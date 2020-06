“Trump es poderoso y como buen populista, tergiversa la verdad”

Procesiones de autos de estilo funerario en memoria de George Floyd pasaron por el sur de California el lunes. Se esperaba que las procesiones originadas en varios lugares culminaran con un servicio conmemorativo para Floyd en el centro de Los Ángeles. Su muerte a manos de la policía de Minneapolis hace dos semanas continúa atrayendo protestas a nivel nacional. Hernán Molina es argentino, de profesión periodista y analista político radicado en Los Ángeles desde 1991. En diálogo con Radio Jai narró los últimos días de tensión y violencia que vivió EE.UU. a causa del asesinato.

“Este es uno de los tantos incidentes que, lamentablemente, casi nos hemos acostumbrado a vivir. Tanto, así como los incidentes con armas, donde por ejemplo mueren 17 o 25 personas y la Asociación Nacional del Rifle actúa como que no es culpa del que tenía el arma, sino que hay un problema de salud mental. Hemos, lamentablemente, llegado a aceptar cosas que son inaceptables”, expresó Molina respecto de la situación particular que vive el país norteamericano.

El periodista comentó que en EE.UU. una minoría blanca que se rehúsa a hacer cualquier clase de constitución, menos aceptar a otros que son diferentes como socios igualitarios, como otros ciudadanos que merecen y tienen los mismos derechos. Incluso, explicó que hay ciudades en estados altamente republicanos, conservadores, que prácticamente son 90% blancos y no quieren cambiar nada en su actitud ni su manera de pensar, y que esta gente es la base del presidente.

“Estamos complicados porque este presidente tiene 80 millones de seguidores en twitter y es poderoso en el sentido que, como buen populista, tergiversa la verdad, crea una narrativa que le conviene y mueve mucho las emociones más primarias de las personas, el miedo por ejemplo”, argumentó Molina.

Lo que empezó como un acto de brutalidad policial, que es una de las expresiones más cabales del racismo que hay en la sociedad y obviamente en la policía, pasó a ser una discusión sobre lo que pasa

El promedio de aprobación de Donald Trump fue bastante malo durante toda su gestión, nunca (o en poquísimas oportunidades) llegó a más del 50% de aprobación, no ha podido ampliar esa base que generalmente todos los presidentes quieren hacer. Un presidente sabe que su partido lo va a apoyar pero también quiere apelar a aquellos que son independientes y moderados.

Según Hernán Molina, actualmente Trump no tiene las condiciones para ser reelecto, y las encuestas muestran que Biden está ganando terreno y que Trump está en problemas. “Hoy vemos lo que está pasando con muchos republicanos como George Bush, Rosario Marín, tesorera de EEUU, que dicen ‘no, gracias, vamos a votar a Biden aunque sea demócrata”.

En comparación con lo que hace años vivió Argentina, Molina remite a lo que pasaba con Cristina Fernández donde la gente llegó a estar harta de la grieta, del constante ataque, de los discursos desde la casa de gobierno donde Cristina hablaba por cadena nacional y considera que “eso es lo que estamos viviendo acá”.

Los próximos meses previos a las elecciones, se vislumbran con una efervescencia que va a seguir creciendo, el ataque a Trump es ahora “a todo o nada”. Molina explica que hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que Trump no sea el presidente, y su base está haciendo cualquier cosa para mantenerlo ahí.

Respecto a la violencia vivida en las últimas jornadas, el periodista manifestó que lo que se vio realmente fueron marchas “súper pacíficas, muchísimo más allá del racismo. Las marchas englobaron no solamente afroamericanos, también hispanos, gays, lesbianas, que se sienten alienados por sus pares blancos que, generalmente, han sido la mayoría del personal y que han tenido actitudes duras y de odio. Esa tensión se da también dentro de los departamentos de policía y los jefes de policía no la tienen fácil porque tiene que cambiar su cultura y para cambiar cultura, que es parte de una sociedad que se rehúsa a cambiar, no es fácil. Por eso el dialogo se tiene que dar en todos los estamentos, y estas marchas están cambiando el discurso de la sociedad”.

