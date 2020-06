¿Es la relación entre América Latina y el Consejo de Cooperación del Golfo una historia aislada o una historia interregional?

La política exterior en expansión de los Estados del Golfo Árabe, junto con un interés en diversificar sus alianzas internacionales, ha observado la ambición recíproca que tienen los países de América Latina y El Caribe (LAC) de profundizar en la cooperación en temas de inversiones, comercio bilateral, cultura y diplomacia. Sin embargo, las posibilidades bilaterales sin explotar incluyen oportunidades para una mayor seguridad alimentaria y mayores niveles de inversión en sostenibilidad energética, turismo, petróleo y gas. La complementariedad comercial total equivale a $ 2.04 billones, no obstante, actualmente solo se intercambian $ 16.3 mil millones. Pese a esto, los montos vigentes muestran un aumento del 90% en el comercio bilateral entre 2006 y 2015, lo que indica una dinámica creciente entre ambas regiones. Los precedentes históricos y sociales como la cumbre de la OPEP y la cumbre ASPA han creado una base sólida que amerita un escrutinio más cercano a las crecientes relaciones en curso entre el CCG y LAC, especialmente durante una etapa de mayor potencial debido a la inminente Expo Dubai 2020.

Los recientes acuerdos de cooperación económica y los gestos políticos entre países de ambas regiones ilustran que los Estados del Golfo Árabe ocupan un lugar importante en las relaciones internacionales de América Latina. The Economist agrega, “ambas regiones están interesadas en explorar relaciones más profundas para diversificar sus socios comerciales y de inversión y cubrir los riesgos en medio de incertidumbres económicas globales”. El último tour por el Golfo Árabe del presidente de Brasil, Bolsonaro, a través de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos buscó un aumento en el comercio mutuo, la inversión y un enfoque intensificado en la amistad, la cooperación sociocultural y las asociaciones deportivas. Principalmente, los Estados del Golfo tienen un interés en aumentar su cooperación con América Latina dado su papel como potencia agrícola y el enfoque de los Estados del Golfo Árabe en diversificar sus socios económicos y asegurar otras rutas para las importaciones, con un interés particular en la seguridad alimentaria.

DP World, especializado en operaciones de terminales portuarias y cadena de suministro global, se convirtió en el total operador logístico en Perú, además de ya tener participaciones en Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil como operador logístico en puertos de toda la región.

Pero, según The Economist, “se necesita hacer mucho más para aumentar la conciencia y la información sobre los potenciales beneficios de vínculos más profundos entre el CCG y América Latina, particularmente más allá de Brasil y Argentina, esta región, sin duda, ofrece una gran diversidad de fuentes de alimentos y oportunidades para inversiones en todos los sectores”. Actualmente, solo Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, junto con Brasil, Argentina y México están liderando estos vínculos de país-a-país. La continua modernización de la política estatal y exterior de los Estados del Golfo es actualmente una historia bilateral cuando se trata de América Latina; pero con las bases y el potencial para convertirse en una colaboración más amplia de región-a-región.

AL MASDAR: OPEP

Un evento crucial en la relación entre las dos regiones fue la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que sacudió los mercados petroleros en 1960. En septiembre de 1960, los cinco miembros fundadores; Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Irán y Venezuela, bajo el liderazgo de los ministros de energía Abdullah Tariki de Arabia Saudita y Juan Pablo Pérez Alfonzo de Venezuela, unieron fuerzas en Bagdad y pudieron cambiar la dinámica de la economía global y asegurarse una inmensa riqueza en las próximas décadas. Esto condujo a varios programas de desarrollo social a gran escala, causando no solo una gran transformación económica en el Golfo, sino también convirtiendo a Venezuela en el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina. A pesar de que el papel de la OPEP ha disminuido a lo largo de los años, los precedentes de la creación de la organización y la historia de las relaciones diplomáticas crean una base sólida para asociaciones aún más fuertes.

Además, la Cumbre de los Países Árabes de América del Sur (ASPA), un conjunto de reuniones de alto nivel entre 22 miembros de la Liga Árabe y 12 de ALC, tuvo como objetivo aumentar la cooperación y la coordinación política, lo que provocó varias iniciativas de cooperación. Sin embargo, cumbres como ASPA necesitan ser relanzadas, teniendo en cuenta nuevas realidades políticas y económicas. Las cumbres de ASPA han tenido lugar hasta ahora en Brasil (2005), Catar (2009), Perú (2012) y Riad (2015).

“En realidad, tenemos tanto en común que las largas distancias entre nuestros países no son un obstáculo”. El rey Salman de Arabia Saudita agregó durante la cumbre de Riad en 2015: “Estamos conectados por el gran legado de ricos valores y costumbres compartidos entre las civilizaciones árabes y sudamericanas”.

EL COMERCIO Y LAS ASOCIACIONES ECONÓMICAS: COMPLEMENTARIEDAD

El potencial para el aumento del comercio bilateral es complementario, ya que los productos que una región importa, la otra región exporta. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la complementariedad, por lo tanto, indica potencial para el comercio y, en este caso, muestra que los niveles comerciales están muy por debajo del potencial comercial”, lo cual fue algo de creciente importancia durante el reciente reajuste de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Brasil, y la firma de varios memorandos de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés). Aunque el comercio entre ambas regiones está muy por debajo de su potencial, sigue siendo un negocio multimillonario. Brasil, Argentina y México siguen siendo los países comerciales más importantes de LAC (también los más grandes) con el 76% del comercio total entre ambas regiones. Sin embargo, hay otros ejemplos e historias de éxito entre empresas de LAC fuera de Brasil y Argentina que han estado exportando al CCG durante años.

El enfoque en la expansión de los lazos entre América Latina y el CCG llega en un momento crucial para muchos de los planes y agendas de desarrollo de los Estados del Golfo Árabe, que apuntan a modernizar y diversificar sus sistemas económicos y productivos. Este período de transformación ofrece el impulso para la integración de nuevas asociaciones comerciales dentro de las emergentes agendas de desarrollo, además de estar en el interés del Golfo Árabe de buscar una mayor influencia económica y política más allá de su región. Esto ha sido ilustrado por las recientes visitas de representantes de alto nivel y líderes estatales de cada región al Golfo y América Latina respectivamente. Además, la firma de otros memorandos de entendimiento y los recientes acuerdos comerciales bilaterales de miles de millones de dólares señalan un esfuerzo creciente para mejorar la asociación transatlántica.

Un ejemplo de tales esfuerzos es el Foro de Negocios Globales de América Latina o Latin America Global Business Fórum, ‘Redefining the Potential – the Search for Future Growth’ en inglés, que se celebró en Dubái en 2018, con el objetivo de atraer a más empresas latinoamericanas para establecerse en Dubái.

Hamad Buamim, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai, sostuvo: “América Latina es un poder económico que brinda a las empresas de Dubai un gran potencial comercial y de inversión. Por ahora, las relaciones comerciales latinoamericanas en los últimos años, el negocio ha estado creciendo de manera constante, y el número de empresas latinoamericanas registradas en la Cámara de Comercio de Dubai ahora se ha duplicado”.

Almarai, compañía de alimentos y bebidas de Arabia Saudita y mayor empresa lechera del CCG por valor de mercado, posee 30.000 mil acres de tierras agrícolas argentinas y la compañía Fondomonte S.A, lo cual asegura el acceso a un suministro de alimento para ganado

En 2019, el Global Business Forum ‘Next Hubs, Next Regions’ siguió a su predecesor de Dubái, pero esta vez en el centro de negocios latinoamericano de la ciudad de Panamá bajo el liderazgo del BID y la Cámara de Comercio de Dubái. De hecho, la Cámara de Comercio de Dubái ha abierto oficinas regionales en Brasil, Panamá, Argentina y México, facilitando así las conexiones que podrían aumentar las oportunidades comerciales.

El Golfo Árabe ya ha identificado a América Latina como una región de gran potencial, con Brasil siendo el mayor exportador mundial de carne Halal y la compañía brasileña OneFoods (con sede en EAU) con una cuota de mercado del 45% en productos de pollo en Arabia Saudita, EAU, Kuwait y Omán. Según el BID, “facilitar la toma de conciencia sobre las oportunidades comerciales en el extranjero, la comunicación entre las partes contratantes y la optimización del tiempo y el dinero necesarios para cerrar el trato y trasladar los bienes y / o capital a través de las fronteras, son factores clave en la realización del potencial de comercio e inversión identificado en este estudio … el CCG y LAC podrían negociar y ratificar acuerdos bilaterales de comercio e inversión”.

Adicionalmente, en octubre de 2019, el DP World de EAU, especializado en operaciones de terminales portuarias y cadena de suministro global, se convirtió en el total operador logístico en Perú, además de ya tener participaciones en Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil como operador logístico en puertos de toda la región.

Cinépolis, compañía latinoamericana y la cuarta más grande del mundo en la industria del cine, abrió su primer ‘megaplex’ en EAU y recibió una licencia para construir seis salas de cine en la emergente industria del cine en Arabia Saudita, lo cual ilustra un potencial papel de los inversores de LAC en el Golfo Árabe

Además, la compañía de alimentos y bebidas de Arabia Saudita, Almarai (la mayor empresa lechera del CCG por valor de mercado) también posee 30.000 mil acres de tierras agrícolas argentinas y la compañía Fondomonte S.A, lo cual asegura el acceso a un suministro de alimento para ganado. En 2019, Cinépolis, una compañía latinoamericana, y la cuarta compañía más grande del mundo en la industria del cine, abrió su primer ‘megaplex’ en EAU. Cinépolis también recibió una licencia para construir seis salas de cine en la emergente industria del cine en Arabia Saudita, lo cual ilustra un potencial papel de los inversores de LAC en el Golfo Árabe durante su período de transformación. Estos y varios otros ejemplos de asociaciones económicas se suman a la “mera complementariedad” en el comercio e intercambio de productos.

A fines de 2019, la apertura de más vuelos de carga y de pasajeros experimentó un ligero aumento, lo que ayuda a minimizar las barreras físicas existentes que son clave para expandir el comercio y construir puentes entre ambas regiones. La aerolínea Emirates ya vuela cinco veces por semana a América Latina.

EXPO DUBAI

Expo Dubai presentará a América Latina la oportunidad de forjar narrativas sólidas de asociación con países del CCG en cooperación alimentaria y agrícola, sostenibilidad energética, gobernanza inteligente y turismo. Colombia ya está preparada para presentar “la iniciativa de promoción internacional más ambiciosa en la Expo 2020”. Significativamente, América Latina tendrá una participación sólida durante la Expo 2020 con la presencia de políticos, entidades públicas y los principales interesados ​​del sector privado. Expo Dubai será una oportunidad sin precedentes para unir a los dos mundos, donde las naciones del CCG-LAC trabajarán codo a codo para promover la cooperación al comienzo de una nueva década y trabajar con vistas a los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible.

BASES FUERTES Y POTENCIAL INMENSO

A pesar de las decenas de miles de kilómetros que separan ambas regiones, los recientes acontecimientos muestran un impulso intencionado y determinado a la colaboración, tanto en las relaciones comerciales, así como en las relaciones culturales y diplomáticas. Según el BID y la Cámara de Comercio de Dubái, “hay mucho que hacer desde el ámbito de la política a un bajo costo fiscal. Por lo tanto, aunque no se puede negar que el comercio y la inversión bilaterales entre el CCG y ALC siguen siendo bajos, el análisis sugiere que se puede lograr un progreso sustancial a corto y mediano plazo”, particularmente con un foco sobre la dinamización de los procesos de exportación e importación, y un entorno empresarial más propicio.

Según Richie Santodiez en The National: México no es la única economía latinoamericana que busca activamente diversificar sus lazos comerciales lejos de la dependencia de los Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, China superó recientemente a Estados Unidos como su principal socio comercial. El CCG, que también está experimentando transformaciones de desarrollo económico, puede integrar con éxito su capital, conocimiento y financiamiento de proyectos clave de inversión en América Latina, no solo en la agricultura, sino también en el petróleo y el gas y en grandes infraestructuras e iniciativas sostenibles en la región. Ciertamente hay una oportunidad.

Los vínculos existentes y emergentes demuestran una clara lógica que existen sólidas bases para el crecimiento, y para una mayor promoción a favor de cerrar las brechas actuales entre ambas regiones. Tal como están las cosas, las estrategias actuales tienen un enfoque más aislado y no llegan a ser una historia de región-a-región. Sin embargo, dada los cambiantes escenarios políticos en Latino América, la alianza en expansión debe verse con un tono menor en el posicionamiento ideológico de los gobiernos. En cambio, un mayor enfoque debe ponerse en el posicionamiento y las estrategias de inclusión económica e influencia de actores no estatales, especialmente empresarios y visionarios pragmáticos del sector privado—para así inspirar un futuro más inclusivo y seguro para todas las personas de ambas regiones.

con información de El correo del golfo.