El cohete lanzado desde Gaza hacia Israel resultó fallido y cayó dentro de la Franja

“El gobierno israelí del que soy miembro no se rendirá ante una vil organización asesina. El Monte del Templo está abierto para todos y si Hamas piensa que si me amenaza me disuadirá, que entiendan que los tiempos han cambiado. ¡Hay un gobierno en Jerusalén!”

ממשלת ישראל שאני חבר בה לא תיכנע לארגון מרצחים שפל. הר הבית פתוח לכולם ואם החמאס חושב שאם הוא יאיים עליי זה ירתיע אותי, שיבינו שהשתנו הזמנים. יש ממשלה בירושלים! pic.twitter.com/vgDYBYacJG — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 3, 2023