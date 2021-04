Ministerio de Salud israelí: Las restricciones de COVID-19 pueden terminar en 3 semanas

En aproximadamente tres semanas, Israel estará casi libre de restricciones de coronavirus si la situación epidemiológica continúa mejorando, dijeron ayer funcionarios del Ministerio de Salud, ya que el país registró menos de 100 casos nuevos por cuarto día consecutivo.

El miércoles se identificaron 86 nuevos casos, y menos del 0,3% de las 34.000 pruebas realizadas arrojaron un resultado positivo. Las cifras están en línea con las de días anteriores. El número de pacientes graves y portadores activos del virus en el país también siguió descendiendo, situándose en 132 y 1.651 respectivamente. En el pico de la pandemia en enero hubo 1.200 pacientes graves y decenas de miles de casos activos.

La jefa de servicios de salud pública, la Dra. Sharon Alroy-Preis, declaró que no está segura de que Israel levante “todas las restricciones”, pero eliminar la mayoría de las reglas en Israel es parte de un plan que está preparando el Ministerio de Salud. “El plan es hacer que la frontera esté más controlada”, explicó. “Cerrar desde el exterior y abrir tanto como podamos desde el interior. La tasa de infección realmente está disminuyendo, pero una depende de la otra “.

Agregó que “cerrar las fronteras” no significa cerrar el aeropuerto nuevamente, sino utilizar criterios estrictos de prueba, aislamiento y brazaletes electrónicos, así como asegurarse de que los israelíes no estén viajando hacia y desde lugares con alta infección o variantes sospechosas. . El martes, el gobierno debía votar las recomendaciones del Ministerio de Salud que requerirían que todos los viajeros que ingresen al país desde cualquiera de los siete estados de alta infección ingresen al aislamiento, ya sea que estén vacunados o no. Aunque el gobierno se reunió tarde, no discutió el plan, pero se espera que se pronuncie al respecto a finales de esta semana.

Alroy-Preis dijo que los establecimientos de pasaporte verde están operando actualmente con una ocupación de entre el 50% y el 75% y lo que podría cambiar en tres semanas es que operarían al 100% con participantes que estén vacunados, recuperados o que puedan presentar un resultado de la prueba PCR negativo.“Necesitamos crear esta isla”, dijo Alroy-Preis. “Hemos tenido un logro tan grande y no queremos perderlo al permitir que la infección entre desde el exterior”.

En cuanto a las pulseras electrónicas, dijo que el Ministerio de Salud está listo para implementar el plan la próxima semana, pero está a la espera de que el gobierno haga una declaración formal sobre el programa.

Sivan Gobrin desde Israel

