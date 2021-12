Presidente de Israel: Irán es una bomba de Tiempo

El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó a Irán de “bomba de relojería” y advirtió a la comunidad internacional de que no debe ignorar la amenaza de un Teherán con armas nucleares ni los esfuerzos de Irán por atrincherarse en Siria.

En su intervención en una ceremonia de graduación de las fuerzas aéreas el miércoles por la tarde, Herzog aludió a la actual campaña de Israel contra Irán y las milicias respaldadas por Irán en Siria, con cientos de ataques aéreos atribuidos a Israel en los últimos años.

“Las numerosas operaciones y ataques, sobre los que es mejor permanecer en silencio, han demostrado la capacidad de nuestra Fuerza Aérea para llegar a cualquier lugar en cualquier circunstancia, ya sea en tiempo de guerra o durante una operación, a veces más de una vez, en la actual e importante guerra apodada “la guerra entre las guerras”, que la Fuerza Aérea ha dirigido con éxito”.

“Esta capacidad [de atacar en cualquier lugar] es más importante ahora que nunca, en un momento en que el pulpo iraní sigue extendiendo sus brazos por todo Oriente Medio”.

El presidente continuó describiendo a Irán como una “bomba de relojería” para Oriente Medio, e instó a la comunidad internacional a tomar medidas.

“Irán es una bomba de relojería que amenaza a Israel y a todo Oriente Medio. Este asunto es acordado por unanimidad en Israel y su liderazgo. Estoy siguiendo las negociaciones nucleares y pido a la comunidad internacional que no tome una decisión a ciegas y que no ignore la grave amenaza. El peligro de un Irán nuclear debe ser neutralizado de una vez por todas, con un acuerdo o sin él. No debemos permitir que Irán consiga un arma nuclear”.

Noticias de Israel

