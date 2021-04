Volver a fojas cero

Hola Amor, no sabes todo lo que me pasó en el camino, un desastre el viaje, todo embotellado, me paró la policía, la gente estaba a full con los cacerolazos contra el gobierno…-relataba mientras jugaba con Tom, que no paraba de hacerle fiesta, después de tantas horas sin ver a su amo- Encima cuando llegué me estaba esperando Paco… igual esta vez me sorprendió para bien… ¡Y hasta me dejó pensando! Me hizo una muy buena pregunta sobre qué pasó en los últimos setenta años, acerca de como Israel en sus albores recibía donaciones de una potencia cómo Argentina para subsistir, y hoy Israel es potencia y Argentina no -seguía contando sus andanzas, mientras comenzaba a percatarse que algo no estaba bien.