“Israel nunca (y ahora tampoco) ha cerrado las puertas a un nuevo inmigrante”

Horacio Barenbaum es coordinador de Aliá y Klitá para países de habla hispana de la Agencia Judía y, en diálogo con Radio Jai, se refirió a la situación de aquellas personas que deciden emigrar a Israel en este particular escenario de pandemia por coronavirus.

“La gente ya había ‘abierto carpeta’ en tiempos normales”, comenzó explicando Barenbaum y había avanzado con todos los trámites correspondientes y de repente, a principios del mes de marzo, les surge esta situación, que les cambia todos los planes, tanto para los futuros olim (inmigrantes), como para Israel y para la Agencia Judía -contó Barenbaum-. En el caso de los olim, muchos de ellos, habían vendido sus casas, dejado sus trabajos, y esta situación los colocó en un estado de incertidumbre, sin saber qué iría a ocurrir, si se abrirían o no los aeropuertos, si el Estado de Israel los iría a recibir, si en Israel tendrían dónde pasar la cuarentena.

Frente a esas dudas, el Coordinador de Alia y Klitá destacó que “Israel nunca (y ahora tampoco) ha cerrado las puertas a todo olé jadash” (nuevo inmigrante) y aclaró que en esta situación, tanto los olim como el Estado de Israel, deben adaptarse a lo que impone esta pandemia: “Si el olé tiene un lugar en Israel donde vivir, solo o con los integrantes de su familia con los que llega, pasa los catorce días de cuarentena allí. Si no tiene un lugar donde estar aislados, el Estado de Israel, les brinda un hotel para permanecer por catorce días”. En el caso de los que deseen alquilar un lugar dónde vivir para guardar la cuarentena, Horacio dijo que la Agencia los ayuda desde los Centros de Absorción, y que los contactan con la OLEI (Organización de Olim Latinoamericanos) que los asiste en los trámites, para leer los contratos que son en hebreo, y asesora sobre los lugares convenientes y precios adecuados.

Respecto de dos elementos tan cruciales al momento de llegar a Israel, que son el aprendizaje del idioma y la búsqueda de trabajo – que hoy se supone diferente en situación de pandemia- Barenbaum coincidió en que son dos temas muy importantes, y dijo que la enseñanza del hebreo hoy se imparte en el formato online, “que no es lo mismo que de manera presencial, pero que puede dar una respuesta, al menos en los comienzos, a los nuevos inmigrantes”. Sobre el tema laboral, reveló que la situación afecta a todos los israelíes, a los olim jadashim, también a aquellos que están en el país con visas de trabajo y que lo han perdido, y que no pueden mantenerse, o no tiene la posibilidad para regresar a sus lugares de origen. Para los nuevos inmigrantes, la Agencia judía cuenta con asesores laborales en Argentina y en Israel (de habla hispana) quienes los guían en todo el proceso de búsqueda de trabajo, aun antes de “abrir carpeta”.

Consultado acerca de qué consejo les daría a quienes estén pensando en emigrar a Israel, respecto de los tiempos, del tema laboral, en especial en estos momentos de pandemia, expresó que él, en su “opinión personal”, cree que Israel se va a recuperar pronto, que los casos de contagio son bajos, y que en poco tiempo todo va a volver a la normalidad, pero que para ciertos sectores como la gastronomía y el turismo, va a continuar difícil la situación. Incluso, vislumbró, que quienes trabajan en ese sector, tal vez van a tener que comenzar a trabajar en otras áreas hasta que todo se normalice.

En cuanto a los tiempos que puede llevar la concreción de la aliá dijo que es difícil determinarlo, porque depende de muchos factores que así detalló: “Si hoy en Argentina no se puede salir a la calle ¿cómo se pueden realizar los trámites? No sabemos si va a haber vuelos de repatriación donde puedan subir olim; también depende de la situación cada familia en particular, de la cantidad de documentos a presentar según su estado civil, procedencia judía; si tiene pasado israelí (aliá anterior) y que en ese caso deberán presentar otra documentación. En épocas normales, el proceso dura entre dos y tres meses”.

Sobre el posible incremento en número de gente que esté averiguando o ya realizando los trámites de Aliá, Horacio afirmó que tanto de Argentina como en América Latina, existe un incremento de apertura de carpetas, respecto de años anteriores, pero que no solo tiene que ver con la pandemia, sino con la situación socio-política de cada uno de los países de la región, y que por supuesto influye el trabajo que se realiza desde la Agencia Judía para incentivar la aliá; y señaló que tal vez no todos concretan la aliá en un primer momento y continúan escuchando, evaluando posibilidades, y luego tomarán la decisión de llegar a Israel.

Respecto de la ayuda para los nuevos inmigrantes, Barenbaum detalló: “Los beneficios a los que acceden los olim jadashim (no quienes tiene pasado israelí) son 500 horas de ulpán hebreo de manera gratuita, Merkaz Klitá (Centro de absorción), lugar de llegada subsidiada. Así mismo, reciben un Sal Klitá, que es una ayuda económica durante cinco meses, para que los nuevos inmigrantes puedan enfocarse en el aprendizaje del idioma y en la adaptación a la sociedad, y que no deban pensar en el sustento; el pasaje aéreo gratuito y más adelante ayuda económica para el costo de un alquiler, entre otros beneficios.

Para quienes estén interesados, tanto por posibilidades de aliá como para abrir una carpeta pueden informarse en las oficinas locales o al Global Center, o en la página: www.agenciajudia.org en la que encontrarán números telefónicos gratuitos para comunicarse.

