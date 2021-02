El primero del mundo: se ha publicado el enorme estudio de Israel sobre la eficacia de la vacuna

El estudio de uno de los cuatro seguros de salud que existen en Israel, Clalit, sobre la vacuna de Pfizer, evaluó a 600.000 vacunados frente a 600.000 no vacunados, y es el primero que se publica después de una revisión por científicos independientes.

Sus hallazgos, incluida una efectividad del 94% en la prevención de infecciones sintomáticas, están ganando esperanzas en todo el mundo, y muchos medios de comunicación han informado sobre él en sus titulares: “Un hito para los países desesperados por poner fin a los cierres”.

La campaña de vacunación en Israel continúa inspirando esperanza en todo el mundo, y ahora uno de los estudios realizados en las últimas semanas, que muestra que la vacuna desarrollada por Pfizer tiene la mayor efectividad contra el virus corona, se ha convertido en el primer estudio del mundo en ser publicado en una revista científica.

El estudio en cuestión es el mismo publicado la semana pasada por Clalit Health Fund, que mostró que una semana después de recibir la segunda dosis de la vacuna, el 94% fueron efectivos para prevenir infecciones sintomáticas y el 92% fueron efectivos para prevenir enfermedades graves. El estudio fue realizado por el Instituto de Investigación Clalit y contó con la asistencia de investigadores de la Universidad de Harvard.

Datos de eficacia de la vacuna de Pfizer: hallazgos de la investigación de Clalit:

Prevención de síntomas:

57% dos o tres semanas después de la primera dosis

66% en el período de 21 días a 27 días después de la primera dosis

94% una semana después de la segunda dosis

Prevención de enfermedades graves:

62% dos o tres semanas después de la primera dosis

80% en el período entre 21 días y 27 días después de la primera dosis

92% una semana después de la segunda dosis

Prevención de la mortalidad:

72% dos o tres semanas después de la primera dosis

84% en el período de 21 días a 27 después de la primera dosis

El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine y muchos medios de todo el mundo lo informaron en sus titulares, enfatizando que este es el primer estudio independiente que demuestra que la vacuna, al menos la de Pfizer, es efectiva en el “mundo real”. “tal como lo demostraron los ensayos clínicos de Pfizer. Junto con la empresa alemana Biontech.

Reuters, por ejemplo, uno de los medios de comunicación más grandes del mundo cuyos informes se publican literalmente en muchos sitios de todo el mundo, describió la publicación del estudio esta noche como un “hito” significativo para los países “desesperados” por poner fin al ciclo interminable de cierres y restricciones de virus.

La agencia de noticias estadounidense AP y el New York Times también incluyeron el informe del estudio en sus titulares.

El profesor Ran Blitzer, director del Instituto de Investigación Clalit, fue entrevistado por Reuters y dijo que él y los otros investigadores estaban sorprendidos por los resultados del estudio, porque en el mundo real las condiciones son diferentes a las de los ensayos controlados en los ensayos clínicos.

Blitzer también se refirió a los resultados del estudio que mostró que la efectividad de la vacuna se mantiene en todos los grupos de edad, incluidos los de 70 años o más, y dijo: “Hemos demostrado que la vacuna es efectiva en casi todos los subgrupos, jóvenes y ancianos, los que no tienen comorbilidad y los que tienen comorbilidad “.

El estudio sugiere además que la vacuna de Pfizer es eficaz contra la cepa británica del virus. Los investigadores señalan en su artículo que no pueden determinar un nivel específico de eficacia contra esta cepa, que se considera más contagiosa y tal vez incluso una que causa una morbilidad más grave, pero ya era dominante en Israel en el momento del estudio, desde el 20 de diciembre al 1 de febrero.

El estudio no arrojó luz sobre la cuestión de si la vacuna es eficaz contra la cepa descubierta en Sudáfrica, que otros estudios ya han demostrado que tiene cierta resistencia a otras vacunas.

“Esta es otra gran noticia, que confirma que la vacuna es aproximadamente un 90% efectiva para prevenir infecciones verificadas en cualquier nivel de gravedad, una semana después de la segunda dosis”, dijo Peter English, quien asesora al gobierno del Reino Unido sobre enfermedades infecciosas. Elogió el uso de la investigación de un enorme grupo de control, diciendo que proporcionó “mayor confianza” en que sus observaciones eran de hecho de la vacuna, y no de otro factor.

Otros datos interesantes que surgieron en el estudio muestran que la vacuna proporciona una protección bastante buena contra el virus ya después de la primera dosis. Según el estudio, después de la primera dosis de la vacuna, la vacuna proporcionó un 62% de protección contra enfermedades graves. Dos o tres semanas después de la primera inyección, se diagnosticó una eficacia del 57% en la infección sintomática.

Los datos pueden aumentar las llamadas en todo el mundo para dar prioridad a la administración de la primera dosis a la mayor cantidad posible de personas de la población, incluso si esto significa que la segunda dosis no se administrará tres semanas después, como recomienda Pfizer.

Muchos países de todo el mundo, se recordará, han tropezado con importantes dificultades para llevar a cabo sus vacunaciones, ya sea por dificultades logísticas o interrupciones en el suministro de vacunas de los fabricantes, y a la sombra de la propagación del virus están los que llaman para la protección inicial de tantas personas como sea posible. Gran Bretaña ha seguido esta estrategia durante muchas semanas.

“Prefiero ver a 100 millones de personas con una dosis que a 50 millones con dos dosis”, dijo el Dr. Buddy Krich, de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. Otro investigador estadounidense, el Dr. Gregory Poland de la Clínica Mayo en Minnesota, también pidió la consideración de esta opción. “Tal vez lo correcto sea proteger a la mayor cantidad de personas posible … darles a todos una dosis lo más rápido posible. Creo que esta es una estrategia que vale la pena considerar”. Él también elogió los hallazgos del estudio, que dijo que eran “mucho mejores” de lo que esperaba. “Da una gran sensación de seguridad”, dijo.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada a Radio Jai desde la fuente