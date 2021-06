Primer ministro polaco: No pagaremos ni un zloty por crímenes alemanes

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que su país no pagaría restitución a los sobrevivientes del Holocausto por los crímenes alemanes cometidos contra ellos en su territorio durante la Segunda Guerra Mundial. Estos dichos fueron luego de que la cámara baja del parlamento de Polonia, aprobó el jueves un proyecto de ley que introduce un estatuto de limitaciones para las reclamaciones de restitución de propiedad.

“Solo puedo decir que mientras yo sea el primer ministro, seguramente Polonia no pagará por los crímenes alemanes. Ni un zloty [moneda PL], ni un euro, ni un dólar ”, dijo Morawiecki el viernes.

El avance del proyecto de ley aumentó las tensiones con Israel sobre el tema, y ​​el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, advirtió que los lazos entre los dos fuertes aliados podrían verse perjudicados. “Ninguna ley cambiará la historia”, dijo Lapid. “La ley polaca es inmoral y dañará gravemente las relaciones entre los países. Israel se erigirá como un bastión que protegerá la memoria del Holocausto y la dignidad de los sobrevivientes del Holocausto y sus propiedades “. “Polonia, en cuyo terreno millones de judíos fueron asesinados, sabe lo que debe hacer”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos también se pronunció en contra del proyecto de ley. “La decisión del parlamento de Polonia ayer fue un paso en la dirección equivocada. Instamos a Polonia a que no haga avanzar esta legislación ”, dijo el viernes el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price a través de su cuenta de Twiter.

Los lazos entre Polonia e Israel se han tensado desde 2018, después de que se aprobara una ley que penalizaba a quienes argumentaban que Polonia o el pueblo polaco eran de alguna manera responsables del Holocausto. Destacados israelíes criticaron duramente la ley; El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, repitió una cita del ex primer ministro Yitzhak Shamir de que los polacos contraen el antisemitismo con la leche materna, y Lapid, quien en ese momento era un legislador de la oposición, dijo que Polonia era cómplice del Holocausto. El entonces primer ministro Benjamin Netanyahu dijo poco después que algunos polacos colaboraron con los nazis, lo que también provocó problemas en las relaciones bilaterales.

Polonia fue el hogar de una de las comunidades judías más grandes del mundo hasta que los nazis la aniquilaron casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial. Los antiguos propietarios judíos y sus descendientes han estado haciendo campaña para obtener una compensación desde la caída del comunismo en 1989.

Polonia es el único país de la UE que no ha legislado sobre la restitución de propiedades, a pesar de los repetidos llamamientos de Estados Unidos para hacerlo.

En 2015, el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que debe haber un plazo establecido, después del cual las decisiones administrativas defectuosas sobre la devolución de los bienes confiscados ya no pueden ser impugnadas. En marzo, un comité parlamentario propuso un proyecto de ley para implementar ese fallo con plazos que van de 10 a 30 años. Los críticos dicen que eso pondría un límite de tiempo a las solicitudes de restitución.

El proyecto de ley fue aprobado el jueves con 309 a favor y 120 abstenciones y debe ir al Senado polaco para su aprobación privada. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, dijo el viernes por la mañana en un tuit que la declaración de Lapid está “marcada por la mala voluntad y, sobre todo, por un profundo desconocimiento de los hechos”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se negó a comentar sobre el tuit de Jablonski. “Los polacos, como los judíos, fueron víctimas de terribles crímenes alemanes”, tuiteó Jablonski. “La ley aprobada por la cámara baja del parlamento protege a las víctimas de estos crímenes ya sus herederos contra el fraude y el abuso. Es la implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2015. Como resultado de una reprivatización salvaje … muchas personas fueron privadas de sus posesiones ”.

Bloquear la ley sería una injusticia en la que Israel no debería ser parte, agregó Jablonski. Lapid dijo que preservar la memoria del Holocausto y cuidar a los sobrevivientes, que incluye la restitución de la propiedad, es una parte importante de la identidad de Israel y de las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Esta es una responsabilidad moral e histórica que llevamos con orgullo”, afirmó.

Lapid agregó que espera que los países actúen para devolver la propiedad judía que fue confiscada durante el Holocausto. “La ley polaca, que previene efectivamente la restitución de la propiedad judía o una compensación a cambio de ella, es una terrible injusticia y daña vergonzosamente los derechos de los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, que provienen de comunidades judías que vivieron en Polonia durante cientos de años”. él afirmó.

Barbara Bartus, uno de los autores del proyecto de ley, dijo que el parlamento has para promulgar el veredicto del Tribunal. Los nuevos plazos se aplicarían únicamente a los procedimientos administrativos y no a los juicios civiles, aunque aceptó que la impugnación de decisiones administrativas solía ser la base de las reclamaciones de indemnización. “Han pasado más de 30 años (que Polonia es) un país libre y creo que si alguien necesitaba resolver algunos problemas muy antiguos en los procedimientos administrativos tenían 30 años para hacerlo”, dijo Bartus a la agencia Reuters.

“Hacemos un llamado urgente al primer ministro Morawiecki y al gobierno polaco para que aborden la cuestión de la restitución de la propiedad privada de manera justa y oportuna. Tanto los reclamantes judíos como los no judíos han esperado décadas por una medida de justicia resultante de la confiscación o nacionalización de sus propiedades durante el Holocausto o por el gobierno comunista. La propuesta actual, si se aprueba, dañaría aún más a los sobrevivientes del Holocausto polacos que ya han sufrido tanto. No se deberían imponer condiciones legales nuevas e insuperables en 2021 que harían imposible recuperar la propiedad o recibir una compensación justa ”, dijo Gideon Taylor, presidente de operaciones de la Organización Mundial de Restitución Judía.

El viernes, un ministro del gobierno polaco acusó al ministro de Relaciones Exteriores de Israel de una “ profunda falta de conocimiento ” el viernes en una disputa cada vez más profunda sobre un proyecto de ley que, según los críticos, dificultará que los judíos recuperen propiedades incautadas por los ocupantes nazis de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, condenó enérgicamente el proyecto de ley polaco y dijo que “es una bofetada a lo que queda de los judíos polacos y los sobrevivientes de la brutalidad nazi en todas partes. También sienta un precedente terrible en toda Europa, ya que los sobrevivientes y descendientes continúan buscando justicia ”.

Sivan Gobrin desde Israel

