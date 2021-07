La joya de la Corona sería Arabia Saudita

Radio Jai dialogó con Henrique Cymerman, un periodista de trayectoria formidable. Hoy es el Presidente de la Cámara de Comercio e industria Israel- países del Golfo. Le preguntamos a Cymerman si en Israel existen los tradicionales 100 días de gracias para un nuevo gobierno.

“Un nuevo gobierno aquí llega y empieza el shock inmediatamente. Creo que dirigir el gobierno de Israel es la labor más complicada del mundo. Y cuando se trata de un hombre de 49 años, que para los israelíes es un hombre muy joven, Naftali Bennett, que se encuentra entrando en los enormes zapatos de Benjamin Netanyahu, quien lleva 15 años no consecutivos dirigiendo a Israel, no es fácil, pero, en general lo que percibo, conversando con gente de distintos colores políticos, es que hay un aire de calma. Después de muchos años de mucha exaltación, de mucho enfrentamiento, y de cuatro elecciones en dos años, se ve a un gobierno que está trabajando. En estos momentos se dedican a algo que desde hace años Israel no tiene: un presupuesto nacional. Hay una coalición de ocho facciones de distintos signos políticos que están trabajando juntos. Los aglutina la figura de Netanyahu, que intenta desmantelarlos, como hace cualquier oposición, pero en este caso se trata de alguien con una experiencia política muy grande. Netanyahu es como un pegamento que une a estas ocho facciones, de derecha, de centro y de izquierda. Creo que esta coalición puede sorprender y aguantar los embates.”

Radio Jai: Con respecto a la política exterior, Yair Lapid ha estado muy activo trabajando en los Emiratos Árabes y, en algún momento, mencionó la posibilidad de paz con Arabia Saudita.

“Recuerdo a Lapid desde que era un periodista. Hemos tenido muchas conversaciones entonces. Y he aquí que creó un partido que es la segunda fuerza política del país. Sé que es muy consciente de la opción regional. La conoce muy bien. Reunió información y se puso a trabajar. Y creo que eso ha sido muy bien recibido por los Emiratos. Netanyahu fue decisivo en los Acuerdos de Abraham, pero como todo a su alrededor es política interior, suspendió varios viajes a los Emiratos por querer ser él la figura central en la relación y no delegar en ningún otro. Eso decepcionó a los Emiratos, que son conscientes de la importancia que tiene para Israel el vínculo con los países del Golfo.

En estos momentos, llega Lapid, alguien que quiere reforzar las relaciones exteriores, comenzando por Emiratos, Bahrein, Marruecos y demás. Por supuesto, la joya de la Corona sería Arabia Saudita.

Personajes israelíes muy importantes han estado en Arabia Saudita, incluyendo a Netanyahu, hay cooperación en el campo militar. El hoy Príncipe Mohammed Bin Salman probablemente se convertirá en Rey, y no es improbable que se pueda llegar también a acuerdos de paz con ese país”.

Con respecto a la relación con los Estados Unidos, vinculado al peligro que significa Irán para Israel, Henrique opina que el nuevo gobierno de Israel es visto con muy buenos ojos por la Administración Biden, y que está haciendo uso de esos primeros cien días para poder organizarse. “Creo que Biden desea alterar el documento con Irán, referido a la cuestión nuclear, pero ahora, con este nuevo gobierno, están dispuestos a escuchar la versión israelí. Espero que Lapid y Bennett lo consigan. Sé que Biden habló varias veces con Bennett sobre diferentes temas. Hay una oportunidad. Cabe la opción de que esta normalidad de la que hablamos al principio permita mejorar la relación con la administración norteamericana”.

Respecto de la intención norteamericana de querer negociar con la Autoridad Palestina, el periodista opinó que, en realidad, hoy no hay un partner debido a la situación tan compleja en que se encuentra Mahmoud Abbas, con una oposición muy potente después de 15 años sin elecciones y con Hamas reforzándose después de su guerra contra Israel. “Seguramente en algún momento van a intentar reanudar el proceso de paz, interrumpido desde hace 15 años”.

