“Posponer la fecha del presupuesto evitó la disolución de la Knesset pero no es una solución sustancial a la disputa de la coalición”

Los días en Israel son bastante movidos entre la pandemia de coronavirus, la extensión del plazo del presupuesto, el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos y las tensiones en las fronteras con Gaza y el Líbano. Matty Zwaig, analista político en Israel, hizo un recorrido por los temas que convulsionan la política israelí en diálogo con Radio Jai.

“La política israelí siempre está convulsionada. Desde el inicio del nuevo gobierno, una vez tras otras, más que nada del lado del Likud, han tratado de cambiar. Con la excusa de la pandemia, del presupuesto, la seguridad. Todo el tiempo hay una sensación de que Likud está tratando de llegar a una situación en la que se cambian los puntos del arreglo o se va a elecciones porque supuestamente Netanyahu ganaría nuevamente”.

“Sobrevivimos a las elecciones pero la guerra apenas comenzó. La aprobación del presupuesto fue rechazada en el último minuto y así nos ahorramos una cuarta elección en menos de dos años. Ahora la pregunta es si Netanyahu y Gantz lograran trabajar juntos y cuáles son las posibilidades de que el actual gobierno sobreviva hasta la fecha de rotación que es en noviembre de 2021”, dijo el analista.

“El comité de finanzas aprobó posponer la fecha de aprobación del presupuesto que tenía por objetivo evitar la disolución de la Knesset. Esto será por cuatro meses, pero no incluye una solución sustancial a la disputa de la coalición y en la práctica se crea un presupuesto anual y proporciona puntos de salida para Netanyahu en el futuro si se llama a nuevas elecciones”, explicó Zwaig.

“Esto no incluye una solución sustancial al problema de la coalición, sino que pospone la crisis por cuatro meses. No se aprobó el presupuesto, pero se creó una pequeña caja para poder usar, sin pasar por la Knesset, en los distintos temas y aparentes elecciones. Esta propuesta le dará más tiempo a la coalición, pero no le dará estabilidad”.

“El principal campo de minas político que surgió en las crisis entre el Likud y Azul y Blanco aún no se ha resuelto, que es la demanda de Netanyahu de agregar una votación sobre el presupuesto durante el próximo año, lo que es llamado el punto de salida, donde se puede disolver la Knesset antes de la votación en noviembre de 2021 sin renunciar a la silla del primer ministro”.

“Los de Azul y Blanco sostienen que Netanyahu mantenga el acuerdo y exigen la aprobación inmediata de la normativa laboral del gobierno que incluye el mecanismo de privacidad para compensar la brecha entre el número de ministros del bloque de derecha y el bloque de Azul y Blanco según lo acordado en el acuerdo de coalición que ambos firmaron”, dijo Zwaig.

“Otro tema delicado que sigue abierto es la demanda de Netanyahu. Hay una protección política total para cualquier posibilidad de futura intervención en el Tribunal Superior más adelante en sus propios procedimientos penales”.

“Netanyahu teme que no lo dejen ser viceprimer ministro cuando sea el cambio, suponiendo que quiere llegar a ese momento. En Azul y Blanco acordaron extender el acuerdo de coalición que estipula que la Knesset se disolverá si existe un impedimento para la implementación del acuerdo”.

“Si miramos a lo largo del tiempo el comportamiento de Netanyahu, las cosas que hizo últimamente y las encuestas, él tiene tres razones de peso para ‘aceptar este arreglo transitorio’: la foto de la firma del acuerdo de paz con los Emiratos sin desestabilidad en el gobierno, qué sucede después de las elecciones en Estados Unidos y lo más importante, la posibilidad de crear un conflicto que lleve al país a elecciones dos o tres semanas antes de la apertura de su juicio a mediados de enero”, finalizó Zwaig.

