Israel busca cancelar el acuerdo para las vacunas AstraZeneca

Se ordenaron diez millones de dosis, pero los funcionarios ahora se muestran cautelosos ante el temor a los coágulos de sangre y se busca revender unidades a otros países.

AstraZeneca se ha visto envuelta en una controversia por no entregar las dosis prometidas a la Unión Europea y por la eficacia y el perfil de seguridad de la vacuna.

Según un informe de Army Radio, los funcionarios israelíes se han puesto en contacto con la compañía farmacéutica con sede en el Reino Unido para cancelar el contrato, pero AstraZeneca se muestra reacia a cumplir, por temor a la mala publicidad que generaría.

Como alternativa, los funcionarios están considerando vender las vacunas a otros países, una medida que es menos probable que afecte la imagen de AstraZeneca y que también ayudará a recuperar el dinero gastado en las vacunas.

Sin embargo, existen complicaciones legales, entre ellas quién sería responsable si hay efectos secundarios dañinos de las vacunas vendidas a otro país, y los funcionarios legales están examinando el asunto, según el informe.

De una forma u otra, no hay intención de hacer uso de las vacunas AstraZeneca en Israel, agregó el informe.

El zar del coronavirus, Nachman Ash, confirmó que Israel está tratando de abortar su orden de compra a AstraZeneca, diciendo que las vacunas “no son necesarias”.

“Desde nuestro punto de vista sería mejor si no llegan al país”, dijo en una entrevista, y agregó que el objetivo es evitar que las vacunas se entreguen y luego simplemente se desechen. Confirmó que hubo conversaciones destinadas a desviar las vacunas a otros países.

Israel ha comprado decenas de millones de vacunas Pfizer-BioNTech para usar en su programa nacional de vacunación. Las vacunas AstraZeneca no se han utilizado.

Algunos países europeos han dejado de usar AstraZeneca recientemente debido a preocupaciones sobre su seguridad, pero reanudaron la aplicación en marzo.

El martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel se estaba preparando para otra campaña de vacunación contra el coronavirus en seis meses que incluirá a niños.

El anuncio del primer ministro se produjo un día después de que Israel cerró nuevos acuerdos de suministro con Pfizer y Moderna. El número exacto de dosis de cada compañía sigue siendo secreto, pero los informes de los medios hebreos dijeron que Israel acordó pagar un total de 18 millones de inyecciones de las dos compañías estadounidenses, con la opción de comprar millones más después de que se hayan usado.

Casi 5 millones de israelíes, más de la mitad de la población total, ya han recibido ambas dosis para la inoculación contra COVID-19.

En el pasado, Israel ha dado vacunas excedentes a países amigos para obtener ganancias diplomáticas, pero el proceso se detuvo en febrero cuando los funcionarios legales examinaron si estaba en la autoridad de Netanyahu ordenar las transferencias. Algunas dosis ya se han entregado a otros países

Por MB/RJ

Con información de The Times of Israel.