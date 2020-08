“Los conversos son personas muy valiosas por su forma de trabajo, adaptación y por la vida judía que llevan en Israel”

El Ministerio del Interior israelí impulsó un proyecto para que las conversiones de grupos realizadas en las comunidades judías emergentes no sean reconocidas por Israel. De esta manera, aquellos convertidos que deseen emigrar no podrían hacerlo. El rabino Rubén Saferstein analizó la situación en diálogo con Radio Jai.

“La idea es no permitir a los judíos que se convierten llegar a Israel, más precisamente de las comunidades emergentes como las de centro américa”.

“Las comunidades emergentes son, por ejemplo, las de Perú. Una muy famosa es la de Iquitos que están desde hace muchos años y fueron formadas por judíos que llegaron de Marruecos hacia fines del siglo 19. Eran judíos que iban a Perú para poder trabajar y se casaban con mujeres peruanas y empezaron a haber matrimonios mixtos que tenían hijos con apellidos judíos, como Cohen o Levy. A lo largo del tiempo se empezaron a hacer conversiones en Iquitos y la gente fue llegando a Israel. Con la última conversión en 2018 ya no se permite a la gente que vaya a Israel. Esto tiene que ver con el monopolio de las comunidades reconocidas. Además, los ultraortodoxos no aceptan las conversiones de rabinatos que no sean ortodoxos”, explicó el rabino.

“Hoy alguien que se convierte durante un año tiene que participar de una comunidad reconocida y después empieza con los papeles que serán considerados. Recién ahí están habilitados a viajar. El problema es con las comunidades emergentes”.

“Los grupos ortodoxos en Israel conocen a los inmigrantes que llegan y acceden a ellos para ofrecerles una conversión ortodoxa para reafirmar esa conversión. Pasan por un tribunal rabínico y después la conversión es válida internacionalmente. No hay problema para quien quiera ir a Israel, pero haciendo esta conversión el problema sería menor”.

“Hay rabinos no ortodoxos en Israel que son muy combatientes y plantean una lucha para que esto no prospere. Hoy la Knesset se reunirá para debatir sobre la Ley de Retorno donde cualquier persona que tuviera algún abuelo judío tenía derecho a entrar y eso es algo que quieren cortar. Esperamos que esto pueda ceder y aquellos que se han convertido puedan viajar a Israel sin problemas. Los conversos hacen el ejército, son personas muy valiosas por su forma de trabajo, adaptación y por la vida judía que llevan allí”, finalizó el rabino.

