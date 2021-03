Elecciones en Israel: “Es verdad que todo está dentro de ese vértice en el cual todos miran a la figura de Netanyahu a ver si va a quedar o no, pero ha habido muchos cambios”

Israel se encuentra en las vísperas de las cuartas elecciones en menos de dos años, y estas parecen tener como único eje al primer ministro Benjamín Netanyahu, aquellos que quieren bajarlo del cargo y otros que quieren que continúe.

Radio Jai dialogó con Matty Zwaig, analista político en Israel. Zwaig se refirió a estas elecciones y brindó detalles de las mismas: “Hay partidos que no se centran en la figura de Netanyahu, porque no hay que olvidarse que él es el número uno de un partido llamado Likud, en el cual, en todas las elecciones y durante toda la historia, hay docenas de diputados de la Knesset que están en contra de su política”, explicó, y agregó: “Es verdad que todo está dentro de ese vértice en el cual todos miran a la figura de Netanyahu a ver si va a quedar o no, pero ha habido muchos cambios”.

Por otro lado, Zwaig indicó: “hubo muchos cambios, el más importante para estas elecciones es que no hay solamente un bloque pro Bibi o anti Bibi, sino que hay partidos de la derecha, centroderecha e izquierda que se oponen a la continuación del Primer Ministro en el poder”, señaló.

Además, se refirió a la realidad política de Israel. “Allí se da un doble juego en el cual todo el mundo sabe que cada partido no está diciendo la verdad, pero no por el hecho de decir mentiras, sino por dejar todas las cartas contra el pecho porque en el momento de jugar la coalición va a poder pasar cualquier cosa”, expresó, y prosiguió: “Por ejemplo, si tenes una persona como Bennet con su partido Yemina que dice todo a la vez: Que no le gusta Netanyahu y que lo quiere cambiar, pero a la vez no está diciendo que no se va a sentar con él en un futuro. Y del otro lado, tenés una persona como Sa’ar a quien ya ‘le hicieron la cruz’ al irse del Likud, y que teóricamente no quiere ni tiene ninguna posibilidad de sentarse con Netanyahu, pero que va a formar una coalición”.

Un tercio de la población árabe prefiere a Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel. “Los árabes son un bloque, hay gente más integrada al país y gente menos integrada. Pero las nuevas generaciones piensan que lo importante no es si se llama a Netanyahu o Gantz, sino de que haya un líder fuerte y que diga cosas claras”, manifestó Zwaig

Por último, el entrevistado reveló: “Siempre dije que Israel no es un milagro por todo lo que se piensa y por todas las invenciones que ha hecho, sino que el milagro es haber traído a millones de personas que han emigrado a Israel de países no democráticos, y haber convertido al país en uno totalmente democrático a pesar de todas sus falencias”.

