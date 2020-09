“¡Pero yo gané!”: El emotivo mensaje de un israelí que sobrevivió a un acuchillamiento terrorista palestino

El israelí Refael Levi, de 31 años, publicó esta semana un emotivo mensaje en redes sociales dos semanas después de un atentado terrorista que casi le cuesta la vida.

El 15 de agosto, en la localidad de Rosh Ha’ayin, en la zona central de Israel, Levi fue acuchillado en múltiples ocasiones por un palestino en un sitio de construcción, de acuerdo con el sitio The Times of Israel.

En un primer momento, el incidente fue reportado como el resultado de algún tipo de pelea, pero días después, los servicios de seguridad de Israel confirmaron la naturaleza del hecho como uno de índole terrorista.

Levi fue ingresado en estado grave en el Centro Médico Beilinson de la ciudad de Petaj Tikva, donde finalmente terminó por recuperarse. El sospechoso agresor, un palestino que se encontraba de manera ilegal en Israel y que huyó del lugar de los hechos, fue detenido después en la ciudad de Jenin, en Judea y Samaria.

Por medio de una publicación en Facebook el pasado miércoles 2 de septiembre, Levi manifestó unas palabras respecto al atentado del que sobrevivió.

“¡Esta es mi victoria!”, escribió Levi al inicio de su mensaje, que acompañó con una foto de él, su esposa y su bebé saliendo del Centro Médico Beilinson. “Hace casi 3 semanas volví a nacer. Fui fatalmente herido por un terrorista en Rosh Ha’ayin (sí, soy ese). El terrorista, maldito sea, logró apuñalarme 28 veces y me dejó muy malherido, de forma que casi pierdo la vida”.

זה הניצחון שלי !לפני כמעט 3 שבועות נולדתי מחדש , נפצעתי אנוש ע"י מחבל בראש העין (כן זה אני)המחבל יימך שמו הצליח לדקור… Posted by Refael Levi on Wednesday, September 2, 2020

“¡Pero yo gané! Hoy, aquí, después de menos de 3 semanas, estoy de pie. Me pongo de pie con dolor, pero fuerte. Doy gracias a Dios que decidió que mi hora aún no había llegado y me dio otra oportunidad de seguir viviendo. ¡Gracias a mi querida esposa que no me dejó ni un momento y me dio todas las fuerzas para recuperarme, luchar y fortalecerme”, continuó.

“¡Esta es mi respuesta al terrorismo! ¡Esta es mi respuesta al terrorista! Ellos les enseñan a sus hijos el asesinato y el odio, pero nosotros a los nuestros la vida y el amor. Esta es mi respuesta al terrorismo y esta es mi gran victoria. Am Yisrael Jai Vekayam”, concluyó.