, profesora de literatura inglesa y estadounidense en la Universidad Federal de Kazán. “La gente estaba tan feliz que finalmente logramos pasar tres días juntos, disfrutando de sesiones, talleres, conciertos y un increíble programa para niños. Y como madre, estaba muy feliz de que mi hija, Elizaveta, fuera parte de eso “.

Dima Zicer dirige una sesión sobre educación en Limmud FSU Volga-Urals, octubre de 2021. (Anna Ryasenskaya)

Zueva, de 37 años, señaló que Kazán es famosa por su aceptación de diferentes religiones y etnias.

“Somos una región extremadamente tolerante. En Kazán, nunca hubo signos de antisemitismo ”, dijo, recordando cómo, en 2015, líderes judíos, musulmanes y cristianos locales se presentaron para la re-dedicación de la sinagoga de Kazán de 100 años como parte de un evento organizado por Limmud FSU.

Kazán, con 1,2 millones de habitantes, es el hogar de unos 15.000 judíos, lo que la convierte en una de las comunidades judías más grandes de Rusia fuera de Moscú y San Petersburgo. Conocida por su vibrante mezcla de culturas tártaras y rusas, fue una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Además de la sinagoga dedicada nuevamente, Kazán también alberga el Centro de Estudios Judíos de la Universidad Federal de Kazán.

Zueva, quien también asistió a la reunión de 2016, ayudó a preparar el programa Limmud FSU de este año, que contó con el rabino principal de Rusia, Berel Lazar; Ilya Altman, copresidente del Centro Ruso de Investigación y Educación sobre el Holocausto en Moscú; la educadora y escritora Dima Zicer, quien habló sobre cómo criar a los niños; Yuri Tabak, experto en las raíces del antisemitismo en Rusia; Ronen Krausz, ministro plenipotenciario de la Embajada de Israel en Moscú; e Yitzhak Gorelik, el rabino principal de Tatarstán.

“Este no es el primer Limmud en Kazán, y sabemos que en años anteriores, la conferencia se llevó a cabo aquí en sus mejores tradiciones, apoyando y fortaleciendo la identidad judía a través del interés en la cultura y el patrimonio judíos, combinado con un espíritu de voluntariado”, dijo Dorit Golender, vicepresidenta de relaciones comunitarias en Genesis Philanthropy Group, uno de los patrocinadores clave de Limmud FSU, junto con la Conferencia de Reclamaciones, el Fondo Nacional Judío (KKL), la Fundación de la Familia Blavatnik, los filántropos Diane Wohl y Tom Blumberg, y otros. “Esta es la clave del éxito de Limmud en todo el mundo, y Kazán no es una excepción”.

Polina Galitskaya, de 40 años, que dirige el comité organizador de Limmud FSU Volga-Urals, enseña microbiología en la Universidad Federal de Kazán. Dio una conferencia sobre COVID-19, vacunas y pruebas de PCR.

“Por razones presupuestarias, habíamos planeado hacer esta conferencia una vez cada dos años, pero luego la situación con el coronavirus cambió nuestros planes”, dijo Galitskaya.

Aun así, dijo Galitskaya, la conferencia atrajo esta vez a más judíos de fuera de Kazán, especialmente de las ciudades de Izhevsk, Perm, Penza, Ekaterimburgo, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk y Samara. “Esperábamos convertirnos en una conferencia regional, y ahora lo somos”.

La reunión del 8 al 10 de octubre en Kazán incluyó un programa separado para 70 niños de 3 a 13 años en tres grupos de edad. Se superpuso con otra convención de Limmud FSU en Lviv, Ucrania, el mismo fin de semana que atrajo a un número similar de participantes, desde ortodoxos hasta seculares.

Los niños participan en un programa para niños en Limmud FSU Volga-Urals, octubre de 2021. (Anna Ryasenskaya)

“Las personas religiosas están interesadas en venir siempre que tengamos comida kosher y servicios de Shabat”, observó Galitskaya. “Pero también hay un ambiente informal en Limmud. Muchos rusos saben que son judíos pero no tienen ninguna conexión con la comunidad que no sea Limmud. No se sienten cómodos en la sinagoga y no participan en eventos comunitarios, pero quieren tener algo judío, y Limmud es este camino hacia su judaísmo”.

Desde la primera conferencia en Moscú hace 15 años, más de 75 eventos han sido organizados por 13 equipos de voluntarios, y más de 75,000 judíos de habla rusa en todo el mundo han sido alcanzados por los eventos de Limmud FSU dirigidos por el presidente Matthew Bronfman, el presidente Aaron G. Frenkel, el fundador Chaim Chesler y la cofundadora Sandra Cahn.

Frenkel dijo que el movimiento estaba encantado de regresar a Kazán.

“No solo hemos logrado pasar de conferencias de un día especialmente adaptadas a eventos de tres días, sino que es extraordinario y verdaderamente digno de mención considerar las distancias que la gente viajó para asistir”, dijo Frenkel. “Eso habla fuertemente sobre la importancia crítica de los eventos de Limmud FSU. Nos inspira el entusiasmo de los participantes y nos conmueve el apoyo de los oradores principales, entre ellos el rabino principal de Rusia, Berel Lazar, nuestro antiguo partidario y amigo ”.

En una sesión abierta de preguntas y respuestas, Lazar dijo: “Limmud es, ante todo, un público hermoso donde los judíos se reúnen. El Talmud dice que cuando eso sucede, ya es un evento sagrado “.

Lazar agregó, “El mismo nombre, Limmud” – hebreo para aprender – “es en sí mismo un símbolo del pueblo judío. La verdadera felicidad no proviene de estar solo en casa. Un judío no puede decir “L’chaim” con una copa de vino cuando está solo; decimos ‘L’chaim’ cuando estamos con otros “.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai