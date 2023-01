Análisis de la visita de Ben Gvir al monte del templo por Mario Sznajder

El día 10 de Tevet, día de medio ayuno que recuerda el primer sitio a Jerusalem, que terminaría luego con la destrucción del Templo de Jerusalem, se presenta ante un nuevo gobierno que comienza a actuar con lo que algunos dicen, su mirada de la realidad israelí, pero con situaciones que producen cierta sensibilidad.

Hoy a las 7 de la mañana, hora de Israel, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ingresó al Monte del Templo, lugar venerado por musulmanes y judíos, acompañado por fuerzas de seguridad, desafiando las advertencias de Hamas de que, si ingresara algún miembro del gobierno israelí a ese sector, habría represalias. El ministro por su parte, indicó que Israel tiene todo el derecho de transitar por todo su territorio.

Para analizar este complejo y sensible tema, dialogamos con el profesor emérito de la Universidad de Jerusalem, Mario Sznajder.

El académico señaló como hecho a tener en cuenta, que Ben Gvir, ya en el segundo día como ministro de Seguridad, se destaca de manera novedosa en cómo trata de ligar asuntos de carácter religioso, en este caso. el 10 de Tevet, con cuestiones de soberanía nacional, que son muy centrales, porque si hay algún lugar central en Jerusalem, es el Monte del Templo.

Sin embargo, explica el Profesor, que “hubo antes de esta visita un complejo ejercicio de engaño” según el cual, Ben Gvir propone la visita, muchas voces se alzan en contra de esta visita, incluso dentro de Israel, y entonces se consulta al primer ministro Netanyahu, y según lo publicado en la prensa, se llega a un acuerdo de posponer la visita para más o menos dos semanas, señalando al público en general, tanto a israelíes y palestinos que el asunto había sido diferido para más adelante. Esto, por supuesto tendía implicancias políticas muy negativas porque significaba que las presiones de Hamas y la yihad Islámica habrían tenido efecto, Ante esto, organizaciones terroristas bajan la guardia y entonces, se produce sorpresivamente la visita de Ben Gvir acompañado con un fuerte contingente policial, al Monte del Templo, vecino al Muro Occidental. Destacó que, debido a la sorpresa, no hubo reacciones inmediatas ni violentas, pero que tendrá sin duda consecuencias.

Respecto de las consecuencias de que esta” “operación de engaño” de la que participó incluso el Primer Ministro, provocará, Sznajder señaló describiendo “la peor posible consecuencia”. Dijo que analistas políticos tanto israelíes como árabes señalan al Monte del Templo como “el lugar más explosivo del mundo”, inclusive que hay quienes dicen que, de estallar una tercera guerra mundial, el foco y la causa inmediata de ese estallido, van a estar en el choque entre israelíes y palestinos, judíos y musulmanes, y que va a estar en el Monte del Templo, parte de la milla cuadrada que comprende los lugares santos del islam, del judaísmo y del cristianismo. “Un lugar de altísima sensibilidad socio histórica, religiosa y política que encarna el peligro de un estallido global”.

Sostiene que este sería el caso extremo, que, por otro lado, lo que se ha visto y que ha señalado el ex Primer ministro Lapid es que las visitas de judíos israelíes y no israelíes a la zona del Monte del Templo se han visto incrementada lentamente, y especialmente bajo el gobierno de Benett – Lapid. Explicó que lo que sucede ahora es que en las políticas del nuevo gobierno de Netanyahu, uno de los puntos centrales es el de la aseveración de la soberanía israelí, en general sobre la tierra de Israel y en particular sobre Jerusalem.

“Si el ejercicio de hoy de Gvir fue para marcar la soberanía israelí sobre el Monte del Templo, me parece una contradicción, porque la soberanía se asevera abierta, pública y declaradamente, o no se asevera. Si hay soberanía real, no hay por qué recurrir a un engaño”, declaró. Y remarcó que “no le da ninguna lástima la otra parte, que no le gustan las amenazas y no está de acuerdo con lo que dicen con respecto al Monte del templo”. Cree que es un lugar sagrado que debe ser accesible a todo el mundo, más allá del cargo político que tengan. Y declaró: “Yo respeto la visita del señor Ben Gvir a la Explanada como ministro, pero respeto más aún la visita del señor Gvir como judío en una fecha importante para la tradición religiosa judía, siendo él una persona declaradamente religiosa”. Sostiene el Profesor que la visita, en lugar de aclarar las cuestiones de política y soberanía, no hizo más que generar confusión, y que además esto, más allá de la masa palestina y de la masa israelí, esto no sucede en un vacío. Los gobiernos de Jordania y Egipto, con los que Israel tiene firmados tratados de paz, han condenado duramente esta visita, indicando que el peligro que ella implica. También el gobierno de Francia ha declarado que “todo intento de cambiar el status quo en el Monte del templo”.

Sostiene Sznajder que una buena medida de gobierno sería separar derechos personales y estatales, entre lo religioso y lo político, y lo civil, el derecho que tiene cualquier persona de visitar el Monte del Templo por los motivos que fueren, sería un paso muy sano para esta situación.

Hay quienes señalan que las dos partes del conflicto se encuentran como los boxeadores, “midiendo fuerzas” y que en Medio Oriente, se impone siempre el que tiene mayor fuerza. Sobre la posibilidad de que sea Israel el que gane esta contienda, y que resulte fortalecido frente al Hamás, el analista señaló que en este juego boxístico cada uno de los contendientes amaga para ver la reacción del contrario, si lo hace de manera violenta o no. Pero que esto trasciende al escenario local, no se limita a Hamás, ni al Medio Oriente; hay una advertencia del gobierno de Estados Unidos a Israel de no hacer ningún tipo de cambios del status quo en general, se habla de Cisjordania, también de Jerusalem y de todo lo que pueda afectar la estabilidad de Medio Oriente; indicó que hay mucha intromisión, presión y la mirada puesta en lo que el nuevo gobierno de Israel vaya a hacer, pero aclaró que hay una diferencia entre la retórica y la práctica. Dijo que él vería el acto de Ben Gvir como una continuación de la retórica que señala a su propio partido, “Poder Judío”, y en general a la derecha nacionalista que hoy gobierna a Israel. Y por otro lado, la práctica, porque, de hecho, la visita fue una salida y entrada rápida, en un horario en el que había muy poca gente, y por eso,” los enemigos no lograron prepararle la recepción de a manera que les hubiese gustado”. Esto es más retórico que práctico, porque, si se hubiera quedado más tiempo, si se hubiera producido un enfrentamiento en horas en las que hay mucho público, como fue en su momento con Ariel Sharon, cuando se produjo un descalabro total durante la visita. Por eso, dice que estamos dentro de la línea retórica, porque parecería que cada uno, más que medir las fuerzas, trata de ver, hasta qué punto puede amenazar a la otra parte sin que haya una reacción violenta. Sin embargo, agregó: ”El día no ha terminado y aún pueden llegar a producirse”. Por otra parte, señaló que no solo el tema es lo que vaya a suceder en Jerusalem, y que, si bien en la Franja de Gaza se vive más o menos con clama, es en Cisjordania donde la situación se ha ido desbordando lentamente hacia muy altos niveles de violencia, que cobran víctimas cada día en ambas partes, y que esto es lo que realmente preocupa. Y con ello, las reacciones en Gaza, en el mundo árabe, en el islámico, y el mundo en general frente a este tema.

Respecto de cómo se viven estas cuestiones internamente en Israel, teniendo en cuenta que consideran que Israel es solo judía y que árabes, palestinos, musulmanes, no existen en Israel, frente a una realidad concreta por supuesto contraria a la utopía de estos grupos, el profesor Sznajder explicó que hay grupos muy extremistas, que pretenden, no solo la “desaparición mágica”, sino la desaparición práctica, a través de la inmigración, a través de transferencias poblacionales, que por medio de distintas maniobras, también de carácter político, o la desaparición política, en el sentido de establecer dos categorías ciudadanas: para los judíos, una superior, y para los que no son judíos, una inferior, que sería también un tipo de desaparición política, porque si la población árabe de Israel no pudiera votar de la misma manera en que votan los judíos, su situación política ciudadana se vería disminuida, discriminada como ocurre en Cisjordania donde desde 1967 tiene gobernación militar, por lo cual, la parte palestina no ejerce derechos políticos.

Basándose en un libro de un premio Nobel de economía el analista sostiene que las decisiones económicas se toman de dos maneras diferentes: Una es la inmediata, la sensación emocional que te hace tomar una decisión; y la otra que es sobre la base de una investigación científica: lo profundo, lo pensado. La imaginación mágica es un tipo muy corriente entre votantes, la gente vota emocionalmente, por motivos de tradición familiar, por creencias, y por infinidad de motivos, que poco tiene que ver con la realidad política o estadística, o cualquier realidad seriamente examinada que vive Israel. La realidad es que no existe una solución mágica, que debido a lo que sucedió en la Guerra de la Independencia de Israel, lo que los palestinos llaman la Nakba, se establece un precedente según el cual, la parte palestina va a hacer todo lo posible para que esa solución mágica no suceda en lo que respecta a ellos, quienes se afincan cada vez más seria y fuertemente, y aunque es verdad que en la Guerra de los Seis Días hubo una salida de palestinos, esta fue muchísimo menor la salida de Cisjordania y de la Franja de Gaza de lo que fue en 1948, y desde entonces no hubo; dijo que son ellos quienes no quieren irse, y eso es una realidad, y es con lo que hay que confrontar, y no con la idea de que vaya a suceder un milagro. “En la tradición judía, aun los milagros requieren esfuerzos de los creyentes y es una muy sólida adhesión a los principios del judaísmo”.

Sobre la posición de Netanyahu, sobre soluciones mágicas o pensar en términos de estrategias, el analista dijo que el Primer Ministro es alguien que está en el medio de ellas, que es una persona muy inteligente y conocedora, que por otro lado, tiene implantada la ideología de su padre, un historiador, fervoroso revisionista. Es alguien que conoce las realidades y que establece un puente entre la retórica necesaria para ganar votos, y la realidad necesaria para sobrevivir políticamente en coaliciones inestables y que en eso es un maestro. Entre el pragmatismo, las presiones internacionales, las presiones internas; y por otro lado, las presiones ideológicas que atraen el apoyo popular y la legitimidad, no solo dentro de Israel sino también la de muchos judíos del mundo, Netanyahu sabe maniobrar entre la retórica y la práctica de manera magistral, y esto es su principal capital político. Con respecto a la estrategia, cree que Netanyahu está preso en un sistema que no es capaz, por los condicionamientos coalicionares de elaborar políticas estratégicas. Nunca podrá realizarlas porque las coaliciones están integradas por elementos que tiene contradicciones entre ellos, pero afirmó que Netanyahu es un maestro para dirimir esas contradicciones internas, y para buscar retóricas fuertes por un lado y prácticas mucho más suaves por el otro.

Redacción Prof. Cita Litvak

Escuche la nota completa

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai