El Tanaj, la biblia hebrea, en español a un click de distancia

El Rabino Samuel Korenblit, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre su proyecto Tanaj.org, el primero en subir a internet una traducción al español de la biblia hebrea.

“A mi me parece que el proyecto comenzó con mi educación cuando era adolescente”, explicó Korenblit. En aquel momento conoció por primera vez las enseñanzas del rabino Mordejai Edery. “Los años fueron pasando, y en el año 2000 el rabino Edery me cuenta que estaba por salir un proyecto en internet, en el cual iban a poner toda la Torá en línea” con sus comentarios; sin embargo, tal proyecto no consiguió nunca concretarse.

Relató que luego, “entre el 2006 y el 2010 estuve de Sheliaj [enviado] en Argentina, como enviado del movimiento Bnei Akiva […] y en ese momento se me ocurrió hacer justicia y subir la obra del Rab Edery a internet”. Por eso, “con la colaboración mis sus hijas, durante un año entero escaneamos los cinco libros de la Tora, e hicimos reconocimiento de texto”.

Sin embargo, el contenido obtenido todavía estaba carente de las interpretaciones, indispensables para el correcto entendimiento del texto bíblico. Para conseguir tal objetivo, el rabino Korenblit, se unió a un proyecto similar establecido en Israel, con el que además consiguió sumarle numerosos recursos para hacer del estudio del Tanaj más interactivo. Entre los mismos, se destaca la incorporación de google maps, permitiendo a los lectores ver la ubicación en el mapa de los sucesos bíblicos, “reconocidos por la arqueología o por tradiciones muy fuertes”. También, la pagina web incluye interpretaciones y resúmenes grabados de los distintos capítulos que conforman a los libros sagrados del judaísmo.

Todos aquellos que quieran aprender y profundizar sus conocimientos sobre la biblia hebrea, pueden acceder al sitio web del proyecto de Samuel Korenblit en Tanaj.org.

Redacción Tomás Polakoff

