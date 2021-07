Medio de comunicación oculta el hecho de que Hamas mató a niños palestinos

Un artículo de The Guardian (“‘Me niego a visitar su tumba’: el trauma de las madres atrapadas en el conflicto Israel-Gaza”, 30 de junio) que se centra en el sufrimiento de una madre palestina que perdió a su hijo pequeño en el reciente conflicto no explícitamente culpa a Israel por la muerte del niño.

Pero, eso probablemente sería la conclusión para el lector casual:

Aquí están los párrafos iniciales de la pieza, escritos por Stefanie Glinski:

En el último mes de su embarazo, May al-Masri estaba preparando la cena cuando un cohete cayó fuera de su casa en el norte de Gaza y mató a su hijo de un año, Yasser. Masri había sentido la onda expansiva de la explosión cuando ocurrió el ataque el mes pasado, pero en gran parte salió ileso. Una vez que el aire se hubo aclarado, salió corriendo y encontró a su marido gravemente herido y el cuerpo de su hijo cubierto de sangre. Con su esposo en un hospital de Cisjordania, y probablemente estará allí durante los próximos meses, Masri dio a luz a un niño sano unas semanas después. Sin embargo, el trauma del ataque y el dolor de su pérdida han dificultado que la joven de 20 años se vincule o amamante a su bebé recién nacido. La escalada de violencia de mayo en el prolongado conflicto entre Israel y Palestina mató a 256 palestinos y 13 israelíes. Yasser fue uno de los 68 niños asesinados en Gaza , según las autoridades allí.

Aunque la palabra “cohete”, en lugar de bomba o ataque aéreo, le indicaría al lector atento que la trágica muerte del niño probablemente fue causada por un proyectil fallido por un grupo terrorista de Gaza, y no por las FDI, es revelador que el autor no lo hace, informar a los lectores en cualquier parte del artículo que este es el caso. De hecho, al investigar al niño en cuestión, parece casi seguro que, aunque el periodista se equivocó en algunos detalles (su nombre generalmente se informa como Yazan al-Masri, y tenía 2 años, no 1) al-Masri, como se señaló en estas páginas, y por ONG israelíes y palestinas, fue efectivamente asesinado por un cohete disparado por un grupo terrorista en Gaza. Además, aunque un porcentaje significativo de los 4,360 cohetes disparados por terroristas en la Franja de Gaza durante los combates cayó dentro de Gaza, casi no ha habido cobertura de ese tema en The Guardian u otros medios de comunicación británicos. Finalmente, vale la pena señalar que el artículo se publicó en la página “Desarrollo global” de The Guardian , que está financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Al ofuscar la responsabilidad de Hamas por la muerte de al-Masri y otros niños palestinos durante la guerra, lo cual es consistente con el fracaso más amplio del medio de comunicación de responsabilizar al grupo extremista por su priorización de destruir a Israel sobre las necesidades sociales y económicas básicas de los palestinos. residentes: la causa principal del conflicto y el subdesarrollo de Gaza seguirá eludiendo a los lectores. Adam Levick es coeditor de CAMERA UK, un afiliado del Comité de Precisión en los Informes de Oriente Medio en Estados Unidos (CAMERA), donde apareció por primera vez una versión de este artículo .