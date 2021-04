Las noticias falsas, fake news y su impacto en la población

A la cantidad de contagios de covid se le suma la cantidad de noticias falsas, se le llama infodemia.

Infodemia es la peligrosa epidemia de fake news.

Los daños se expresan en tristeza, miedo lo cual incrementa el riesgo a enfermarse porque nos volvemos más vulnerables.

Confundidos, en incertidumbre nos enteramos que el brote de covid llegó acompañado de una infodemia masiva.

Esta cantidad excesiva de información, nos alteraba con historias falsas, alarmantes, medicaciones riesgosas o inocuas.

El periodismo digital , hecho de manera responsable puede filtrar lo verdadero de lo falso o dejar aclarado que existen dudas , no hay certezas.

Las redes sociales son importantes en las fake news porque ocupan el primer lugar en la información.

Consejos:

No compartir si hay dudas.

No estar informado las 24hs.

Hay un enemigo común que es el covid pero también las informaciones falsas.

*Silvia Vajnenko es Lic. en Psicología, especialista en Terapia de pareja y sexología, Terapia Cognitiva, Mediación Familiar, asesora a diversas empresas y es Miembro de la Asociación de Terapia Cognitiva Argentina ATCA.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.