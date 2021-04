Ex director de ZAKA intentó suicidarse

En el transcurso de solo unos meses, Meshi-Zahav enfrentó múltiples acusaciones de agresión sexual y perdió a tres familiares de primer grado por coronavirus.

Los informes médicos del Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalem indican que actualmente se encuentra en estado crítico, pero los médicos han logrado estabilizarlo.

El director de Shaare Zedek, Ofer Merin, dijo que el resultado de la situación se podrá aclarar cuando le “podamos ver qué daño se causó y en qué medida”.

Según los informes, su hijo llamó a los servicios de emergencia después de encontrar a su padre en casa, donde se había ahorcado. Los médicos lo evacuaron al hospital después de realizar tratamientos que le salvaron la vida en el lugar.

La policía encontró una nota de suicidio en su casa. Los hijos de Meshi-Zahav han estado muy divididos al respecto, uno de ellos dice que está escrito con la letra de su padre y otro dice que no.

Sus hijos también afirman que la carta en realidad está falsificada. El abogado de Meshi-Zahav dijo que planea demandar por el “acto severo”, informó N12.

Un vecino le dijo al Canal 12 que Meshi-Zahav parecía desamparado el miércoles y que aunque lo había conocido en la sinagoga el sábado, semanas después de los interrogatorios policiales, no salía de la casa.

Meshi-Zahav, de 59 años, había sido acusado de agredir sexualmente a mujeres y niños durante un período de décadas desde su posición de poder, utilizando tácticas de miedo e intimidación para silenciar a sus víctimas.

En marzo se inició oficialmente una investigación policial, luego de que un informe inicial abriera una compuerta de acusaciones de abuso en su contra, por parte de hombres, mujeres y niños y niñas adolescentes de todas las edades.

El director de las Unidades Especiales de ZAKA, Haim Otmezgin, afirmó el jueves por la mañana que muchas de las acusaciones contra Meshi-Zahav provenían de fuentes que habían tratado de chantajearlo.

“Tenía que haber un juicio; la gente no tenía que basar las cosas en rumores”, dijo Otmezgin; y agregó que él mismo había sido testigo de las amenazas que había recibido el exjefe de ZAKA: “Si no acepta que recaudemos fondos para la organización, te enterraremos y destruiremos a tu familia”.

El hombre que amenazó a Meshi-Zahav, según Otmezgin, estaba intentando recaudar fondos para ZAKA, pero se embolsó parte del dinero él mismo. Al parecer, Meshi-Zahav conocía el plan y fue amenazado por ello.

“Quien conoce a Meshi-Zahav sabe que nunca podría herir un alma”, insistió, “lo conozco desde hace 25 años”.

Channel 12, que estaba preparando un artículo de investigación, en profundidad sobre las acusaciones de agresión sexual que enfrenta Meshi-Zahav cuando se conoció la noticia de su intento de suicidio, le dijo a The Jerusalem Post que aún no ha tomado una decisión sobre si presentará el programa según lo planeado.

El rabino Yuval Sherlow, director del Centro de Ética de la Organización Rabínica Tzohar, pidió al Canal 12 que cancele el programa a la luz de los acontecimientos de hoy.

“Las investigaciones sobre injusticias son una acción esencial diseñada para incrementar el camino moral de la sociedad”, dijo. “Pero la transmisión mientras la persona de la que se trata el interrogatorio está luchando por su vida, sería un paso inmoral e insensible y, por lo tanto, no debería transmitirse”.

El Sindicato de Periodistas de Israel dijo que “apoya a los periodistas de investigación que están haciendo un trabajo limpio y profesional, por el interés y el conocimiento del público”, informó N12. “Están haciendo su trabajo mientras permanecen firmemente dentro de los límites del comportamiento ético correcto”.

Tras la investigación, Meshi-Zahav dimitió como director de la organización que había fundado en 1989 y perdió el premio Israel que debía recibir este año.

Hace dos meses, en enero, perdió a sus padres por el coronavirus, apenas un mes después de haber perdido a su hermano por la misma enfermedad.

Perdió a su padre, el rabino Menachem Mendel Meshi-Zahav, mientras estaba sentado shiva (el período de luto de una semana) por su madre Sara Zisl Meshi-Zahav, quien había fallecido solo tres días antes, todo esto dentro de los 30 días posteriores al fallecimiento de su hermano. , Moshe.

