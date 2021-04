La Gendarmería Nacional afirmó que no tiene lugar para custodiar pruebas claves en la causa Nisman

En las últimas horas, la periodista Lucía Salinas publicó en Clarín una nota acerca de que la Gendarmería Nacional afirmó que no tiene lugar para custodiar equipos tecnológicos que son claves para la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Radio Jai dialogó con Tomás Farinni Duggan, abogado y querellante en la causa del Memorándum con Irán, quien dio su punto de vista al respecto.

“Claramente no entra dentro de la lógica. La Gendarmería tiene lugar para guardar el volumen de pruebas que aquí se está mencionando y tiene personal para custodiarla, pero lo que pasa es que no quiere hacerlo”, aseguró, y agregó: “Todas estas pequeñas cosas tienen un claro sentido que es intentar eliminar toda prueba que demuestre que hubo un homicidio en el caso del fiscal Nisman”.

Asimismo, señaló: “Es bastante sencillo pensar que, si un gobierno tiene interés en hacer pasar un homicidio por un suicidio, algún grado de responsabilidad tienen”.

De hecho, cuando asumió la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, criticó la pericia que había hecho la Gendarmería, que está bajo su órbita.

Por otro lado, Duggan contó por qué aún no se peritan todos los aparatos tecnológicos. “Hay una pericia que está concluida pero que no se puede abrir porque la defensa de Lagomarsino ha hecho una cantidad de recursos llegando hasta la Corte diciendo que se viola con esa pericia su intimidad”.

Diego Lagomarsino era el asistente de Nisman y está procesado como partícipe necesario del crimen ya que fue quien le prestó el arma con la que el fiscal terminó perdiendo la vida. “No es la actitud propia de alguien que no tiene nada que ver con un homicidio”, recalcó el abogado, y prosiguió: “La cosa acá es, qué hay en los elementos secuestrados en la casa de Lagomarsino, elementos que ahora la Gendarmería no quiere seguir custodiando, y a título de hipótesis uno podría pensar que tal vez ahí haya pruebas que demuestren que era una persona vinculada a los servicios de inteligencia puesta ahí para controlar y vigilar a Nisman sobre su trabajo, en particular sobre la denuncia del Memorándum con Irán, y eso sí llevaría a razonar que hubo razones para el homicidio”.

Por último, mencionó que sí es posible que otro órgano del Estado sea custodio de tales pruebas. “Se puede hacer, pero con mucho cuidado para que después no exista ningún tipo de problema acerca de un probatorio posterior y además para que en el medio no desaparezca algo”, estableció, y cerró: “La lógica es intentar desaparecer determinadas causas, entre ellas, la del homicidio del fiscal Nisman”.

