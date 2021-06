Yitzhak Herzog fue elegido el undécimo presidente del Estado de Israel

Ya hay nuevo presidente del Estado de Israel: Yitzhak (Buzi) Herzog, hoy derrotó a Miriam Peretz, y se desempeñará como el undécimo presidente del Estado de Israel, después de que 87 miembros de la Knesset, que votaron en secreto, lo eligieran. 26 miembros de la Knesset votaron por Peretz. Hace exactamente dos semanas, los dos anunciaron su candidatura para el cargo, esta vez la carrera se desarrolló en un caos político y cuando no hay un gobierno permanente en Israel. Por lo general, las semanas previas a las elecciones presidenciales se ven tensas en los pasillos de la Knesset, una batalla mucho más apasionada y ruidosa de lo que vimos esta vez. El nuevo presidente obtuvo la mayor victoria presidencial jamás vista en la Knesset.

Herzog, de 60 años, presidente de la Agencia Judía, ex ministro y diputado del partido Avoda, continúa el linaje familiar de presidir en altos cargos públicos, convirtiéndose en presidente Herzog II, después de que su padre Jaim fuera el sexto presidente del estado. Su abuelo, el rabino Yitzchak Halevi -Herzog, fue el primer Gran Rabino Ashkenazi del Estado de Israel.

El presidente de la Knesset, Yariv Levin, anunció la victoria de Herzog, diciéndole que “estamos en un período complejo y no simple, y hay oportunidades extraordinarias. Muchos ojos están puestos en la residencia del presidente, lo ven como un símbolo de nuestros valores comunes, y estoy seguro de que cumplirá las esperanzas de muchos. Eso es lo que hacen los ciudadanos de Israel “.

Levin se volvió hacia Herzog y le dijo que “el presidente es el ciudadano número uno, pero es un ser humano”, y Herzog confirmó con una sonrisa emocionada: “Sí, puedo confirmar eso”. Levin continuó diciendo: “Estoy seguro de que estás emocionado de seguir el mismo camino que siguió tu padre. Seguiste su camino, pero fuiste elegido con todo tu derecho. Gracias a tu personalidad y comportamiento agradable, gracias a tu extraordinaria capacidad para comprender las almas y corazones de personas de diferentes orígenes “.

En su discurso después de la victoria, Herzog dijo que “con gran reverencia y gran entusiasmo, acepto la elección de la Knesset de Israel para el cargo. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de los miembros de la Knesset por la confianza que tienen puesto en mí. Acepto la gran responsabilidad que puso sobre mis hombros. Todo el público israelí, en esta alta y sublime posición “.

Herzog agradeció a Peretz y la llamó “una heroína israelí, un símbolo e inspiración para todos los ciudadanos de Israel. Miriam, me dirijo a ti y deseo una cooperación fructífera entre nosotros, por el bien de la sociedad israelí”. Peretz dijo después de la votación, en lo que parecía incluso entonces el discurso de pérdida: “Tuve el privilegio de enfrentar a una persona querida a quien aprecio y aprecio. Mi viaje, en el que me embarqué, es un viaje del que aprendí. La gente de este país llena mi corazón “.

Peretz dijo más tarde en el plenario de la Knesset que “vine a postularme para un puesto que nunca soñé. Mis padres solo esperaban que fuera un funcionario público y tuviera un salario, y ver de dónde venía la vida. Me puse en camino a este país . No fue el duelo que me trajo al escenario, sino mi elección de dónde llevar la crisis de mi vida ”. Se volvió hacia Netanyahu y le dijo: “Me contaste en una conversación personal sobre la juramentación de tu hermano y decidimos que la vida tendría un propósito”. Ella firmó y dijo que “aprecia al presidente Herzog, y creo que hoy se ha elegido a un digno presidente”.

Estudié la sociedad israelí a lo largo y ancho “, continuó Herzog en su discurso. ” Le deseo un gran éxito en nombre de todos los ciudadanos de Israel. Agradezco a Miriam Peretz el honorable trato “y estoy convencido de que seguirá contribuyendo”. Cuando Netanyahu llegó para recibir a Herzog en el parlamento, el presidente electo le dijo: “Puedo trabajar con cualquier gobierno y con cualquier primer ministro”, y Netanyahu respondió: “No entremos en eso ahora. Muchas gracias, ahora tengo algunas cosas más que hacer “.

En su discurso, Herzog agregó que pretende “ser el presidente de todos. Marcar las líneas de conexión y construir puentes de acuerdo, para traer hasta los halcones más lejanos – aquí entre nosotros, así como a nuestros hermanos y hermanas en la Diáspora”. “Es vital abordar las heridas que han plagado a nuestra sociedad en los últimos tiempos; debemos defender la posición internacional y la reputación de Israel en la familia de naciones; luchar contra el antisemitismo y el odio a Israel; mantener los pilares de nuestra democracia; elevarse a las alturas de la nación”.

Para este viaje traigo conmigo todas mis conferencias, experiencias y habilidades. El compromiso histórico de mi familia, la cadena de generaciones ”. Con voz emocionada, Herzog agregó:“ También traigo conmigo a una maravillosa y única pareja, mi amada esposa Michal, sin ustedes no hubiera sucedido. Sin tu apoyo y compromisos interminables y sin estar ahí, siempre, en todo momento. Tú y nuestros amados hijos Noam, Matan y Roi.”

Los candidatos que llegaron a la línea de meta completaron un largo viaje que incluyó decenas de reuniones con miembros de la Knesset, largas reuniones con los presidentes de los partidos y un intento de movilizar un amplio apoyo. Herzog y Peretz llegaron a la Knesset esta mañana y en la entrada del pleno se abrazaron y se saludaron. Los dos candidatos presentaron un enfoque diferente y una estrategia diferente en esta batalla. Si bien el poder de Herzog es muy prominente en el parlamento y disfruta de buenas y profundas relaciones con muchos de los miembros de la Knesset en sus roles pasados ​​y su rol como presidente de la Agencia Judía en la actualidad, con Peretz la historia fue completamente opuesta.

Herzog nació en Tel Aviv de Chaim y Ora Herzog. El apodo de “Buji” se le ha quedado grabado desde la infancia. “Cuando era niño, parecía una muñeca”, dijo su madre Ora. “Solía ​​llamarlo cariñosamente ‘Buhla’ Jojo ‘y con el tiempo se hizo conocido como Buji”. Tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Tel Aviv y también estudió relaciones internacionales y literatura inglesa en la Universidad Cornell Scratch y la Universidad de Nueva York. Durante varios años ejerció la abogacía. En 2006, fue nombrado líder del Partido Avoda. En 2018, fue elegido presidente de la Agencia Judía, donde se desempeñó hasta que anunció su candidatura a la presidencia.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai