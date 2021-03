Debido a las recientes declaraciones de la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación al acuerdo con el FMI, Radio Jai dialogó con Claudio Loser, ex director argentino del FMI, acerca del posible acuerdo entre el organismo y la Argentina y también acerca de las perspectivas económicas mundiales. Este fue su análisis:

“La emisión, que ha sido muy fuerte en el último año, de alguna manera ha compensado el hecho de que los bancos han recibido el dinero y la gente en última instancia ha gastado mucho menos de lo que pensaba. En el total de la masa monetaria no aumentó tanto y por otra parte eso no ha tenido mucho impacto en la inflación, contrariamente a lo que mi intuición argentina me decía, hay un aumento de precios pero no ha sido tan fuerte”.

Según Loser: “Hay preocupación en términos de inflación en el mundo y por eso las bolsas han estado bastante nerviosas, pero en última instancia estamos hablando de que la inflación podría duplicarse hasta llegar al 2% anual”. “En relación a las declaraciones del presidente Fernández en cuanto a la supuesta corresponsabilidad en relación al acuerdo con el FMI, la verdad es que hay mucho debatible. Primero, el fondo estaba negociando con el Ministro Guzmán, dicho sea de paso es un muy buen economista a quien respeto mucho, pero la política se metió en la negociación, con parte del Frente de Todos criticando el acuerdo. No quiero defender ni a Macri ni al acuerdo que su gobierno llegó con el fondo en términos de los montos acordados, pero creo que es una mala decisión iniciar acciones judiciales contra el ex presidente y el FMI porque no puede haber acción judicial en contra del fondo porque éste y sus empleados tienen inmunidad diplomática. También es muy debatible el argumento que refiere a la supuesta ilegalidad del acuerdo”.

“Desde la vuelta de la democracia no ha habido ningún otro país que haya tenido tantos programas con el FMI como Argentina. El problema no es el fondo, somos nosotros. El fondo nos daría un respiro ya que está dispuesto a reestructurar la deuda a 10 años”.

Finalmente, concluyó: “No conozco los detalles del caso del dólar futuro, pero si se encuentra que en las operaciones de dólar futuro hubo un acceso no proporcional de gente cercana al gobierno, cuando se sabe que dichas operaciones siempre terminan como un subsidio importante a la compra de dólares, yo personalmente creo que podría llegar a haber una acusación. Si lo hicieron como error de política sin intereses personales de por medio diría que no es sujeto a criminalidad”.

