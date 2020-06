Benjamín Netanyahu: “El virus está aquí”

El primer ministro se expresó en el inicio de la semana ante el gabinete.

“El coronavirus no disminuye de ninguna manera nuestra determinación de actuar contra la agresión de Irán. Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares y continuará actuando sistemáticamente contra los intentos del Irán de establecerse militarmente dentro de nuestras fronteras”, expresó.

Este domingo, Netanyahu se refirió al coronavirus ante la preocupación por el aumento de un nuevo brote de casos.

A continuación el discurso completo:

“Hoy, en el mundo hay casi siete millones de personas infectadas con el coronavirus, que hasta ahora se ha cobrado la vida de aproximadamente 400.000 personas. Además, en nuestra región, la situación no ha mejorado. Además de Irán y Turquía, que en conjunto tienen varias decenas de miles de muertos, también hemos sido testigos recientemente de un fuerte aumento en Egipto y Arabia Saudita. Arabia Saudita abrió mezquitas y luego las cerró a la luz de este brote. Incluso aquí en Israel, hemos visto un fuerte aumento en las tasas de contagio en los últimos días. Como he dicho permanentemente: el virus está aquí. Los países que minimizaron la evaluación del peligro con respecto a la pandemia y adoptaron una política muy indulgente y muy liberal, después de haber absorbido a miles de muertos, comprendieron que no tienen más remedio que tomar medidas e imponer restricciones como las que nosotros adoptamos al principio.

“Aquel que sostiene que en un principio aquí no había peligro o que no hay peligro ahora, engaña al público y fomenta un comportamiento que pone en peligro tanto la salud pública como la vida de muchas personas. Parte del claro aumento de la tasa de contagio que hemos visto en Israel en los últimos ocho días se debe, y ello era previsible, a las medidas que adoptamos para flexibilizar las restricciones con el fin de abrir nuestra economía. Pero parte de esto también se deriva claramente de una relajación en el estricto cumplimiento de las normas con respecto a las máscaras, el distanciamiento social y la higiene.

“Incluso si neutralizamos el brote en la escuela secundaria en Jerusalem y el brote en las escuelas, vemos un claro aumento en sectores considerables del país y de la población. Por lo tanto, estoy convocando para el día de mañana al Gabinete conformado por el tema del Coronavirus, a fin de llevar a cabo una reunión en la que evaluaremos y analizaremos las medidas necesarias a la luz del aumento de la pandemia, incluso en las escuelas, el transporte público y también en otras áreas.

“Al mismo tiempo, esta semana celebraremos una reunión con el Ministro de Finanzas y su equipo profesional, y con todos los ministros del área de economía, en la que habré de recibir información actualizada sobre las medidas que hemos adoptado para el retorno de las personas al trabajo y las medidas necesarias para ayudar a las pequeñas empresas y las empresas en general a volver a la actividad rutinaria.

“Hay signos alentadores preliminares de recuperación económica; ustedes lo ven- apertura de negocios y restaurantes, a veces demasiada apertura. Vemos esta recuperación, pero la continuidad depende de ustedes, ciudadanos de Israel.

“Hoy, el Ministro de Defensa, el Ministro de Salud y yo iremos al Instituto de Investigación Biológica de Israel en Nes Ziona, donde recibiremos información actualizada sobre los progresos en los esfuerzos para encontrar una vacuna. Todos esperamos y rezamos para que estos esfuerzos prosperen, pero es imposible construir sobre ellos, no sobre estos y no sobre lo que está sucediendo en los otros institutos y empresas de todo el mundo. Todos debemos entender que se espera que vivamos en la rutina del coronavirus durante mucho tiempo. Si no somos estrictos con el uso de máscaras, el distanciamiento y la higiene, no podremos cumplir con nuestros objetivos ni tampoco volver a poner la economía en marcha. Por lo tanto, les solicito – sigan estrictamente las normas por la salud, por la vida y por los puestos de trabajo.

“En este contexto, hoy analizaremos la ley del coronavirus, que está diseñada para equilibrar la necesidad de tomar medidas rápidas para detener la pandemia y la necesidad de los derechos individuales que a todos nos son valiosos.

“Durante el fin de semana, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) determinó que Irán se había negado a permitir el acceso de los inspectores del OIEA a sitios clandestinos en los que Irán había llevado a cabo actividades nucleares militares secretas.

“Irán viola sistemáticamente sus compromisos, ocultando sitios y enriqueciendo material fisionable, y también con otras violaciones. Creo que ha llegado la hora, y creo que ya ha pasado el tiempo, pero la realidad ciertamente lo impone a la luz de estas revelaciones, para que la comunidad internacional se una a los Estados Unidos y vuelva a imponer sanciones paralizantes a Irán.

“En todo caso, el coronavirus no disminuye de ninguna manera nuestra determinación de actuar contra la agresión de Irán. Reitero: Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares y continuará actuando sistemáticamente contra los intentos del Irán de establecerse militarmente dentro de nuestras fronteras.”

