“Es importante entender en la vida”

La mente esta jugando un papel fundamental en las cuarentenas que viven los seres humanos durante la pandemia. Algunos especialistas incluso han dicho que los “encierros” podrían generar mas muertes que la propia enfermedad del coronavirus. De este modo, un especialista en entender el mecanismo de pensamiento es el rabino residente en Costa Rica, Marcelo Bronstein, exponenente del Mindfulness con quien dialogamos acerca de herramientas que podemos tomar de esta práctica.

El Mindfulness tiene que ver con “prestar la atención a la atención”. Es decir, prestarle atención a lo que estamos prestando atención, porque en realidad los pensamientos que nosotros tenemos, que nosotros generamos, son solo el diez por ciento de todos los pensamientos, el cerebro genera pensamientos, por sí solo, por eso lo hace mientras dormimos, que son los sueños o las pesadillas, eso pasa también durante el día, esos pensamientos, construyen emociones y esas emociones construyen más pensamientos y así nos pasamos la vida reaccionando ante cosas que necesariamente no son cosas en las que podemos y deberíamos reaccionar. El tema es poder separarnos un poco de las circunstancias -explica Bronstein-.

“Si nosotros tenemos circunstancias y tenemos pensamientos, las circunstancias, provocan pensamientos, y estos pensamientos provocan emociones, y de ahí nos vamos a la depresión, a la angustia, a esto nunca va a cambiar, el mundo se está acabando, las teorías de que esto es producido por este o por aquel, entonces el tema es entender que todo eso, son circunstancias; todo eso es verdad, todo eso está allá afuera, yo soy el que decido los pensamientos que tengo sobre esas circunstancias, porque si yo sigo pensando en que el mundo se está acabando, esto ya fue, no salimos más, me voy a morir; de alguna manera es lo que la mente, el alma está diciendo, esto es el mundo en el cual yo habito, este es el mundo que yo decido, al cual le doy el poder; estas son las circunstancias, y las circunstancias son terribles, son durísimas, que es lo que a mí me pasa en estos momentos y prestarle atención a mis pensamientos, prestarle atención a lo que pienso, y también desde ahí poder elegir, porque el mindfulness, es lo que hace”.

Marcelo vive en dos circunstancias totalmente, distintas, por un lado en Costa Rica en una milla ecológica, en las montañas, pero por el otro, es rabino en New York, y no pudo viajar porque la comunidad no existe como existía, su comunidad esta totalmente cerrada, en un edificio enorme hay solo dos personas, todo se está haciendo on line, y hay manifestaciones por las circunstancias conocidas.

En el mundo que vivimos, el rabino considera que tenemos dos emociones principales que están siendo primordiales.

La primera, es que estamos de duelo por el mundo que fue, todos estamos de duelo, todos estamos ante un muerto, ante la vida que teníamos. El segundo sentimiento universal es el miedo ante el futuro, que no sabemos que es lo que va a venir y el miedo ante lo desconocido. Es uno de los miedos que más genera estrés, que más genera ansiedad, nosotros preferimos el mal conocido, que al que no conocemos, porque al no saber qué es lo que viene, es un generador, de ansiedad terrible, y esas dos son las cosas de las cuales estamos todo el mundo viviendo en mayor o en menor grado. Entonces si no mantenemos la calma, si no entendemos que estas son las circunstancias, y las circunstancias son durísimas. No hay que irnos a la ansiedad por lo desconocido. Eso en última instancia nos lleva al miedo a la muerte, porque sí tenemos miedo a lo desconocido, lo último de lo desconocido es morir, y acompañado por el sufrimiento, entonces debemos tener mucho cuidado de no dejar a la mente ir para allá, y prestar atención a lo que pensamos, y a lo que sentimos es esencial, es totalmente crucial.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.