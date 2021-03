Elecciones en Israel: Yamina supera a Nueva Esperanza por el tercer lugar

El Partido Yamina de Naftali Bennett superó al Partido Nueva Esperanza de Gideon Sa’ar por el tercer lugar en una encuesta realizada por el jefe de Panels Research, Menachem Lazar, para la estación de radio 103 FM, parte de The Jerusalem Post Group, que se transmitió el martes.

La encuesta encontró que el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu subió a 28 mandatos de los 27 en la encuesta que Lazar realizó para el Friday’s Post . Yesh Atid se mantuvo en los 20 escaños previstos en la última encuesta.

El mayor cambio en la encuesta fue que New Hope, que comenzó las elecciones en segundo lugar y estaba solo cinco escaños detrás del Likud en su punto máximo, ha caído al cuarto lugar por primera vez desde su fundación. Los 11 escaños previstos para el partido son los más bajos en cualquier encuesta desde que Sa’ar estableció el partido.

En la encuesta del viernes, New Hope y Yamina estaban empatadas en 12 escaños. Yamina se mantuvo en el puesto 12 en la encuesta actual.

La encuesta predijo ocho escaños cada uno para la Lista Conjunta, Yisrael Beytenu y Shas, seis para el Judaísmo y el Trabajo Unidos de la Torá, cinco para Azul y Blanco y cuatro para Meretz y el Partido Sionista Religioso, oscilando en el umbral electoral del 3,25%.

Cualquier voto que vaya a partidos que no crucen el umbral no cuenta para la distribución de escaños en la Knesset.