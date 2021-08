El parlamento polaco aprueba la ley contra la restitución del Holocausto

El presidente polaco, Andrzej Duda, tiene ahora 21 días para convertir la legislación en ley o vetarla, ya que el ministro de Relaciones Exteriores Lapid condena la draconiana legislación.

El parlamento polaco aprobó una legislación diseñada para poner fin a las reclamaciones de restitución de propiedad y compensación por la propiedad confiscada por el régimen comunista del país en las décadas de 1940 y 1950, incluida la de los sobrevivientes del Holocausto, informó The Jerusalem Post.

“Condeno la legislación parlamentaria polaca aprobada hoy, que daña la memoria del Holocausto y los derechos de sus víctimas”, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid .

Ya en 2018 me opuse a la declaración conjunta adoptada y se está reexaminando estos días. Continuaré oponiéndome a cualquier intento de reescribir la historia y promoveré compromisos y concesiones a expensas del Holocausto del pueblo judío y los derechos de las víctimas del Holocausto. Polonia sabe qué es lo correcto, derogar la ley, expresó el canciller Yair Lapid

En julio, la cámara alta del parlamento, el Senado, moderó la versión original de la ley aprobada por la cámara baja, el Sejm, en junio.

Pero el Sejm rechazó la versión suavizada del proyecto de ley el martes y votó para aprobarlo el miércoles, ante la insistencia del gobernante Partido Ley y Justicia.

A fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, las autoridades comunistas polacas promulgaron un programa masivo de confiscación de propiedades en todo el país, que incluía grandes cantidades de propiedades que anteriormente pertenecían a la población judía de Polonia antes de la guerra de unos tres millones de personas, el 90% de las cuales fueron asesinadas. por los nazis.

Gran parte de esta confiscación de propiedades se llevó a cabo de acuerdo con las leyes promulgadas por el régimen comunista, pero algunas se realizaron fuera del marco de esas leyes, dejando espacio para que los propietarios originales, o sus herederos, reclamen la propiedad a través de los tribunales polacos.

La nueva ley haría imposible que un tribunal invalidara una confiscación si han pasado 10 años desde que se llevó a cabo dicha confiscación.

Además, la nueva ley haría imposible siquiera iniciar un proceso judicial para reclamar la propiedad si han pasado 30 años desde que la propiedad fue confiscada.

Finalmente, si ya se han iniciado procedimientos legales para reclamar una propiedad específica, pero se iniciaron más de 30 años después de su confiscación y el proceso legal no está completo antes de que la nueva ley entre en vigencia, entonces esa demanda sería automáticamente desestimada.

“Estamos indignados por la votación de hoy en la cámara baja polaca, que es igualmente injusta tanto para judíos como para no judíos”, dijo Gideon Taylor, presidente de operaciones de la Organización Mundial de Restitución Judía, que ha cabildeado vigorosamente contra la ley. “Si el presidente Duda firma este proyecto de ley, el gobierno polaco habrá excluido legalmente la posibilidad de que los propietarios legítimos obtengan reparación por lo que se les quitó. Polonia, por supuesto, no es responsable de lo que hizo la Alemania nazi durante el Holocausto. Sin embargo, más de 30 años después de la caída del comunismo, Polonia todavía se beneficia de esta propiedad adquirida indebidamente “.

Taylor pidió a Duda que vetara el proyecto de ley e instó al gobierno polaco a trabajar junto con WJRO para resolver el problema de la restitución de la propiedad privada.

“Muchos sobrevivientes del Holocausto y sus familias han estado esperando justicia durante demasiado tiempo”, dijo. “No dejaremos de buscar justicia para los sobrevivientes del Holocausto y otros”.

El presidente de la Knesset, Mickey Levy, describió la ley como un “robo a la luz del día que profana la memoria del Holocausto”, y agregó que “la decisión de Polonia de aprobar esta ley inmoral daña la amistad y las relaciones bilaterales entre Israel y Polonia”.

Como resultado, decidió no restablecer el grupo parlamentario de amistad entre la Knesset israelí y el Sejm y el Senado polaco, que regularmente realiza diversas actividades para fortalecer los lazos entre los países.

En una carta dirigida al Mariscal del Sejm, Elżbieta Witek, los autores escriben que la enmienda al Código de Procedimiento Administrativo hará prácticamente imposible recuperar o compensar la propiedad de las personas expropiadas.

Cinco congresistas de ambos partidos, incluida la líder de la mayoría democrática en la Cámara de Representantes, Stena Hoyer, publicaron este martes una carta en la que apelaba al Seym polaco para que rechazara la enmienda al Código de Procedimiento Administrativo en relación con sus efectos en el proceso de restitución de la propiedad de las víctimas del Holocausto, informó Gazeta Prawna.

“La forma final de la enmienda se decide en el proceso parlamentario. El presidente Duda tomará una decisión después de su finalización”, escribió el ministro. Según ha añadido, la “posible firma” por parte del jefe de Estado estará motivada por “el mayor interés de Polonia y sus ciudadanos”.

We are troubled by legislation passed in Poland severely restricting restitution for Holocaust survivors and owners of property confiscated during the Communist era, and draft legislation that would gravely weaken media freedom. Our shared values are our mutual security.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 11, 2021