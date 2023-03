“La atención médica y psicológica la tuvimos que hacer por nuestro lado” Jorge Cohen, sobreviviente del atentado a la embajada de Israel

A pocos días de lo que será un nuevo aniversario del Atentado a la Embajada de Israel, conversamos con Jorge Cohen, sobreviviente, y quien fuera vocero de la Embajada de Israel hasta ese fatídico 17 de marzo. Se refirió entre otros al sentido cada año de los actos conmemorativos y a las diferencias que tuvieron los trabajadores locales con los diplomáticos de la embajada.

Sobre la pregunta de si aún hay algo para decir después de 31 años, Cohen señaló que “el tema nunca está agotado”, mientras no haya justicia, ningún responsable en la cárcel, siempre hay algo para decir. Más allá de la muerte y destrucción que provocó el atentado, este fue el primero, al que siguió en el de la Amia, lo que definió como “simbólico”.

Respecto de las conclusiones a las que llegaron a Israel sobre conocer quiénes perpetraron el atentado, y de lo que algunos referentes de la cancillería de ese país informaron, que se había hecho cargo de los responsables, Cohen afirmó que hubo opiniones y desmentidas sobre eso, y que a él en lo personal, no lo convence, porque preferiría tener más claro quiénes fueron exactamente, que se los conozca por nombre y apellido y que estuvieran en la cárcel.

Desde el viernes pasado, hay un gran operativo de seguridad, en torno a la plaza seca de Arroyo y Suipacha, en donde estaba emplazada la casa diplomática, para el acto conmemoración del 17 de marzo, el que se desarrollará como siempre, con el formato habitual; y también, el de la noche anterior, el de la juventud. Sobre ello, le preguntamos a nuestro entrevistado, cuál era su sentir.

Cohen afirmó que el acto de la juventud es importante, porque son los chicos quienes van a tomar la posta, que son ellos los que garantizan la continuidad.

Sobre el acto central opinó que quizás habría que modificarlo, tal vez hacerlo de manera más íntima. “Los actos son muy largos, los discursos tienen que ser breves, hay acotar la duración de los himnos, debería ser más simbólica la convocatoria, se podría pensar en modificar el formato”

Acerca de la asistencia recibida por Israel a los sobrevivientes locales, de quien se dijo no haber sido lo suficientemente sensible con ellos, el exvocero reveló que sí, que “en su momento hubo alguna diferencia”. “Quizás no nos sentimos atendidos lo suficiente por Israel”, expresó. Y comentó que todo lo concerniente a atención médica y psicológica, lo tuvieron que hacer por su cuenta después del atentado, y que tampoco en el tiempo hubo ningún tipo de reparación por parte de Israel.

