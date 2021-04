“La píldora para tratar COVID podría estar disponible a fines de 2021”

El tratamiento oral busca bloquear la enzima que necesita el coronavirus para replicarse en las células humanas

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo el martes que la píldora para llevar en casa planificada por la empresa farmacéutica estadounidense para tratar el COVID-19 podría estar disponible para fines de 2021.

“Si todo va bien e implementamos la misma velocidad que lo hicimos hasta ahora, y si los reguladores hacen lo mismo, y lo están, espero que para fin de año”, dijo a CNBC sobre su cronograma proyectado.

Bourla también le dijo a la cadena que estaba optimista de que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobaría la vacuna de Pfizer para niños menores de 15 años en un futuro próximo.

Hasta ahora, el único tratamiento oral de COVID-19 que recibió la aprobación total de la FDA ha sido el remdesivir, un agente antiviral.

La píldora de Pfizer es un inhibidor de la proteasa que busca bloquear una enzima que el coronavirus necesita para replicarse en las células humanas. La semana pasada, The Daily Telegraph informó que decenas de voluntarios han comenzado a participar en las pruebas iniciales de la píldora.

La prueba se lleva a cabo en dos ubicaciones de Pfizer, una en los EE. UU. Y la otra en Bélgica, y participarán hasta 60 voluntarios de entre 18 y 60 años.

