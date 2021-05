Thea y el festejo por sus 101 años

Radio Jai dialogó con Thea, quien cumple 101 años y se encuentra en Beit Sión, Hogar de Ancianos de la Comunidad judía argentina.

“Nací en Alemania, en Hamburgo”. Contó que a los 4 años vino para Argentina. “Papá ya estaba en el país, estuvo en la guerra del 14 y cayó prisionero de los alemanes, y de casualidad nacimos los cinco en Alemania”, agregó.

“Viví en Berisso hasta que me casé, después me mudé a La Plata, donde viví más de la mitad de mi vida, y ahí nacieron mis hijos”. “Tuve tres hijos: el mayor falleció a los 68 años y me quedaron mis dos hijas, que me cuidan como si fuese la única persona en el mundo. Nietos tengo más de 10 y bisnietos más de 12”, comentó.

Frida, una gran amiga de hace muchos años, manifestó su alegría y aseguró: “Thea para mi es un ser adorable y es una amiga del alma”.

Con respecto a su hospedaje, Thea indicó: “Estoy muy feliz, acá en el hogar estoy como si estuviera en mi casa, todas las personas que me rodean son agradables”.

“El hogar se prepara para un gran festejo hoy a la tarde, y como siempre hacemos con todos nuestros abuelos, con una rica torta”. “Hemos implementado un abrazo de cuidado que nos ayudan a sanar el corazón y el espíritu”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai

