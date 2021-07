Tania Bruguera: La represión en Cuba en primera persona

Tania Bruguera, artista cubana, disidente del Régimen, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, fue entrevistada por Matilde Sanchez y Natasha Niebieskikwiat en la vuelta al mundo en 60´ que se emite en Radio Jai y dio su testimonio de lo que se vive en Cuba en estos días.

Tania comentó que hay miles de cubanos que están en prisión injustamente por el solo hecho de haber tenido la valentía de salir a las calles para decir que no tenían miedo, a que tenían hambre, a pedir por libertad y a proclamar “abajo la dictadura”. Reveló que, en estos momentos, hay madres que tiene a sus hijos presos, que lograron saber dónde se encuentran algunos de ellos, gracias al trabajo de activistas, y que no los dejan entrar a ver a sus hijos presos. Se supone que el hecho de no permitirles el ingreso se debe a que los jóvenes detenidos están golpeados por la policía y que no quieren que los padres los vean en ese estado. Por ello, un tema importante ahora es el del derecho de los padres a ver a sus hijos presos y el deber del gobierno de liberarlos.

En estas protestas no se vio a los tradicionales disidentes del gobierno, como las Damas de Blanco. En esta oportunidad “fue un acto espontáneo de un pueblo que está cansado del abuso, de que se les exija constantemente sin darle nada a cambio”; y que ya la gente no quiere líderes: “Nadie quiere ya un Fidel Castro”, quiere grupos, decisiones concensuadas.

Por otro lado, el gobierno se ha enfocado muy duramente en reprimir y a neutralizar a los líderes históricos para evitar que se conviertan en líderes de este nuevo movimiento. Por ello, muchos están sin internet, con arresto domiciliario e incluso, presos, incomunicados, para que no logren articular ese sentimiento de la gente y llevarlo a un plano político. Sin embargo, remarca la artista, la gente no quiere líderes: “Ahora le toca al pueblo”, afirma.

Sobre lo que ocurre dentro del gobierno, Tania -mientras describe lo que ve desde su ventana: ”Veintiocho 28 boinas negras, la elite del Ejército caminando por las calles, posicionándose alrededor de su casa y de la zona– opina que el gobierno cubano está en un estadío de completa enajenación de la realidad, que sigue apelando a los viejos discursos estúpidos de que “la culpa es del otro”. Mientras, Díaz Canel “del que nadie niega que sea un asesino”, fue quien dio la orden muy clara de que todos los que salieran a defender la Revolución en las calles, iban a ser exonerados de cualquier culpa y cargo. “Fue una orden” remarcó la entrevistada, y explicó que, con ello, el pueblo que estaba desarmado fue encarcelado, por alterar el orden público, por manifestarse. Esto muestra con absoluta claridad cuáles son las estrategias del gobierno.

“Estoy anonadada por la posición tomada por el movimiento Black Lives Matter, el que siempre lucha por los derechos de los negros, y que esta vez se haya puesto del lado del gobierno, que son ‘viejos, blancos y gordos’, los que, en esta ocasión, golpearon salvajemente y dieron patadas a jóvenes negros que se manifestaban. Está indignada Bruguera por el hecho de que este movimiento no se pusiera del lado del pueblo que es “negro mestizo y pobre” y lo haya hecho de parte del gobierno “de dirigentes blancos y arrogantes”.

Sobre la postura de Argentina y México, a favor de Díaz Canel, la artista consideró que los países tienen pactos y se deben cosas” y que la Vicepresidente argentina le debe posiblemente la vida de su hija al gobierno de Cuba, y que por supuesto, va a estar del lado de ese gobierno. “Los gobiernos no son justos, negocian, hacen alianzas entre ellos, pactos que no tienen nada que ver ni con la justicia, ni con el pueblo”.

Acerca de los numerosos viajes a la Isla por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de que lo que se sabía, eran para visitar a su hija Florencia, (la que vivía en unos edificios reservados a la elite y a invitados extranjeros), y si tal vez había motivos políticos en ellos, Tania, señaló que en Cuba no gozan de transparencia institucional, los periodistas independientes son perseguidos, no existe el periodismo de investigación, por lo cual ellos no pudieron saber mucho del tema, pero de lo que sí están seguros es de que, tal como ocurrió con Chávez, y luego con Maduro, hay afectos construidos, hay convenios políticos. Lo único que pudieron conocer, y que fue a través de la Prensa internacional, fue que la hija de la Vicepresidente argentina estaba recibiendo tratamiento médico en Cuba, pero que se pensaba que Florencia Kirchner estaba huyendo de la Justicia argentina y se hallaba protegida en Cuba. “No se sabe mucho, pero de lo que sí se está seguro es de que son pactos de sangre, donde hay muchas cosas ocultas”.

